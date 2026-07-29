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'निरुपयोगी आणि बेरोजगार...'; नॅशनल क्रश ठरलेल्या सौरव दासला वाट्टेल ते बोलली कंगना, म्हणाली, 'याच्या वयात मी...'

भाजप खासदार कंगना रणौत यांनी सीजेपी आंदोलनात सामिल मुला-मुलींच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्यावरुन नवीन वाद उफाळला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 29, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:19 AM IST
'निरुपयोगी आणि बेरोजगार...'; नॅशनल क्रश ठरलेल्या सौरव दासला वाट्टेल ते बोलली कंगना, म्हणाली, 'याच्या वयात मी...'
Image Credit: Kangana Ranaut takes a dig at CJP Saurav Das

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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'निरुपयोगी आणि बेरोजगार...'; नॅशनल क्रश ठरलेल्या सौरव दासला वाट्टेल ते बोलली कंगना, म्हणाली, 'याच्या वयात मी...'
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