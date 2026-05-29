/June Bank Holiday : जून महिन्यात तब्बल 11 दिवस शाळा राहणार बंद? लाँग विकेंडसोबत पाहा संपूर्ण RBI ची हॉलिडे लिस्ट

June Bank Holiday List : जून महिना सुरु व्हायला दोन दिवस बाकी आहे. महिना सुरु होण्याअगोदरच पाहा कधी असतील बँका बंद. जून महिन्यात तब्बल 11 दिवस बँक बंद राहणार आहेत. मात्र याकाळात बँकेच्या शाखा बंद असूनही, ऑनलाइन बँकिंग, यूपीआय, मोबाइल बँकिंग आणि इंटरनेट बँकिंग यांसारख्या डिजिटल सेवा सामान्यपणे सुरू राहतील.
Bank Holiday RBI List : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) जून महिन्यासाठी बँकेच्या सुट्ट्यांची यादी जाहीर केली आहे. जून महिना सुरु व्हायला 2 दिवस बाकी आहेत. असं असताना सर्वात आधी जून महिन्यातील रविवार, दुसरा आणि चौथा शनिवार पाहणार आहोत. तसेच या दिवसांमध्ये इतर दिवस कधी बँक बंद राहणार आहे. असा देखील प्रश्न पडत आहे. शनिवार आणि रविवारच्या सुट्ट्यांव्यतिरिक्त, अनेक राज्यांमध्ये सण आणि स्थानिक सुट्ट्यांमुळे बँका बंद राहतील. 13 जून, जो दुसरा शनिवार आहे, आणि 27 जून, जो चौथा शनिवार आहे, या दिवशी बँका बंद राहतील. याव्यतिरिक्त, देशभरातील बँकेच्या शाखा 7 जून, 14 जून, 21 जून आणि 28 जून, जे सर्व रविवार आहेत, या दिवशी बंद राहतील.
भारतातील बँकेच्या सुट्ट्या राज्यनिहाय ठरवल्या जातात, त्यामुळे प्रत्येक शहरात सुट्ट्यांच्या तारखा वेगवेगळ्या असू शकतात. म्हणून, ग्राहकांना बँकेत जाण्यापूर्वी त्यांच्या शहरातील सुट्ट्यांची माहिती तपासण्याचा सल्ला दिला जातो.
7 जून (रविवार) - देशभरातील सर्व बँकांना साप्ताहिक सुट्टी असेल.
13 जून (शनिवार) - देशभरातील सर्व बँकांना दुसऱ्या शनिवारी सुट्टी असेल.
14 जून (रविवार) - देशभरातील सर्व बँकांना साप्ताहिक सुट्टी असेल.
15 जून (सोमवार) - वायएमए दिन आणि राजा संक्रांतीनिमित्त आयझॉल आणि भुवनेश्वरमधील बँका बंद राहतील.
21 जून (शनिवार) - देशभरातील सर्व बँकांना साप्ताहिक सुट्टी असेल.
25 जून (गुरुवार) - मोहरममुळे विजयवाडा येथील बँक शाखा बंद राहतील.
26 जून (शुक्रवार) - मोहरम आणि आशुरामुळे दिल्ली, मुंबई, बंगळूर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनौ, पाटणा, श्रीनगर, भोपाळ, रांची आणि इतर अनेक शहरांमधील बँका बंद राहतील.
27 जून (शनिवार): देशभरातील सर्व बँकांना चौथ्या शनिवारी सुट्टी असेल.
28 जून (रविवार): देशभरातील सर्व बँकांना साप्ताहिक सुट्टी असेल.
29 जून (सोमवार): संत गुरु कबीर जयंतीमुळे शिमला येथील बँका बंद राहतील.
30 जून (मंगळवार) - रेमा नी उत्सवामुळे ऐझॉल येथील बँक शाखा बंद राहतील.
बँक शाखा बंद असूनही, ऑनलाइन बँकिंग, यूपीआय, मोबाइल बँकिंग आणि इंटरनेट बँकिंग यांसारख्या डिजिटल सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. लोकांना पैसे हस्तांतरित करता येतील, बिले भरता येतील आणि इतर ऑनलाइन सेवांचा वापर करता येईल.
जून2026 मध्ये, शेअर बाजार (बीएसई आणि एनएसई) एकूण १० दिवस बंद राहतील. मोहरमनिमित्त २६ जून रोजी बाजार बंद राहतील. या महिन्यात चार शनिवार आहेत. जे 6, 13, 20 आणि 27 आणि चार रविवार जून 7, 14, 21 आणि 28 असतील, ज्या दिवशी व्यवहार स्थगित राहतील.