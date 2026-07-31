/ITR Filling Date: 31 जुलै की 31 ऑगस्ट? ITR भरण्याची अंतिम मुदत घ्या जाणून नाहीतर बसेल भुर्दंड!

आयकर रिटर्न म्हणजेच आयटीआर भरणाऱ्या लाखो करदात्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. यंदा 31 जुलैपर्यंत रिटर्न भरण्याची घाई करण्याची गरज नाही. केंद्र सरकारने करदात्यांना मोठा दिलासा देत ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे करदात्यांना आवश्यक कागदपत्रे तपासून अचूक माहितीच्या आधारे रिटर्न भरण्यासाठी अतिरिक्त एक महिन्याचा कालावधी मिळाला आहे. यामुळे शेवटच्या क्षणी होणारी गर्दी आणि तांत्रिक अडचणीही कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
यंदाच्या आयकर रिटर्न प्रक्रियेदरम्यान काही नवीन कर नियम, सुधारित ITR फॉर्म आणि तांत्रिक बदल लागू करण्यात आले आहेत. तसेच अनेक करदात्यांना फॉर्म 16, TDS तपशील, वार्षिक माहिती विवरण (AIS) आणि इतर आर्थिक माहिती वेळेत उपलब्ध होण्यास विलंब झाला. या पार्श्वभूमीवर करदात्यांना अचूक माहितीच्या आधारे रिटर्न भरता यावा आणि चुकीच्या नोंदी टाळता याव्यात, यासाठी सरकारने अंतिम मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
31 ऑगस्टपर्यंतची मुदत वाढ प्रामुख्याने अशा वैयक्तिक करदात्यांसाठी आहे, ज्यांच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण (Audit) आवश्यक नाही. पगारदार कर्मचारी, पेन्शनधारक, लहान व्यावसायिक आणि इतर पात्र करदाते या मुदतवाढीचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र ज्या करदात्यांसाठी कायद्यानुसार स्वतंत्र अंतिम मुदत लागू आहे, त्यांनी त्यांच्या संबंधित वेळापत्रकानुसार रिटर्न दाखल करणे आवश्यक राहील.
तज्ज्ञांच्या मते, मुदत वाढली असली तरी शेवटच्या दिवसापर्यंत थांबणे योग्य नाही. रिटर्न भरताना PAN, आधार, बँक खाते, TDS, AIS, फॉर्म 26AS, गुंतवणूक आणि उत्पन्नाची माहिती एकदा नीट तपासावी. चुकीची माहिती भरल्यास नंतर सुधारित रिटर्न दाखल करण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे वेळेत आणि अचूक माहितीच्या आधारे रिटर्न भरणे अधिक फायदेशीर ठरेल.
वेळेत आयकर रिटर्न भरल्यास अनेक फायदे मिळतात. आयकर परतावा (Refund) लवकर मिळण्याची शक्यता वाढते. तसेच गृहकर्ज, वाहन कर्ज, व्हिसा प्रक्रिया आणि इतर आर्थिक व्यवहारांमध्ये ITR महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणून वापरला जातो. वेळेत रिटर्न भरल्यास दंड, व्याज किंवा इतर कायदेशीर अडचणी टाळता येतात. त्यामुळे पात्र असलेल्या प्रत्येक करदात्याने मुदत संपण्यापूर्वी रिटर्न दाखल करणे आवश्यक आहे.
आयकर रिटर्नसंदर्भात सोशल मीडियावर विविध अफवा आणि अपूर्ण माहिती फिरत असते. त्यामुळे करदात्यांनी केवळ आयकर विभागाने जाहीर केलेल्या अधिकृत सूचनांवरच विश्वास ठेवावा. रिटर्न भरताना सर्व आर्थिक कागदपत्रे, कर वजावट, गुंतवणूक आणि उत्पन्नाची माहिती काळजीपूर्वक पडताळूनच अंतिम सबमिट करावी. मुदतवाढीचा उद्देश करदात्यांना अधिक वेळ देणे हा असून, त्याचा योग्य उपयोग करून अचूक आणि वेळेत ITR दाखल करणे हीच सर्वोत्तम बाब ठरेल.