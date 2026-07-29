'निरुपयोगी आणि बेरोजगार...'; नॅशनल क्रश ठरलेल्या सौरव दासला वाट्टेल ते बोलली कंगना, म्हणाली, 'याच्या वयात मी...'

भाजपा खासदार कंगना रनौत पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. विद्यार्थी आंदोलनावर आणि जेन-झींवर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळं तिच्यावर टीका होत आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचा प्रवक्ता सौरव दास यानेही कंगनाला सुनावलं होतं. त्यानंतर कंगनानेही सौरव दासला तिखट शब्दांत प्रत्युत्तर दिलं आहे. कंगनाने सौरव दासच्या पोस्टचा स्क्रिनशॉर्ट शे्अर करत निरुपयोगी व बेरोजगार म्हणत टीका केली आहे.
कंगनाने Gen-Z ना जनरेशन गटार म्हणून हिणवलं होतं. टीका करताना तिने आंदोलकांच्या संस्कारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तिन तरुणींवरही आक्षेपार्ह वक्तव्य केली होती. ड्रग्ज दारू घेणाऱ्या, कित्येकांसोबत शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या असं म्हणत टीका केली होती. यावर CJPचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी कंगनाला प्रत्युत्तर दिले होते. त्याने म्हटलं होतं की, 'जनरेशन झेड'चं योगदान कंगना रनौतच्या योगदानापेक्षा कितीतरी पटीनं जास्त आहे. सौरव दासच्या या वक्तव्यानंतर कंगनाने त्याच्यावर टिकास्त्र डागलं आहे.
कंगनाने सौरव दास याच्या पोस्टचा स्क्रीनशॉट शेअर करत टीका केली आहे. तसंच, तिने त्याच्या विद्यार्थी असण्यावरही शंका उपस्थित केली आहे. तिने म्हटलं आहे की, मी या व्यक्तीला गूगलवर शोधलं, याचं वय 28 वर्ष आहे. तो स्वतःला विद्यार्थी कसा काय म्हणवतो? हे मला समजत नाही, मी गेल्या 2 वर्षांपासून राजकारणात असले, तरी 20 वर्षांपासून सार्वजनिक जीवनात आहे. त्याच्या वयाची असताना माझ्याकडे 2 राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार होते."
कंगना रनौत पुढे बोलताना म्हणाली की, "नवीन खासदार म्हणून माझ्यावर कामाचा ताण होता, कारण मी केवळ खासदार नाही, तर चित्रपट निर्माती, अभिनेत्री, स्क्रीनरायटर आणि उद्योजिका देखील आहे. पण त्याच्यासारख्या पूर्णपणे बेरोजगार व्यक्तीला इतकं काम करणं म्हणजे, काय असतं हे कधीच कळणार नाही..."
"प्रिय सौरव, तुझे प्रश्न वैयक्तिक आहेत. तू विद्यार्थी नाहीस, तू निव्वळ एक बेरोजगार, निरुपयोगी जीव आहेस. काहीतरी नवीन कौशल्य शिकण्यापासून सुरुवात कर, ती एक चांगली सुरुवात ठरेल...", असा सल्ला कंगना रनौतनं आपल्या पोस्टच्या शेवटी CJP प्रवक्ते सौरव दास याने दिलाय.
जंतरमंतर येथील आंदोलनात सहभागी झालेल्या महिलांवर निशाणा साधत कंगना रनौतनं दावा केलाय की, त्या अंमली पदार्थांचं सेवन, मद्यपान आणि कसलीही लाज न बाळगता पालकांच्या कमाईवर जगणं या गोष्टींनाच 'स्वातंत्र्य' मानतात आणि या लाईफस्टाईलचं प्रदर्शन करतात. तिनं म्हटलंय की, त्यापैकी काहींचं व्यवस्थेमध्ये कोणतंही योगदान नाही. कंगनानं पुढे असंही म्हटलंय की, त्या तरुणी इतक्या बिघडलेल्या आहेत की, त्या चांगल्या गृहिणीही बनू शकत नाहीत.