'नक्की कोणासोबत तरी झोपली असेल', महिलांविषयीच्या समाजाच्या मानसिकतेवर कंगना रणौतची परखड टीका

जगभरात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करताना दिसतायत. सर्वेच क्षेत्रात महिला अग्रेसर असलेल्या पाहायला मिळतायत. असे असले तरी समाजाच्या एका गटात महिलांविषयी घाणेरडी मानसिकता पाहायला मिळते. महिला यशस्वी झाली म्हणजे तिने तिचं स्वत्व दिलं, असा विचार विशिष्ट लोकांकडून सोशल मीडियातून मांडला जातो. बॉलिवूड अभिनेत्री आणि खासदार कंगना रणौतने या मानसिकतेवर आघात केलाय. त्यामुळे कंगना पुन्हा एकदा आपल्या स्पष्टवक्तेपणामुळे चर्चेत आली आहे. काय म्हणालीय कंगना? सविस्तर जाणून घेऊया.
महिलांच्या यशाकडे पाहण्याच्या समाजाच्या दृष्टिकोनावर तिने तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. यशस्वी महिलांच्या कर्तृत्वापेक्षा त्यांच्या चारित्र्यावर प्रश्न उपस्थित करण्याची प्रवृत्ती आजही समाजात कायम असल्याचे सांगत कंगनाने महिलांच्या बाजूने ठाम भूमिका मांडली आहे. तिच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावरही मोठी चर्चा रंगली आहे.
एका मुलाखतीदरम्यान कंगना रणौतने सांगितले की, एखादी महिला स्वतःच्या मेहनतीच्या जोरावर मोठ्या पदावर पोहोचली किंवा यश मिळवले, तरी अनेकदा तिच्या कर्तृत्वाला योग्य मान्यता मिळत नाही. त्याऐवजी तिच्या यशामागे काही वेगळे कारण असल्याच्या चर्चा सुरू होतात. महिलांच्या गुणवत्तेपेक्षा त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याची चर्चा केली जाते, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असल्याचे तिने म्हटले.
कंगनाने समाजातील एका प्रचलित मानसिकतेवर बोट ठेवले. एखादी महिला वकील, प्रशासकीय अधिकारी, राजकारणी किंवा उद्योगक्षेत्रात उच्च पदावर पोहोचली, तर तिच्या कष्टांपेक्षा तिने तडजोडी केल्या असतील, असा आरोप सहजपणे केला जातो. महिलांच्या यशाचे श्रेय त्यांच्या मेहनतीला आणि कौशल्याला देण्याऐवजी त्यांच्या चारित्र्यावर संशय घेतला जातो, असे कंगनाने स्पष्टपणे नमूद केले.
महिलांनी चांगले कपडे घातले, स्वतःला आत्मविश्वासाने सादर केले किंवा आकर्षक दिसण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यामागे पुरुषांना प्रभावित करण्याचा हेतू आहे, असा समज अनेकजण करून घेतात. कंगनाच्या मते, ही विचारसरणी अत्यंत मागासलेली आहे. एखाद्या महिलेचा पेहराव किंवा व्यक्तिमत्त्व तिच्या चारित्र्याचे मोजमाप ठरू शकत नाही. आधुनिक समाजात अशा पूर्वग्रहांना स्थान नसावे, असे तिने सांगितले.
कंगनाने महिलांवर होणाऱ्या सामाजिक दबावाकडेही लक्ष वेधले. पुरुषांच्या यशाचे कौतुक केले जाते, मात्र महिलांच्या यशाबाबत अनेकदा संशय व्यक्त केला जातो. हा दुहेरी निकष बदलण्याची वेळ आली असल्याचे ती म्हणाली. महिलांना त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे ओळख मिळाली पाहिजे, त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याच्या आधारावर नाही, असे तिने ठामपणे नमूद केले.
महिलांवरील अन्याय, ट्रोलिंग आणि चारित्र्यहननाविरोधात कंगना यापूर्वीही अनेकदा बोलली आहे. अलीकडेच तिने अभिनेत्रींबाबत होणाऱ्या वय आणि सौंदर्यावर आधारित टीकेलाही विरोध केला होता. महिलांचा सन्मान राखला गेला पाहिजे आणि त्यांच्या कर्तृत्वाचे मूल्यमापन पूर्वग्रहाशिवाय झाले पाहिजे, अशी भूमिका तिने पुन्हा एकदा मांडली आहे. तिच्या या वक्तव्यामुळे महिलांच्या अधिकारांबाबत आणि सामाजिक मानसिकतेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
महिलांच्या यशाकडे संशयाने नव्हे तर आदराने पाहण्याची गरज आहे, हा संदेश कंगना रणौतच्या वक्तव्यातून समोर येतो. बदलत्या काळात महिलांना समान संधी आणि सन्मान देणारी मानसिकता समाजाने स्वीकारली पाहिजे, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.