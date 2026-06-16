/प्रचंड खर्च करून शिक्षण घेणाऱ्यांना धक्का? इथून पुढं वेल्डर, इलेक्ट्रिशिअनच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा!

India Job News : शैक्षणिक क्षेत्रात अमुक एका कलानं घेत त्या क्षेत्रातील शिक्षण घेण्यावर बऱ्याचजणांचा भर असतो. मात्र बदलती आर्थिक स्थिती आणि अर्थकारणातील गरजा या सर्व गोष्टी लक्षात घेता हे कल सातत्यानं, ठराविक वर्षांच्या कालावधीनं बदलत असतात. असाच एक नवा बदल देशभरात पाहायला मिळत असल्याची स्पष्टोक्ती भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि देशातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ अनंत नागेश्वरन यांनी दिली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळं देशातील शैक्षणिक आणि नोकरी क्षेत्रात उलथापालथ पाहायला मिळत आहे.
नागेश्वरन यांच्या वक्तव्यानुसार देशात बड्या कॉर्पोरेट पदव्यांचा काळ संपण्यास सुरुवात झाली आहे. जिथं आता या पदव्या आणि त्यांच्या भोवती असणाऱ्या वलयाचा झगमगाटसुद्धा कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे. येत्या काळात ज्यांच्या हाती विशिष्ट कौशल्य आहेत त्यांच्याच हाती देशाच्या अर्थव्यवस्थेची कमान आहे असं त्यांनी म्हटलं. सध्या देश कम्प्यूटर कोडिंगपेक्षा वेल्डिंग, प्लंबिंग आणि इलेक्ट्रिकल काम करणाऱ्या मेहनतीच्या कामांना आणि कौशल्यवंतांना प्राधान्य देत असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अशाच मंडळींची गरज असल्याचं म्हटलं.
एका कार्यक्रमादरम्यान भारताच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदी असणाऱ्या अनंत नागेश्वरन यांनी देशातील शिक्षण व्यवस्थेसह रोजगार व्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित केला. 'सॉफ्टवेअर आणि एमबीएसारख्या मोहातून आता बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्या मते या क्षेत्रांमध्ये आता नोकऱ्यांमध्ये तो बिंदू गाठला गेला आहे जिथं प्रगतीला वाव मिळणार नाहीये. ज्यामुळं आता देशाला खऱ्या अर्थानं मेहनतीची कामं करणाऱ्या कौशल्यवंतांची सर्वाधिक गरज आहे', असं ते म्हणाले.
आपल्या देशात, समाजात कौशल्याची कामं करणाऱ्यांना अपेक्षित आदर मिळत नाही असं CEA नागेश्वरन म्हणाले. सध्या वेळ आलीय जेव्हा वेल्डर, प्लंबर, कारपेंटर आणि इलेक्ट्रिशिअन अशी कामं करणाऱ्यांना पूर्ण मानसन्मान मिळाला पाहिजे. विकसित देशांचं उदाहरण देत तिथं अशी कामं करणाऱ्यांना चांगले पैसे मिळतात आणि समाजातही त्यांना प्रचंड मान मिळतो, ज्यामुळं आता भारतानंही त्या दिशेनं पुढं गेलं पाहिजे, असं नागेश्वरन म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आणि ऑटोमेशनच्या उपलब्धतेमुळं सॉफ्टवेअर आणि मॅनेजमेंट क्षेत्रातील नोकऱ्यांची संख्या कमी झाली. त्यातच अनेक कंपन्यांमध्ये नोकरकपातीची सुरुवात झाल्यानं होतकरुंनाही नोकरी मिळेनाशी झाली आहे. नागेश्वरन यांच्या मते फक्त पदवी मिळाली म्हणजे नोकरीस ती व्यक्ती पात्र आहबे असं नसून, जोपर्यंत कोणतंही व्यावहारिक किंवा प्रात्यक्षिक कौशल्याचा अनुभव तुमच्या साथीला नाही तोपर्यंत या क्षेत्रांमध्ये तग धरणं अतिशय कठीण आहे.