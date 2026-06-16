/यात्रेकरुंनी कृपया लक्ष द्यावं...; कैलास- मानसरोबवर यात्रेबाबत केंद्र सरकारनं स्पष्टच सांगितलं

Kailash Manasarovar Yatra : भगवान शंकराचं आद्यस्थान असणाऱ्या अनेक ठिकाणांपैकी एक असणाऱ्या कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी दरवर्षी मोठ्या संख्येनं नागरिक जातात. याच कैलास यात्रेसंदर्भात भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं महत्त्वाच्य सूचना जारी करत यात्रेसाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या सर्वच भाविकांना सतर्क केलं आहे. ज्यामध्ये एका जाहिरातीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
कैलास मानसरोवर यात्रेच्या नावानं सध्या सोशल मीडियावर एक जाहिरात व्हायरल होत आहे. या जाहिरातीमध्ये नोंदणी आणि यात्रेसंदर्भातील बुकिंगची माहिती देण्याक येत आहे. मात्र ही जाहिरात फसवी असून, त्याचसंदर्भात केंद्राकडून नागरिकांना सतर्क करण्यात आलं आहे. सोशल मीडियासह इंटरनेटवर कैलास यात्रेच्या नावे फसवणूक करणाऱ्या बऱ्याच पोस्ट व्हायरल होत आहेत. ज्यामुळं भाविकांची दिशाभूल होऊ नये यासाठीच केंद्रानं या सूचना जारी केल्या आहेत.
केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयानं जारी केलेल्या माहितीनुसार अशा कोणत्याही मेसेज किंवा लिंकवर विश्वास ठेवू नका जिथं कैलास यात्रेबाबत चुकीची माहिती दिली जात आहे. उलटपक्षी फक्त अधिकृत संकेतस्थळांवरूनच देण्यात येणाऱ्याच माहितीच्या आधारे यात्रेची आखणी करा अशा सूचन करण्यात आल्या आहेत. केंद्रानं यात्रेसाठी kmy.gov.in पोर्टल जारी केलं असून त्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही संकेतस्थळाच्या माध्यमातून अथवा सोशल मीडिया पोस्टवरून यात्रेची माहिती देण्याचा दावा केल्यास याची माहिती यंत्रणेला देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
सायबर गुन्हेगार अनेकदा धार्मिक यात्रा आणि सरकारी योजनांच्या नावे फसवी संकेतस्थळं तयार करून तिथं नागरिकांकडून नोंदणी करून घेत त्यासाठी पैसे आकारत त्यांची फसवणूक करतात. अनेकदा ही संकेतस्थळं हुबेहूब मूळ संकेतस्थळांसारखी तयार करत नागरिकांची फसवणूक केली जाते.
Caution to Yatris.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 13, 2026
It has been noticed that fake announcements and advertisements for Kailash Manasarovar Yatra organized by MEA are circulating online.
Beware of such announcements and advertisements.https://t.co/oXblvkSb9r is the only genuine portal for KMY organized by… pic.twitter.com/ZUIz5WOmk8
कैलास मानसरोवर यात्रा साधारणपणे जून ते ऑगस्ट 2026 या कालावधीत आयोजित केली जाते. भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) यात्रा जून–ऑगस्ट दरम्यान दोन मार्गांनी (लिपुलेख पास, उत्तराखंड आणि नाथुला पास, सिक्कीम) आयोजित करण्याची माहिती दिली. हवामान आणि मार्ग खुले असण्यामुळे मे अखेर ते सप्टेंबरच्या सुरुवातीपर्यंतचा काळ कैलास यात्रेसाठी सर्वोत्तम मानला जातो. या संपूर्ण यात्रेवर परराष्ट्र मंत्रालयाचं लक्ष राहणार असून, यात्रेसंदर्भात नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी केंद्रानं आतापासूनच नागरिकांना सतर्क केलं आहे.