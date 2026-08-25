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कांदा अवघ्या 35 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध होणार? ‘कांदा एक्सप्रेस’ देणार वाढत्या दरांच्या काळात दिलासा!

Kanda Express: दिल्लीसह देशातील अनेक शहरांमध्ये कांदा केवळ 35 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध होणार आहेत. कांद्याचे वाढते दर नियंत्रित करण्यासाठी आणि पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार मोठी उपाययोजना केली आहे. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 25, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:51 AM IST
कांदा अवघ्या 35 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध होणार? ‘कांदा एक्सप्रेस’ देणार वाढत्या दरांच्या काळात दिलासा!
Image Credit: Image Created by AI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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कांदा अवघ्या 35 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध होणार? ‘कांदा एक्सप्रेस’ देणार वाढत्या दरांच्या काळात दिलासा!
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