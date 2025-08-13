English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पाठी जळत होती चिता, साडीत सजूनधजून आली अन्...Viral Video ने सोशल मीडियावर खळबळ

Shocking Reel: सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे आणि तो पाहिल्यानंतर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल कारण त्यात जे दाखवले आहे ते तुम्ही यापूर्वी कधीही पाहिले नसेल.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 13, 2025, 11:59 AM IST
पाठी जळत होती चिता, साडीत सजूनधजून आली अन्...Viral Video ने सोशल मीडियावर खळबळ

Reel at Funeral Pyre Sparks Outrage A shocking clip: सोशल मीडियावर दररोज असंख्य फोटो-व्हिडीओ शेअर होत असतात. त्यातील काही पोस्ट क्षणात लोकांचं लक्ष वेधून घेतात आणि व्हायरल होतात. पण कधी कोणती गोष्ट ट्रेंडमध्ये जाईल, याचा नेम नाही. अलीकडेच समोर आलेला हा व्हिडीओ त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. या व्हिडीओमध्ये एका ठिकाणी चिता पेटलेली दिसते आणि त्याच्यासमोर एक तरुणी उभी राहून रील शूट करत आहे. हा व्हिडीओ नेमका कुठल्या ठिकाणाचा आहे, याची अधिकृत माहिती मिळालेली नाही, पण दृश्य इतकं वेगळं असल्याने तो जलद गतीने पसरतोय.

व्हिडीओ पोस्ट करणाऱ्याचाच इशारा

हा व्हिडीओ ‘X’ प्लॅटफॉर्मवर @ShoneeKapoor या अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. पोस्टसोबत लिहिलं आहे – “काही बोललो तर वाद होईल.” बातमी लिहिण्याच्या वेळेपर्यंत या व्हिडिओला ४२ हजारांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले होते.

नेटिझन्सच्या प्रतिक्रिया काय?

व्हिडिओ पाहून अनेकांनी रोष व्यक्त केला आहे. एका युजरने लिहिलं – “कोणी एक चापट तरी द्यायला हवी होती.” दुसऱ्याने विचारलं “ही का हसतेय?” तर आणखी एकाने लिहलं की, “घरातून मिळालेली संस्कारांची झलक आहे ही.”

बघा व्हायरल व्हिडीओ 

 

( Disclaimer: या बातमीत दिलेली माहिती सोशल मीडियावर आधारित आहे. व्हिडीओतील दाव्यांची सत्यता Zee 24 Taasने पडताळलेली नाही.) 

FAQ

1. वाईट रील्स व्हायरल का होतात?

विवादास्पद किंवा धक्कादायक कंटेंटवर लोक पटकन प्रतिक्रिया देतात, त्यामुळे तो जलद पसरतो. काही वेळा लक्ष वेधण्यासाठी जाणीवपूर्वक असे रील्स बनवले जातात.

2. अशा रील्सचा समाजावर काय परिणाम होतो?

प्रेक्षकांमध्ये चुकीचे किंवा असंवेदनशील वर्तन प्रोत्साहित होऊ शकते.

मानसिक तणाव व नकारात्मकता वाढते.

चुकीचे संदेश युवकांपर्यंत पोहोचतात.

3. वाईट रील्स टाळण्यासाठी काय करावे?

अशा रील्स शेअर किंवा फॉरवर्ड करू नयेत.

सोशल मीडियावर रिपोर्ट किंवा ब्लॉक फीचर वापरावे.

योग्य कंटेंट क्रिएटर्सला फॉलो करावे.

4. कायदेशीर कारवाई शक्य आहे का?

होय. अश्लील, हिंसक किंवा धार्मिक भावनांना ठेस पोहोचवणारे रील्स IT अॅक्ट किंवा संबंधित कायद्यांनुसार गुन्हा ठरू शकतात. तक्रार सायबर क्राईम पोर्टलवर किंवा पोलिसांकडे करता येते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Viral VideoFuneralreel

इतर बातम्या

दुकान मालक होण्याची संधी... MHADA च्या गाळ्यांसाठी लॉटरी! क...

महाराष्ट्र बातम्या