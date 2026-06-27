/पगाराविना ओव्हरटाईम करण्यात भारतीयांचा पहिला नंबर; हा कोणता पायंडा पडतोय?

नवी दिल्ली | भारतामध्ये एक मोठा वर्ग सध्या कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करतो. मात्र याच वर्गातील अनेक मंडळी नोकरीचे तास, मिळणारा पगार या कैक गोष्टींबाबत संतुष्ट नसल्याचं चित्र समोर येतं. जेवणाच्या, नाश्त्याच्या वेळा चुकवणं, कामाचे तास संपले तरीही काम करत बसणं हा जणू कर्मचाऱ्यांच्या दिनचर्येचा भागच ठरत आहे. मात्र या चुकीच्या सवयी असून, एक चुकीचा पायंडा घातला जातोय ही बाब इथं नाकारता येत नाही.
एडीपी रिसर्चनं नुकत्याच जारी केलेल्या एका अहवालानुसार 2026 मधील नोकदरांबाबतची महत्वाची माहिती समोर आली आहे. आश्चर्य म्हणजे भारतात विनावेतन ओव्हरटाईम करणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्यानं देशानं एका नकोशा यादीच बाजी मारली आहे. 10 पैकी 4 कर्मचारी म्हणजे साधारण 40 टक्के कर्मचारी आठवड्याला सरासरी 6 ते 15 तास अधिक काम करतात, तेसुद्धा विनावेतन. तर 24 टक्के करमचारी हे 16 तासांहूनही अधिक काम करता.
मुळात काम असताना त्या परिस्थितीमध्ये थांबून काम करणं हा नोकरीचा भाग असला तरीही दर दिवशी उशिरापर्यंत थांबून काम करणं आणि त्याचं वेतनही न मिळणं हेच सध्याच्या नोकरदार वर्गाच्या दैनंदिन आयुष्याचं दाहक वास्तव आहे. पीपल अॅट वर्कच्या अहवालानुसारही कामाचे तास संपल्यानंतरही काम करत राहणं आणि त्याचा मोबदला न मिळवणं यामध्ये भारतीयांचा आकडा मोठा आहे.
जिथं भारत एका अनपेक्षित यादीत आघाडीवर आहे तिथं चेक रिपल्बिकमध्ये कर्मचारी फक्त 4 टक्के सरासरी अधिक काम करतात. राहिला मुद्दा वयोगटाचा, तर 18 ते 26 वर्षे वयोगचातील 31 टक्के कर्मचारी विनावेतन ओव्हरटाईम करतात. तर, 27 ते 39 वर्षे वयोगटातील 29 टक्के कर्मचारी कामाच्या वेळेपलिकडेही काम करतात. 40 ते 44 वयोगटातील सुमारे 25 टक्के कर्मचारी विनावेतन अधिक काम करतात. 55 ते 65 वर्षे वयोगटातील 18 टक्के कर्मचारी ओव्हरटाईम करतात. तर, 65 हून अधिक वर्षाच्या 16 टक्के व्यक्ती कामाच्या तासांपलिकडेही काम करतात.
नोकरीसाठी कर्मचारी स्वत:ला झोतून देतात. मात्र, त्याच्या मोबदल्याच्या स्वरुपात कर्मचाऱ्यांच्या हाती मिळणारा भोपळा हा कॉर्पोरेट जीवनशैलीसह सध्याच्या नोकरी जगताचा खरा चेहरा समोर आणत आहे असंच म्हणावं लागेल.