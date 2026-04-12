नोकरदारांसाठी आनंदवार्ता! यंदा Double-Digit पगारवाढ, कोणती कंपनी कर्मचाऱ्यांना करणार लखपती?

Job Salary Hike : कर्मचाऱ्यांची चांदी करणाही ही कंपनी कोणती? यंदाची पगारवाढ ठरणार लॉटरी. पाहा कोणाला कसा होईल फायदा. या कंपनीत तुमच्या ओळखीत कोणी नोकरी करणारं असल्यास त्यांनाही द्या ही आनंदाची बातमी.   

सायली पाटील | Updated: Apr 12, 2026, 08:50 AM IST
job news TCS Sallery Hike Increment update for employees

Job Salary Hike : आखाती देशांमध्ये सुरू असणाऱ्या तणावाचा थेट परिणाम संपूर्ण जगभरात कमीजास्त प्रमाणात दिसून येत आहे. आशियाई देशांना या युद्धाचा सर्वाधिक फटका बसला असून, सामान्यांपर्यंत युद्धाच्या झळा पोहोचल्या आहेत. एकिकडे युद्धामुळं जागतिक आर्थिक मंदीचं सावट असतानाच नोकरदार वर्गसुद्धा आर्थिक अडचणींच्या कचाट्यात सापडल्याचं चित्र आहे. यामध्ये मात्र एक IT कंपनी अपवाद ठरत असून, ही कंपनी येत्या काळात कर्मचाऱ्यांना एक फायद्याचीच भेट देण्याच्या बेतात असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

कंपनीनं नुकत्याच केलेल्या घोषणेनुसार या आव्हानाच्या काळातसुद्धा कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार असून, ही पगारवाढ दुहेरी अंकांमध्ये असेल असे सूतोवाच करण्यात आले आहेत. कंपन्यांच्या नफ्याचा विचार करणारी ही कंपनी आहे, TCS अर्थात टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. 

'डबल डिजीट' पगारवाढीची सर्वत्र चर्चा 

टीसीएसनं नुकत्याच केलेल्या घोषणेनुसार कंपनीकडून सर्व नोकरदार पदं आणि सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ दिली जाणार आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून ही पगारवाढ लागू असेल. कंपनीनं चौथ्या तिमाहीची (Q4) आकडेवारी समोर आल्यानंतर ही घोषणा केली. ज्यामध्ये टीसीएसच्या नफ्यात 29 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं निदर्शनास आलं. एकिकडे आयटी क्षेत्रात कंपन्यांमध्ये पगारवाढ, नोकरभरती आणि तत्सम मुद्द्यांवर करडी नजर ठेवली जात असतानाच टीसीएसनं ही घोषणा केली आहे, ज्यामुळं नोकरदारांसाठी हा मोठा दिलासा ठरत आहे. कंपनीकडून देण्यात येणाऱ्या या पगारवाढीमुळं अनेकांच्या पगाराचा आकडा लाखांवरही पोहोचणार आहे.

कंपनीची भूमिका काय? 

कंपनीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार 1 एप्रिलपासून नव्या पगारवाढीचे आकडे लागू होतील. चौथ्या त्रैमासिक सत्रामध्ये कंपनीकडून करण्यात आलेली भरती आणि अनुभवी नोकरदारांमुळं कंपनीला नफा झाला आहे. सध्या कंपनीकडून 'AI फर्स्ट कल्चर'ला प्राधान्यस्थानी ठेवण्यात आलं असून, कंपनीतील कर्मचारी AI आणि भविष्यातील गरजांसाठी पूर्णपणे सज्ज आहेत असंच स्पष्ट करण्यात आलं. 

2026 या आर्थिक वर्षअखेरीस टीसीएस कंपनीमध्ये 584,519 कर्मचारी रुजू होते. कंपनीच्या माहितीनुसार मार्च तिमाहीमध्ये एकूण कर्मचारीसंख्येत 2000 नं वाढसुद्धा झाली होती. याशिवाय  कंपनी सोडणाऱ्या कर्मचारी संख्येची टक्केवारी 13.5 वरून 13.7 वर आली. मात्र ही वाढ नगण्य असल्यानं कंपनीच्या एकूण नफ्यामध्ये याचा फारसा फरक पडला नसल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

