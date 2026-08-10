/निळी साडी, हर्मीस बॅग अन् रोलॅक्स; कंगनाच्या संसदेतल्या लूकची किंमत ऐकून डोळे विस्फारतील!

कंगना रणौत सध्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सहभागी होत असून, यावेळी तिच्या राजकीय भूमिकेपेक्षा फॅशनेबल संसद लूकचीच चर्चा अधिक होत आहे. 10 ऑगस्ट 2026 रोजी संसद परिसरात ती निळ्या साडीत दिसली. तिच्या साध्या पारंपरिक पेहरावासोबत असलेल्या महागड्या अॅक्सेसरीजने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
कंगनाने संसदेत पेस्टल स्काय-ब्लू रंगाची साडी नेसली होती. त्यावर तिने क्रिस्प पांढऱ्या रंगाचा ब्लाउज परिधान केला होता. साडीचा लूक तुलनेने साधा असला तरी तिच्या अॅक्सेसरीजमुळे हा पेहराव चर्चेचा विषय ठरला. संसद भवनाच्या कॉरिडॉरमध्ये तिचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
कंगनाच्या हातातील काळ्या रंगाची Hermes Birkin Togo Leather हँडबॅग विशेष चर्चेत आली. Birkin ही जगातील सर्वाधिक लक्झरी आणि प्रतिष्ठित हँडबॅग्जपैकी एक मानली जाते. त्यामुळे साध्या निळ्या साडीबरोबर काळ्या रंगाची ही बॅग तिच्या संपूर्ण लूकचा आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरली. उपलब्ध माहितीनुसार या बॅगेची किंमत सुमारे 35 लाख रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र ही किंमत मॉडेल, आकार, लेदर आणि बाजारपेठेनुसार बदलू शकते.
बॅगसोबत कंगनाच्या मनगटावरील Rolex घड्याळानेही लक्ष वेधून घेतले. या घड्याळाचा डायल चॉकलेट-ब्राऊन रंगाचा असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार या Rolex घड्याळाची किंमत सुमारे 21 लाख रुपये असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे साडीपेक्षा तिच्या हातातील अॅक्सेसरीजचीच किंमत सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली आहे.
कंगनाच्या लूकमधील आणखी एक वस्तू म्हणजे तिच्या हातातील छत्री. साधी दिसणारी ही छत्रीही सामान्य बाजारातील स्वस्त छत्री नसल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. तिची किंमत सुमारे 6,100 रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच साडी आणि इतर कपड्यांव्यतिरिक्त बॅग, घड्याळ आणि छत्री अशा प्रत्येक वस्तूमध्ये लक्झरी टच दिसून आला.
उपलब्ध वृत्तातील आकडे पाहिल्यास केवळ Hermes Birkin बॅग, Rolex घड्याळ आणि छत्री यांची सांगितलेली किंमत मिळून सुमारे 56.06 लाख रुपये होते. अर्थात, हा आकडा संबंधित वृत्तात दिलेल्या अंदाजित किमतींवर आधारित आहे. प्रत्यक्ष खरेदी किंमत, मॉडेल किंवा वापरलेल्या वस्तूंच्या बाजारमूल्यानुसार त्यात फरक असू शकतो. त्यामुळे या किमतींना निश्चित अधिकृत किंमत म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. नॉर्थ-ईस्टमधील Eri silk handloom saree असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र साडीची अधिकृत किंमत कंगना किंवा संबंधित डिझायनरकडून जाहीर झालेली नाही.काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये या साडीची किंमत सुमारे ₹4 लाख असा दावा केला जात आहे. हा आकडा अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेला नाही.
कंगना रनौत संसदेत महागड्या आणि लक्झरी अॅक्सेसरीजसह दिसण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तिच्या फॅशन स्टाइलमध्ये लक्झरी बॅग्ज, घड्याळे आणि इतर ब्रँडेड वस्तूंचा वापर यापूर्वीही पाहायला मिळाला आहे. त्यामुळे यावेळी निळी साडी, काळी Hermes Birkin, Rolex घड्याळ आणि महागडी छत्री असा कॉम्बिनेशन सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. राजकारणासोबतच कंगनाचा संसद फॅशन स्टाइलही आता चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.