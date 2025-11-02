English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारतमाला एक्सप्रेसवेवर भयानक अपघात; 18 जण जागेवरच ठार; मिनी बस टेम्पोमध्ये घुसली आणि...

राजस्थानमधील जोधपूरमध्ये एका भीषण अपघात झाला. या अपघातात 18 जणांचा मृत्यू झाला आहे. एका टेम्पो ट्रॅव्हलरची उभ्या असलेल्या ट्रकला धडक झाली.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 2, 2025, 10:28 PM IST
भारतमाला एक्सप्रेसवेवर भयानक अपघात; 18 जण जागेवरच ठार; मिनी बस टेम्पोमध्ये घुसली आणि...

Jodhpur Phalodi Bharatmala Expressway Accident : राजस्थानमधील जोधपूर जिल्ह्यातील फलोदी परिसरात एक भीषण अपघात झाला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, माटोडा पोलिस स्टेशन परिसरात एका टेम्पो ट्रॅव्हल वाहनाची भरधाव ट्रकशी समोरासमोर धडक झाली. ही धडक इतकी भीषण होती की टेम्पो ट्रॅव्हल वाहनाचे तुकडे झाले. अनेक प्रवासी यात अडकले. या अपघातात 18 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे आणि मृतांचा आकडा वाढण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस आणि प्रशासकीय अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांनी रस्ता मोकळा केला आहे, वाहतूक पूर्ववत केली आहे आणि अपघाताचे कारण शोधण्यास सुरुवात केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बस जोधपूरच्या सुरसागर भागातील यात्रेकरूंना बिकानेर जिल्ह्यातील कोलायत तीर्थस्थळाला भेट देण्यासाठी घेऊन जात होती. परतीच्या प्रवासादरम्यान, माटोडाजवळ रस्त्यावर उभ्या असलेल्या ट्रेलरला बसची धडक झाली. बहुतेक प्रवासी तीर्थयात्रा करून घरी परतत होते. अचानक झालेल्या या अपघाताने संपूर्ण परिसर हादरला आहे.

आतापर्यंत या अपघातात 18 जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. तर 3 ते 4 प्रवासी जखमी आहेत. मृतांमध्ये महिला आणि मुलांचाही समावेश असल्याचे समजते. प्राथमिक उपचारानंतर जखमी यात्रेकरूंना तात्काळ जोधपूरमधील एसएमएस आणि एमडीएम रुग्णालयात नेण्यात आले. प्रशासनाने मृतांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी फलोदी रुग्णालयात पाठवले आहेत.
माटोडा पोलिस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भरधाव वेगात येणारी बस रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रेलरला धडकल्याने हा अपघात झाला. पोलिस, स्थानिक प्रशासन आणि रुग्णवाहिका पथके घटनास्थळी पोहोचली आणि बचाव कार्य सुरू केले. बसमध्ये अडकलेल्यांना गॅस कटर वापरून बाहेर काढण्यात आले. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यांनी अपघाताबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.  या दुर्दैवी अपघातामुळे जोधपूर आणि आसपासच्या परिसरात शोककळा पसरली आहे. अपघाताची तीव्रता लक्षात घेता प्रशासनाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. स्थानिक रहिवाशांनी रस्त्यावर उभ्या असलेल्या जड वाहनांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. 

FAQ

1 अपघात कुठे झाला?
अपघात राजस्थानमधील जोधपूर जिल्ह्यातील फलोदी परिसरात, माटोडा पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत झाला. हे भारतमाला एक्सप्रेसवेवर घडले.

2 अपघात कसा झाला?
एका टेम्पो ट्रॅव्हल वाहनाची (बस) भरधाव ट्रकशी (ट्रेलर) समोरासमोर धडक झाली. ट्रेलर रस्त्यावर उभा होता आणि बस त्याला धडकली. धडक इतकी भीषण होती की टेम्पो ट्रॅव्हल वाहनाचे तुकडे झाले.

3 अपघातात किती लोक मृत्यूमुखी पडले?
या अपघातात १८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये महिला आणि मुलांचाही समावेश आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Jodhpur Phalodi Bharatmala Expressway AccidentBharatmala Expressway AccidentBharatmala Expressway Accident 18 people were killed on the spotmini bus collided with a tempoराजस्थान अपघात

इतर बातम्या

16000000000 रुपयांचा टर्नओव्हर असलेल्या कंपनीचा मालक असून क...

विश्व