करोडपती सासऱ्याचा जीव जात असताना सुनेचा 'तुम तो धोखेबाज हो'वर डान्स; कानपूर हत्याकांड प्रकरणात पोलिसांना सापडला महत्त्वाचा पुरावा

उत्तर प्रदेशच्या कानपूर येथे करोडपती व्यावसायिक विनीत मिनोचा हत्याकांडाचा पोलिसांकडून कसून तपास केला जात आहे. या प्रकरणात आत्तापर्यंत पोलिसांनी केलेले खुलासे हादरवणारे आहेत. सुनेनेच करोडपती सासऱ्यांची हत्या घडवून आणली. घरातील नोकर जेव्हा विनीत त्यांच्यावर हल्ला करत होते तेव्हा या हल्ल्याची मास्टरमाईंड शालू तिच्या मित्रांसोबत पार्टी करत होती. पार्टीत डान्स करत होती.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शालू कथितरित्या हत्येचे प्लानिंग केल्यानंतर घरातून निघाली होती. ती फोनच्या माध्यमातून सतत हल्लेखोरांच्या संपर्कात होती. त्यांना सतत मार्गदर्शन करत होती. प्राथमिक तपासानुसार, ज्या पार्टीत शालू गेली होती ती तिचा पती सुब्रतने कानपूरच्या कॉस्मोजिन लाउंजमध्ये आयोजित केली होती. पोलिसांनी पार्टीची टाइमलाइन, सीसीटिव्ही फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल आणि आरोपींसोबत झालेले संभाषण हा महत्त्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरत आहे.
एकीकडे सासऱ्यांची हत्या करण्यात येत होती. तेव्हाच सुन पार्टीत मित्रांसोबत डान्स करत होती. पोलिसांना संशय आहे की, पार्टीत सहभागी असणाऱ्यांनाही या हत्येबद्दल माहिती असावे किंवा या कटाचा भाग असावेत. हाय प्रोफाइल मर्डर केसचा तपास करत असताना. पोलिसांनी आरोपी सुनेचे कॉल रेकॉर्डिंग तपासले आणि सगळेच सून्न झाले.
तपासात समोर आले की, हत्येची घटना घडण्यापूर्वी शालू आणि तिचा पती सुब्रत यांचं नोकर विशालसोबत तब्बल 330 वेळा फोनवर बोलणं झालं. कॉल डिटेलमध्ये नेमकं काय बोलणं झालं, याचा तपास आता पोलिस करत आहेत. या प्रकरणी सु्ब्रतने पोलिसांना सांगितले की, नोकर विशालसोबत कामाच्या बाबतीत बोलणे व्हायचे. कारण तो त्यांची लहान-सहान कामे करायचा. मात्र कॉल रेकॉर्डिंगचा आकडा समोर आल्यानंतर इतक्या वेळा बोलण्याचा योग का आला? याचा तपास पोलिस करत आहेत.
कानपूरमधील इंदिरा नगर येथील 'रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट्स'मध्ये विनीत मिनोचा यांच्या शरीरावर चाकूने २६ पेक्षा जास्त वार करून त्यांची हत्या करण्यात आली. सून शालू हिचा तिच्या खाजगी आयुष्यात सासरे विनीत सतत हस्तक्षेप करत असत, तसेच घरात सीसीटीव्ही लावून तिच्यावर नजर ठेवतात आणि खर्चासाठी कमी पैसे देतात अशी शालूची तक्रार होती. संपत्ती आणि त्रासाला कंटाळून तिने हा कट रचला असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.