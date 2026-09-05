'फालतू थापा नकोत!' कंगना रणौत अधिकाऱ्यांवर भडकल्या; 11 कोटींच्या खासदार निधीतून फक्त 50 लाख खर्च?

हिमाचल प्रदेशातील मंडी लोकसभा मतदारसंघाच्या विकासकामांमध्ये खासदार निधीचा संथ वापर होत असल्याचा मुद्दा भाजप खासदार कंगना रणौत यांनी उपस्थित केला आहे. मंडी येथे झालेल्या जिल्हा विकास समन्वय आणि देखरेख समिती (DISHA) बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. उपलब्ध वृत्तानुसार, सुमारे 11 कोटी रुपये उपलब्ध असताना केवळ 50 लाख रुपयांच्या आसपास खर्च झाल्याचा दावा कंगना यांनी केला. निधीच्या वापराबाबत वेगवेगळ्या बैठकीत दिलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष आकडेवारी यात तफावत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
DISHA बैठकीत मंडी मतदारसंघातील विकासकामांचा आणि MPLADS निधीच्या वापराचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी निधी उपलब्ध असूनही कामे अपेक्षित वेगाने होत नसल्याबद्दल कंगना यांनी अधिकाऱ्यांकडे प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी प्रलंबित कामांचा अहवाल आणि निधी खर्चाची परफॉर्मन्स रिपोर्ट मागितल्याचे वृत्त आहे.
कंगना यांच्या म्हणण्यानुसार, खासदार निधीअंतर्गत सुमारे 11 कोटी रुपये उपलब्ध होते; मात्र त्यापैकी केवळ 50 लाख रुपयांच्या आसपास निधी खर्च झाला. त्यामुळे उपलब्ध निधी असूनही विकासकामे का रखडली आहेत, असा सवाल त्यांनी अधिकाऱ्यांना केला. हा आकडा कंगना यांनी बैठकीत मांडलेला दावा आहे; तो स्वतंत्र अधिकृत पडताळणीचा अंतिम आकडा म्हणून पाहू नये.
कंगना यांनी आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील दिशा बैठकींमध्ये MPLADS निधीबाबत विचारणा केली असता सुमारे 90 टक्के निधी खर्च झाल्याचे त्यांना सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष खर्चाची आकडेवारी त्याच्याशी जुळत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे बैठकीत दिल्या जाणाऱ्या माहितीची अचूकता आणि पारदर्शकता यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना कंगना यांनी आपल्या चित्रपटातील अभिनयाचा संदर्भ घेत टोला लगावला. “अधिकारी माझ्यापेक्षाही चांगला अभिनय करतात,” अशा आशयाची टिप्पणी त्यांनी केली. प्रत्येक DISHA बैठकीत आश्वासने ऐकायला मिळतात, मात्र प्रत्यक्ष कामाची गती दिसत नाही, अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.
बैठकीत कंगना यांनी MPLADS निधीच्या व्यवस्थापनाबाबत आणखी गंभीर आरोप केले. काही एजन्सींच्या हवाल्याने निधीतील 30 ते 40 टक्के रक्कम बनावट लाभार्थ्यांमध्ये वाटली गेल्याचा दावा त्यांनी केल्याचे वृत्त आहे. मात्र, हा कंगना यांनी केलेला आरोप असून त्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध वृत्तात दिलेली नाही. त्यामुळे या दाव्याची सत्यता निश्चित करण्यासाठी अधिकृत चौकशी किंवा संबंधित प्रशासनाचे स्पष्टीकरण महत्त्वाचे ठरेल.
मेंबर ऑफ पार्लिमेंट लोकल एरीया डेव्हलपमेंट स्किम (MPLADS) अंतर्गत प्रत्येक खासदाराला आपल्या मतदारसंघातील स्थानिक विकासकामांसाठी दरवर्षी 5 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांची शिफारस करता येते. मात्र, खासदार स्वतः हा निधी खर्च करत नाहीत. संबंधित कामांची अंमलबजावणी जिल्हा प्रशासन आणि नियुक्त यंत्रणांमार्फत केली जाते. त्यामुळे निधीचा प्रत्यक्ष वापर वेळेत होणे ही प्रशासनाच्या अंमलबजावणी क्षमतेशीही संबंधित बाब आहे.
मंडी मतदारसंघातील रखडलेली विकासकामे वेगाने पूर्ण करावीत आणि उपलब्ध खासदार निधीचा योग्य, पारदर्शक आणि वेळेत वापर करावा, असे निर्देश कंगना यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. या बैठकीनंतर त्यांचा अधिकाऱ्यांशी झालेला संवाद असलेला व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. दरम्यान, प्रशासनाची या आरोपांवरील सविस्तर अधिकृत भूमिका समोर येणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.