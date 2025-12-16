Kabbadi Player Murder: कबड्डी खेळाडूची मैदानात गोळ्या घालून हत्या, VIDEO त कैद झाला Live गोळीबार

Kabbadi Player Murder: मोहालीमध्ये एका कबड्डी खेळाडूची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. मैदानात सामना सुरु असतानाच झालेल्या गोळीबारात कबड्डीपटू राणा बालाचौरीया गंभीर जखमी झाला होता, ज्याचा नंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. कबड्डी स्पर्धेदरम्यान अज्ञात बंदूकधाऱ्यांनी गोळीबार केल्याच्या एक थरारक व्हिडिओ समोर आला आहे. ही घटना सेक्टर 82 मध्ये घडली, जिथे 30 वर्षीय खेळाडू, ज्याचे खरे नाव कंवर दिग्विजय सिंग आहे, त्याने एका कबड्डी स्पर्धेचं आयोजन केलं होतं आणि तो स्वतःही त्यात खेळणार होता.
काँग्रेस नेते आणि हॉकीचे दिग्गज खेळाडू परगट सिंग यांनी 'एक्स'वर व्हिडीओ शेअर केला आहे. व्हिडीओत सामना सुरू असताना गोळीबाराचा आवाज ऐकू येत आहे. व्हिडीओत प्रेक्षक घाबरून पळापळ करताना दिसत आहेत. हाच व्हिडीओ राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटला शेअर केली आहे.
Under @BhagwantMann govt, Punjab’s law and order has hit a new low.
Firing during the Mohali Kabaddi Cup in Sohana, which claimed the life of player Rana Balachouria, exposes the complete collapse of governance. When gunshots ring out at public sports events, it’s a clear sign… pic.twitter.com/4vZ1HovN87
— Pargat Singh (@PargatSOfficial) December 15, 2025
49 सेकंदांची व्हिडीओ क्लिप शेअर करताना परगट सिंग यांनी लिहिलं आहे की, “पंजाबमधील कायदा आणि सुव्यवस्था नव्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे.” सार्वजनिक कार्यक्रमात ऐकू आलेले गोळीबाराचे आवाज हे राज्य सरकारचे नियंत्रण सुटल्याचे लक्षण आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
दिग्विजय सिंग उर्फ राणा बलाचौरीयाला सायंकाळी 6.05 वाजता मोहाली येथील फोर्टिस रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, जिथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. त्याच्या डोक्याला आणि चेहऱ्याला जखमा झाल्या होत्या. प्रत्यक्षदर्शींनी पोलिसांना सांगितलं की, काही लोकांचा एक गट महिंद्रा बोलेरो गाडीतून घटनास्थळी आला आणि त्यांनी त्यावेळी मैदानात खेळणाऱ्या संघांवर गोळीबार केला; आणि त्यानंतर ते पळून गेले.
भाजपने संदीप नांगल अंबियाच्या हत्येचा दाखला दिला आहे. त्यांनी सांगितलं की, यापूर्वीही कबड्डीपटूंच्या हत्या झाल्या असून, त्यात एक स्पष्ट नमुना दिसून येतो. भाजपने संदीप नांगल अंबिया आणि तेजपाल सिंग यांच्यावरील हल्ल्यांचा दाखला देत, खेळाडू सहज लक्ष्य बनत असल्याचे म्हटलं आहे.
"भगवंत मान यांच्या अक्षम नेतृत्वाखाली आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्लीतून चालवल्या जाणाऱ्या रिमोट-कंट्रोल शासनामुळे पंजाबमधील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे," अशी टीका भाजपाने केली आहे. पोलिसांच्या पथकांनी हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी शोधमोहीम सुरू केली असून, गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.