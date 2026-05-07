पालकांनो सावधान! 'जॉनी जॉनी, येस पापा...' मुलांसाठी घातक, शिक्षण मंत्र्यांचा इशारा; कारणही सांगितलं

Johnny Johnny Yes Papa Controversy: भारतामध्ये लहान मुलं बालवाडीमध्ये इंग्रजी शिकू लागल्यानंतर त्याला ज्या काही पहिल्या मोजक्या गोष्टी शिकवल्या जातात त्यामध्ये छोट्या कवितांचाही समावेश आहे. या कविताही जवळपास ठरलेल्याच असतात. यापैकीच एक कविता जी आपल्यापैकी सर्वांनीच कधी ना कधी म्हटली असे किंवा एखाद्या चिमुकल्याकडून ऐकली असे ती म्हणजे 'जॉनी जॉनी, येस पापा...' मात्र आता ही कविताच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. उत्तम यमक जुळणारी ही कविता मुलांना चुकीची शिकवण देत असल्याचा आरोप करत ही कविता मुलांसाठी घातक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेशचे उच्च शिक्षण मंत्री योगेंद्र उपाध्ये यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात 'जॉनी जॉनी, येस पापा...' कवितेवर आक्षेप घेतला. कानपूरमधील मर्चंट चेंबर हॉलमध्ये शिक्षा मित्र म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भातील कार्यक्रमात उपाध्ये बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी 'जॉनी जॉनी, येस पापा...' कवितेचा उल्लेख केला.
"शिक्षक जेव्हा गुरुच्या भूमिकेमध्ये असतो तेव्हाच त्याला संस्कार मुलांपर्यंत पोहोचवता येतात. 'ईटिंग शुगर? नो पापा...' या सारख्या ओळी लहानपणापासूनच मुलांच्या मनात खोटं बोलण्याचं बीज पेरतात," असं उपाध्याय यांनी आपल्या जाहीर भाषणामध्ये म्हटलं. या माध्यमातून त्यांनी पालकांना इशारा दिला आहे. या कवितेमुळे मुलं खोटं बोलायला शिकतील असं उपाध्याय यांना अधोरेखित करायचं आहे.
खरं तर या छोट्या कवितेमधून संस्कार करण्याच्या वयात लहान मुलांना वरिष्ठांबरोबर खोटं बोलण्याची, त्यांच्यापासून गोष्टी लपवण्याची वाईट शिकवण दिली जाते यासंदर्भातील चर्चा मागील काही काळापासून सोशल मीडियावर होताना दिसत आहेत. एकीकडे अनेकांनी ही केवळ एक उत्तम यमक जुळणारी रचना असून वडील आणि छोट्या मुलामधील नातेसंबंधांची झलक यात पाहायला मिळते असं म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे मात्र न कळतपणे अशा साहित्यामधून मुलांच्या बाल मनावर वाईट परिणाम होतो असं म्हटलं आहे. आता याच पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशच्या मंत्र्यांनीही या गाण्यातून चुकीचे संस्कार मुलांपर्यंत पोहचत असल्याचं नमूद करत कवितेवर आक्षेप घेतला आहे.
'जॉनी जॉनी, येस पापा...' ही कविता नेमकी कोणी लिहिली हे ठाऊक नाही. ही एक पारंपरिक नर्सरी राइम आहे जीच्या उत्पत्तीचे नेमके कोणतेही संदर्भ उपलब्ध नाहीत. अमेरिकी विचारवंत आणि बालसाहित्यकार फ्रान्सीलिया बटलर यांनी 1989 मध्ये आपल्या पुस्तकात या गाण्याचा उल्लेख केला. त्यात 1980 मध्ये केनियात हे गाणे सांगितले जात असल्याची नोंद करुन ठेवण्यात आली आहे. पण या गाण्याला कोणताही लेखक नाही, फ्रान्सीलिया बटलर यांनी फक्त या गाण्याचे डॉक्युमेंटेशन केले आहे.