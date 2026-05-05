राहुल गांधींच्या लग्नाची तयारी सुरु? 'या' अभिनेत्रीशी करणार लग्न? तिने स्वत:च केलं भाष्य , म्हणाली 'राजकारणात...'

शिवराज यादव | Updated: May 5, 2026, 03:25 PM IST
Rahul Gandhi Marriage: काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या लग्नाची चर्चा पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर रंगली आहे. राहुल गांधी बॉलिवूड अभिनेत्री आणि भाजपा खासदार कंगना रणावतशी विवाहबद्ध होणार असल्याचा दावा सोशल मीडियावरील पोस्टमधून करण्यात आला आहे. दरम्यान यावर आता कंगना रणावतने भाष्य केलं व्हायरल मीमवर प्रतिक्रिया दिली आहे. ही अत्यंत चुकीची बातमी असल्याचं तिने सांगितलं आहे. तिने राजकारणातील महिलांच्या सन्मानाचा अभाव यावरही टीका केली आणि अशा दिशाभूल करणाऱ्या मजकुराला 'विनोद' म्हणून खपवण्याच्या प्रयत्नांचा समाचार घेतला.

राघव चढ्ढा यांनी आपला सोडचिठ्ठी देत भाजपात प्रवेश केल्यानंतर हा वाद सुरु झाला. यानंतर एका 'मीम पेज'ने कंगना रणौतने दावा केल्याचं सांगत, बनावट असलेली एक टिप्पणी शेअर केली.

नेमकं काय झालं?

3 मे रोजी इंस्टाग्रामवरील मीम पेज एक खोटी अफवा पसरवली. राघव चढ्ढा यांनी 'आम आदमी पक्ष' सोडल्यानंतर आणि पक्षबदल केल्यानंतर, कंगना रणावतने जर राहुल गांधी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, तर ती त्यांच्याशी विवाह करण्यास तयार होईल अशी अट घातल्याचा दाव करण्यात आला. या निराधार दाव्यांचा समाचार घेत, कंगनाने ४ मे रोजी आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीजच्या माध्यमातून सत्यस्थिती स्पष्ट केली.

या कथित विधानाला पुष्टी देणारा कोणताही स्त्रोत किंवा मुलाखत समोर आली नव्हती. ही पोस्ट व्हायरल होताच, सोशल मीडिया युजर्सनी त्यावर प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली होती. एकाने म्हटलं की, बहुतेक एखादी पीआर कंपनी कंगनाला लक्ष्य करत आहे. तिने असं काहीही म्हटलेलं नाही. तरीही काही पेजेस राहुल गांधी यांच्याबद्दल खोटी विधानं पसरवत आहे. हे खोटं आणि लाजिरवाणं आहे".

या बनावट पोस्टमध्ये सांगण्यात आलं होतं की, "जर राहुल गांधींनी भाजपात प्रवेश केला तर मी त्यांच्याशी लग्न करण्यास तयार आहे". यानंतर ही पोस्ट लगेच व्हायरल झाली आणि सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. पोस्ट इतकी व्हायरल झाल्यानंतर कंगनानेही त्यावर प्रतिक्रिया दिली. 

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविषयी आपण असे विधान केल्याचे दावे सध्या चर्चेत असताना तिने हे स्पष्टीकरण दिलं आहे. मात्र, तिने आता या दाव्यांचे ठामपणं खंडन केलं आहे.

दरम्यान कामाबद्दल बोलायचं गेल्यास कंगना रणावत 'क्वीन 2' मधून पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर पदार्पण करणार आहे. हा चित्रपट 2014 मधील क्वीन चित्रपटाचा सिक्वेल आहे. Mid-Day च्या वृत्तानुसार, एप्रिल महिन्याच्या अखेर चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला सुरुवात होणार आहे. 

विकास बहल दिग्दर्शित या सिक्वेलची निर्मिती बऱ्याच काळापासून सुरू असून, त्यात आत्मशोधाचे विषय मांडले जाण्याची शक्यता आहे. यावेळी, राणीचे स्वतंत्र आणि अपारंपरिक व्यक्तिमत्व कायम ठेवत, तिला शहरी पार्श्वभूमीवर दाखवण्याची शक्यता आहे. एका महत्त्वपूर्ण जीवनप्रसंगामुळे सुरू झालेल्या वैयक्तिक विकासाच्या नव्या टप्प्याभोवती हे कथानक फिरत असल्याचं सांगितलं जात आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

