/ऑपरेशन थिएटरमध्ये त्यांनी माझ्यासोबत..., मामा अन् भाच्याकडून नर्सवर सामूहिक बलात्कार; अश्लील व्हिडीओ आणि फोटो...

एका खासगी रुग्णालयातील नर्सने रुग्णालय संचालक आणि त्याच्या भाच्यावर गंभीर आरोप केला आहे. पीडित नर्सने पोलिसांकडे तक्रारीत आरोप केला की, रुग्णालय संचालक आणि त्याच्या भाच्याने तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. अश्लील फोटो आणि व्हिडीओ काढून ब्लॅकमेलिंग आणि सतत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. या नर्सच्या आरोपानंतर रुग्णलायचे संचालक सत्यम सैनी आणि त्याच्या पुतण्या ललित सैनी यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
पीडित नर्स ही मूळची कानपूरची असून 10 जुलै 2026 पासून ती या रुग्णालयात कामावर होती. कामावर आरोपी तिच्यासोबत अश्लील चाळे करत होता. तर तिने विरोध केल्यास तिला नोकरीवरून काढण्यात येईल अशी धमकी देत होते.
पीडित नर्सने सांगितलं की, 16 ऑगस्ट रोजी रुग्णालयात एक आपत्कालीन प्रसूतीची केस आली होती. हे कारण सांगून सत्यम सैनी नर्सला कारमध्ये घेऊन गेले. पण तिला रुग्णालयात न नेता तिला एका हॉटेलमधील खोलीत घेऊन गेले. याच हॉटेल रुममध्ये तिच्यावर शारीरिक शोषण करण्यात आलं. शारीरिक अत्याचार करताना तिचे अश्लील फोटो आणि व्हिडीओ काढण्यात आले. हे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची ते वारंवार धमकी देत होते. एवढंच नाहीतर तिला जीवे मारण्याची धमकीही त्या दोघांनी दिली होती.
हेच फोटो आणि व्हिडीओवरून ब्लॅकमेल करत नराधम तिच्यासोबत ऑपरेशन थिएटरमध्ये वारंवार अत्याचार करत होते. 31 ऑगस्ट रोजी ललित सैनी यानेही तिला एका हॉटेलमध्ये नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. अखेर सततच्या शोषणाला आणि मानसिक त्रासाला कंटाळून पीडित नर्सने 1 सप्टेंबरला सर्व प्रकार पतीला झालेले सगळं सांगितलं.
तिच्या पतीने जेव्हा सत्यम सैनी याला फोन करुन जाब विचारला, तेव्हा त्यालाही जीवे मारण्याची धमकी त्याने दिली. यानंतर पीडितेने कुटुंबीयांसह त्यांनी या घटनेविरोधात पोलिसांकडे तक्रार केली. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी त्या दोघांना अटक केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित महिलेच्या तक्रारीवरून सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस आता या प्रकरणात पुरावे जमा करत आहेत.