भारतमाला एक्सप्रेसवेवर भयानक अपघात; 18 जण जागेवरच ठार; मिनी बस टेम्पोमध्ये घुसली आणि...

Jodhpur Phalodi Bharatmala Expressway Accident : राजस्थानमधील जोधपूर जिल्ह्यातील फलोदी परिसरात एक भीषण अपघात झाला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, माटोडा पोलिस स्टेशन परिसरात एका टेम्पो ट्रॅव्हल वाहनाची भरधाव ट्रकशी समोरासमोर धडक झाली. ही धडक इतकी भीषण होती की टेम्पो ट्रॅव्हल वाहनाचे तुकडे झाले. अनेक प्रवासी यात अडकले. या अपघातात 18 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.
मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे आणि मृतांचा आकडा वाढण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस आणि प्रशासकीय अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांनी रस्ता मोकळा केला आहे, वाहतूक पूर्ववत केली आहे आणि अपघाताचे कारण शोधण्यास सुरुवात केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बस जोधपूरच्या सुरसागर भागातील यात्रेकरूंना बिकानेर जिल्ह्यातील कोलायत तीर्थस्थळाला भेट देण्यासाठी घेऊन जात होती. परतीच्या प्रवासादरम्यान, माटोडाजवळ रस्त्यावर उभ्या असलेल्या ट्रेलरला बसची धडक झाली. बहुतेक प्रवासी तीर्थयात्रा करून घरी परतत होते. अचानक झालेल्या या अपघाताने संपूर्ण परिसर हादरला आहे.
आतापर्यंत या अपघातात 18 जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. तर 3 ते 4 प्रवासी जखमी आहेत. मृतांमध्ये महिला आणि मुलांचाही समावेश असल्याचे समजते. प्राथमिक उपचारानंतर जखमी यात्रेकरूंना तात्काळ जोधपूरमधील एसएमएस आणि एमडीएम रुग्णालयात नेण्यात आले. प्रशासनाने मृतांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी फलोदी रुग्णालयात पाठवले आहेत.
माटोडा पोलिस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भरधाव वेगात येणारी बस रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रेलरला धडकल्याने हा अपघात झाला. पोलिस, स्थानिक प्रशासन आणि रुग्णवाहिका पथके घटनास्थळी पोहोचली आणि बचाव कार्य सुरू केले. बसमध्ये अडकलेल्यांना गॅस कटर वापरून बाहेर काढण्यात आले. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यांनी अपघाताबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. या दुर्दैवी अपघातामुळे जोधपूर आणि आसपासच्या परिसरात शोककळा पसरली आहे. अपघाताची तीव्रता लक्षात घेता प्रशासनाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. स्थानिक रहिवाशांनी रस्त्यावर उभ्या असलेल्या जड वाहनांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
FAQ
1 अपघात कुठे झाला?
अपघात राजस्थानमधील जोधपूर जिल्ह्यातील फलोदी परिसरात, माटोडा पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत झाला. हे भारतमाला एक्सप्रेसवेवर घडले.
2 अपघात कसा झाला?
एका टेम्पो ट्रॅव्हल वाहनाची (बस) भरधाव ट्रकशी (ट्रेलर) समोरासमोर धडक झाली. ट्रेलर रस्त्यावर उभा होता आणि बस त्याला धडकली. धडक इतकी भीषण होती की टेम्पो ट्रॅव्हल वाहनाचे तुकडे झाले.
3 अपघातात किती लोक मृत्यूमुखी पडले?
या अपघातात १८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये महिला आणि मुलांचाही समावेश आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.