नोकरदारांसाठी आनंदवार्ता! यंदा Double-Digit पगारवाढ, कोणती कंपनी कर्मचाऱ्यांना करणार लखपती?

Job Salary Hike : आखाती देशांमध्ये सुरू असणाऱ्या तणावाचा थेट परिणाम संपूर्ण जगभरात कमीजास्त प्रमाणात दिसून येत आहे. आशियाई देशांना या युद्धाचा सर्वाधिक फटका बसला असून, सामान्यांपर्यंत युद्धाच्या झळा पोहोचल्या आहेत. एकिकडे युद्धामुळं जागतिक आर्थिक मंदीचं सावट असतानाच नोकरदार वर्गसुद्धा आर्थिक अडचणींच्या कचाट्यात सापडल्याचं चित्र आहे. यामध्ये मात्र एक IT कंपनी अपवाद ठरत असून, ही कंपनी येत्या काळात कर्मचाऱ्यांना एक फायद्याचीच भेट देण्याच्या बेतात असल्याचं म्हटलं जात आहे.
कंपनीनं नुकत्याच केलेल्या घोषणेनुसार या आव्हानाच्या काळातसुद्धा कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार असून, ही पगारवाढ दुहेरी अंकांमध्ये असेल असे सूतोवाच करण्यात आले आहेत. कंपन्यांच्या नफ्याचा विचार करणारी ही कंपनी आहे, TCS अर्थात टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज.
टीसीएसनं नुकत्याच केलेल्या घोषणेनुसार कंपनीकडून सर्व नोकरदार पदं आणि सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ दिली जाणार आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून ही पगारवाढ लागू असेल. कंपनीनं चौथ्या तिमाहीची (Q4) आकडेवारी समोर आल्यानंतर ही घोषणा केली. ज्यामध्ये टीसीएसच्या नफ्यात 29 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं निदर्शनास आलं. एकिकडे आयटी क्षेत्रात कंपन्यांमध्ये पगारवाढ, नोकरभरती आणि तत्सम मुद्द्यांवर करडी नजर ठेवली जात असतानाच टीसीएसनं ही घोषणा केली आहे, ज्यामुळं नोकरदारांसाठी हा मोठा दिलासा ठरत आहे. कंपनीकडून देण्यात येणाऱ्या या पगारवाढीमुळं अनेकांच्या पगाराचा आकडा लाखांवरही पोहोचणार आहे.
कंपनीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार 1 एप्रिलपासून नव्या पगारवाढीचे आकडे लागू होतील. चौथ्या त्रैमासिक सत्रामध्ये कंपनीकडून करण्यात आलेली भरती आणि अनुभवी नोकरदारांमुळं कंपनीला नफा झाला आहे. सध्या कंपनीकडून 'AI फर्स्ट कल्चर'ला प्राधान्यस्थानी ठेवण्यात आलं असून, कंपनीतील कर्मचारी AI आणि भविष्यातील गरजांसाठी पूर्णपणे सज्ज आहेत असंच स्पष्ट करण्यात आलं.
2026 या आर्थिक वर्षअखेरीस टीसीएस कंपनीमध्ये 584,519 कर्मचारी रुजू होते. कंपनीच्या माहितीनुसार मार्च तिमाहीमध्ये एकूण कर्मचारीसंख्येत 2000 नं वाढसुद्धा झाली होती. याशिवाय कंपनी सोडणाऱ्या कर्मचारी संख्येची टक्केवारी 13.5 वरून 13.7 वर आली. मात्र ही वाढ नगण्य असल्यानं कंपनीच्या एकूण नफ्यामध्ये याचा फारसा फरक पडला नसल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं.