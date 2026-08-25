/कांदा अवघ्या 35 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध होणार? ‘कांदा एक्सप्रेस’ देणार वाढत्या दरांच्या काळात दिलासा!

देशातील अनेक शहरांमध्ये कांद्याच्या वाढत्या किमतींमुळे ग्राहकांच्या खिशावर ताण पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कांद्याचा बफर स्टॉक बाजारात आणण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील नाशिकहून विशेष रेल्वे रॅकद्वारे ‘कांदा एक्सप्रेस’ रवाना झाली असून, ती आज म्हणजेच 25 ऑगस्टला दिल्लीमध्ये पोहोचणार आहे. यानंतर दिल्ली-एनसीआरसह चेन्नई, गुवाहाटी आणि कोलकाता या शहरांमध्ये ग्राहकांना 35 रुपये प्रति किलो दराने कांदा उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.
कांद्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि बाजारातील वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारकडील राखीव साठा बाजारात उतरवला जात आहे. नाशिकहून रवाना झालेल्या ‘कांदा एक्सप्रेस’मधून कांदा दिल्लीपर्यंत पोहोचवल्यानंतर परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. पुरवठा वाढल्यामुळे किरकोळ बाजारातील कांद्याचे दरही कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सामान्य ग्राहकांपर्यंत हा कांदा पोहोचवण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे NAFED, NCCF स्टॉल्स आणि मोबाइल विक्री वाहनांचा वापर केला जाणार आहे.
उपभोक्ता मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशात कांद्याचा पुरेसा बफर स्टॉक उपलब्ध आहे. त्यामुळे आगामी सणासुदीच्या काळात कांद्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे. दरम्यान, काही ठिकाणी कांद्याची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात आहे का?, यावरही सरकारकडून लक्ष ठेवले जात आहे. देशात दररोज सरासरी सुमारे 45 हजार टन कांद्याची गरज असते. म्हणजेच वर्षभरात देशाला अंदाजे 1.6 ते 1.7 कोटी टन कांद्याची आवश्यकता असते.
गेल्या काही दिवसांत देशातील अनेक शहरांमध्ये कांद्याच्या किरकोळ दरात मोठी वाढ झाली आहे. सोमवारी दिल्लीत कांद्याचा भाव 55 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला. गेल्या वर्षी याच काळात दिल्लीत कांदा सुमारे 30 रुपये किलो दराने मिळत होता. इतर प्रमुख शहरांमध्येही परिस्थिती वेगळी नाही.
त्यामुळे केंद्र सरकारच्या बफर स्टॉकमधून स्वस्त कांदा बाजारात उपलब्ध झाल्यास ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
दरम्यान, केंद्र सरकारने गहू आणि गव्हापासून तयार होणाऱ्या विविध उत्पादनांच्या निर्यातीसंदर्भातही मोठा निर्णय घेतला आहे. उपभोक्ता मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, गहू आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादनांच्या निर्यातीवर असलेले निर्बंध तत्काळ प्रभावाने हटवण्यात आले आहेत. नव्या नियमांनुसार ड्युरम गव्हासह सर्व प्रकारच्या गव्हाची निर्यात करता येणार आहे.
यासंदर्भातील अधिसूचना परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाकडून (DGFT) जारी करण्यात आली आहे.