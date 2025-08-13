पाठी जळत होती चिता, साडीत सजूनधजून आली अन्...Viral Video ने सोशल मीडियावर खळबळ

Reel at Funeral Pyre Sparks Outrage A shocking clip: सोशल मीडियावर दररोज असंख्य फोटो-व्हिडीओ शेअर होत असतात. त्यातील काही पोस्ट क्षणात लोकांचं लक्ष वेधून घेतात आणि व्हायरल होतात. पण कधी कोणती गोष्ट ट्रेंडमध्ये जाईल, याचा नेम नाही. अलीकडेच समोर आलेला हा व्हिडीओ त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. या व्हिडीओमध्ये एका ठिकाणी चिता पेटलेली दिसते आणि त्याच्यासमोर एक तरुणी उभी राहून रील शूट करत आहे. हा व्हिडीओ नेमका कुठल्या ठिकाणाचा आहे, याची अधिकृत माहिती मिळालेली नाही, पण दृश्य इतकं वेगळं असल्याने तो जलद गतीने पसरतोय.
हा व्हिडीओ ‘X’ प्लॅटफॉर्मवर @ShoneeKapoor या अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. पोस्टसोबत लिहिलं आहे – “काही बोललो तर वाद होईल.” बातमी लिहिण्याच्या वेळेपर्यंत या व्हिडिओला ४२ हजारांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले होते.
व्हिडिओ पाहून अनेकांनी रोष व्यक्त केला आहे. एका युजरने लिहिलं – “कोणी एक चापट तरी द्यायला हवी होती.” दुसऱ्याने विचारलं “ही का हसतेय?” तर आणखी एकाने लिहलं की, “घरातून मिळालेली संस्कारांची झलक आहे ही.”
Kuch bolunga to vivad ho jayega pic.twitter.com/4dHsPaIk7P
— ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) August 7, 2025
( Disclaimer: या बातमीत दिलेली माहिती सोशल मीडियावर आधारित आहे. व्हिडीओतील दाव्यांची सत्यता Zee 24 Taasने पडताळलेली नाही.)
विवादास्पद किंवा धक्कादायक कंटेंटवर लोक पटकन प्रतिक्रिया देतात, त्यामुळे तो जलद पसरतो. काही वेळा लक्ष वेधण्यासाठी जाणीवपूर्वक असे रील्स बनवले जातात.
प्रेक्षकांमध्ये चुकीचे किंवा असंवेदनशील वर्तन प्रोत्साहित होऊ शकते.
मानसिक तणाव व नकारात्मकता वाढते.
चुकीचे संदेश युवकांपर्यंत पोहोचतात.
अशा रील्स शेअर किंवा फॉरवर्ड करू नयेत.
सोशल मीडियावर रिपोर्ट किंवा ब्लॉक फीचर वापरावे.
योग्य कंटेंट क्रिएटर्सला फॉलो करावे.
होय. अश्लील, हिंसक किंवा धार्मिक भावनांना ठेस पोहोचवणारे रील्स IT अॅक्ट किंवा संबंधित कायद्यांनुसार गुन्हा ठरू शकतात. तक्रार सायबर क्राईम पोर्टलवर किंवा पोलिसांकडे करता येते.