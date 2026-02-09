धक्कादायक! अर्भकाला वार्मर मशीनमध्ये ठेवलं अन्...' वाचून पायाखालची जमीनच सरकेल...

Marathi News: क्षणार्धातच होत्याचं नव्हतं झालं... अलीकडेच एका खासगी रुग्णालयात घडलेल्या घटनेने सर्वांनाच हादरवून सोडलं आहे. जन्माच्या काही तासांतच एका नवजात मुलीचा मृत्यू झाल्याने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. नव्या जीवाच्या आगमनाने घरात आनंदाचे वातावरण होते, पण क्षणात सर्व काही बदलले. वैद्यकीय सेवांवर लोकांचा प्रचंड विश्वास असतो, कारण डॉक्टरांना जीव वाचवणारे मानले जाते. मात्र याच ठिकाणी दुर्लक्षामुळे निरागस बाळाचा जीव गेला, या घटनेमुळे रुग्णालयांतील सुरक्षितता आणि यंत्रसामग्रीच्या तपासणीबाबत गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.
घटना नेमकी कशी घडली?
कानपूरच्या बिठूर परिसरातील ब्रह्मानगर भागात असलेल्या एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये ही दुर्घटना घडली. रविवारी एका गर्भवती महिलेची सुरक्षित प्रसूती झाली आणि तिने मुलीला जन्म दिला. हे कुटुंबातील 1ले अपत्य असल्याने सर्वजण आनंदात होते.
नवजात बालिकेला जन्मानंतर काळजीपूर्वक निरीक्षणासाठी NICU विभागात ठेवण्यात आले. शरीराचे तापमान नियंत्रित राहावे म्हणून तिला वॉर्मर मशीनमध्ये ठेवले होते. सुरुवातीला आई आणि बाळ दोघांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगितले जात होते.
वॉर्मरमध्ये अचानक लागली भीषण आग
दरम्यान काही वेळातच मशीनमध्ये अचानक विद्युत बिघाड झाला. शॉर्ट सर्किट झाल्याने वॉर्मरला आग लागली आणि ती वेगाने पसरली. कर्मचारी आणि नातेवाईकांना समजण्यापूर्वीच बाळ आगीच्या झळांमध्ये सापडले.
जेव्हा सर्वांचे लक्ष गेले तेव्हा बालिका गंभीररीत्या भाजली होती. तिला वाचवण्यासाठी प्रयत्न झाले, मात्र जन्मानंतर अवघ्या काही तासांतच तिचा मृत्यू झाला. आनंद साजरा करण्यासाठी जमलेले कुटुंब क्षणात शोकसागरात बुडाले.
घटनेनंतर पालकांनी रुग्णालय प्रशासनावर गंभीर आरोप केले. त्यांचे म्हणणे आहे की उपकरणांची नियमित तपासणी आणि योग्य सुरक्षा उपाय असते तर अपघात टाळता आला असता. या घटनेनंतर डॉक्टर आणि काही कर्मचारी रुग्णालयातून निघून गेल्याची माहिती समोर आली.
पोलिसांची कारवाई आणि तपास
माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आणि रुग्णालय सील करण्यात आले. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू असून दोषींवर कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या दुर्दैवी प्रसंगामुळे रुग्णालयांतील सुरक्षा मानकांबाबत कठोर नियमांची गरज असल्याची चर्चा पुन्हा जोर धरू लागली आहे.