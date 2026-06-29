/दर महिना मिळणार 2.8 लाख रुपये पगार; पोस्टही ऑफिसरची, फक्त ब्रेकअप करण्याचं काम; कंपनीने काढली जॉब ऑफर

ग्लोबल डेटिंग फर्म Dating.com ने एका नोकरीसाठी जाहिरात दिली आहे. कंपनी Chief Breakup Officer पदासाठी योग्य उमेदवाराच्या शोधात आहे. दरम्यान या पोस्टसाठी दिला जाणारा पगार सर्वाधिक चर्चेत आहे. कंपनी या पोस्टसाठी दर महिन्याला तब्बल 3000 डॉलर्सचा (जवळपास 2.8 लाख रुपये) पगार देत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा एक पार्ट टाइम आणि वर्क फ्रॉम होम जॉब आहे. लोकांना त्यांचं नातं स्पष्टपणे आणि संवेदनशीलतेने संपवण्यास मदत करण्यासाठीच कंपनीने हे खास पद तयार केलं आहे.
Dating.com चं म्हणणं आहे की, त्यांना अशा व्यक्तीचा शोध आहे ज्याला भावनांची चांगली जाण आणि उत्तम संवाद कौशल्यं असेल. याशिवाय त्याला आजकालच्या डेटिंगचीही सखोल माहिती असेल. कंपनीने योग्य उमेदवाराचा शोध घेताना लिहिलं आहे की, "जर तुम्ही ते मित्र असाल ज्याला ब्रेकअपचा मेसेज पाठवण्याआधी प्रत्येकजण फोन करतो तर आमच्याशी संपर्क साधा".
कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, 'चीफ ब्रेकअप ऑफिसर' हे Dating.com च्या टीमसोबत काम करतील. ज्या व्यक्तींना आपलं नातं संपण्याच्या मार्गावर आहे याची जाणीव झाली आहे, त्यांच्या वतीने नातं संपवण्याबाबतची चर्चा करणं ही त्यांची मुख्य जबाबदारी असेल. अनेकदा, नाते आता टिकण्यासारखे नाही हे समजूनही, जोडीदाराशी नातं संपवण्याबाबत चर्चा करण्याचे धाडस अनेक लोकांमध्ये नसते. अशा वेळी, 'चीफ ब्रेकअप ऑफिसर' संबंधित व्यक्तीच्या वतीने संपर्क साधतील आणि नातं संपल्याची बातमी अत्यंत संयमाने व कौशल्याने कळवतील. या प्रक्रियेत समोरच्या व्यक्तीच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, परिस्थिती अत्यंत सभ्यपणे हाताळली जाईल आणि कोणतंही कटुत्व निर्माण न होता नातं संपुष्टात येईल, याची काळजी घेतली जाईल".
Dating.com टीम अशा व्यक्तींच्या शोधात आहे ज्यांनी स्वतः किमान तीन ब्रेकअप अनुभवले आहेत. ज्यांच्यावर त्यांचे मित्र कठीण नात्यांमधील गुंतागुंत उलगडण्यासाठी मदत घेतात आणि भावनिक दबाव असतानाही शांत राहतात. कंपनीने म्हटलं आहे की, आदर्श उमेदवार अशी व्यक्ती आहे जिने किमान तीन ब्रेकअप सहन करून त्यातून स्वतःला सावरलं आहे आणि जिच्याकडे मित्र त्यांच्या नात्यातील सर्वात गुंतागुंतीच्या समस्यांसाठी मदत मागतात.
कंपनीच्या मते, योग्य उमेदवाराला सामान्य नातेसंबंध, 'सिच्युएशनशिप' आणि 'इट्स कॉम्प्लिकेटेड' यांमधील फरक समजतो, भावनिक तणावाखाली शांत राहतो; आणि कठीण ब्रेकअपसुद्धा आदराने संपवण्यास सक्षम असतो.
'घोस्टिंग'ची (अचानक गायब होण्याची) सवय रोखणे हे या कंपनीचं या नोकरीमागील उद्दिष्ट आहे. त्यांच्या संशोधनानुसार, 'जनरेशन झेड' (Gen Z) आणि 'मिलेनियल्स' (Millennials) या पिढ्यांमधील सुमारे 84 टक्के लोकांना कधीतरी 'घोस्टिंग'चा अनुभव आला आहे. हा उपक्रम लोकांना त्यांचे व्यावसायिक संबंध सन्मानपूर्वक संपुष्टात आणण्यास मदत करेल.