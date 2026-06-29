Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /दर महिना मिळणार 2.8 लाख रुपये पगार; पोस्टही ऑफिसरची, फक्त ब्रेकअप करण्याचं काम; कंपनीने काढली जॉब ऑफर

दर महिना मिळणार 2.8 लाख रुपये पगार; पोस्टही ऑफिसरची, फक्त ब्रेकअप करण्याचं काम; कंपनीने काढली जॉब ऑफर

कंपनीच्या चीफ ब्रेकअप ऑफिसर पदासंदर्भातील वृत्त सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या नोकरीसाठी दिला जाणारा पगार हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरत आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 29, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:06 PM IST
दर महिना मिळणार 2.8 लाख रुपये पगार; पोस्टही ऑफिसरची, फक्त ब्रेकअप करण्याचं काम; कंपनीने काढली जॉब ऑफर
Source: Bureau

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
शरीराकडून दिले जाणारे संकेत ओळखा; दम लागणे, थकवा येणे यामुळे नेमकं कसं होतंय नुकसान?
health2 min ago
2
Heinrich Malan8 min ago
3
Nasrapur case15 min ago
4
Venezuela earthquake36 min ago
5
FIFA World Cup 202657 min ago