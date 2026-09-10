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करोडपती सासऱ्याचा जीव जात असताना सुनेचा 'तुम तो धोखेबाज हो'वर डान्स; कानपूर हत्याकांड प्रकरणात पोलिसांना सापडला महत्त्वाचा पुरावा

कानपूर येथे एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विनीत मनोचा यांच्या हत्येप्रकरणात सुनेबद्दल धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 10, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:40 PM IST
करोडपती सासऱ्याचा जीव जात असताना सुनेचा 'तुम तो धोखेबाज हो'वर डान्स; कानपूर हत्याकांड प्रकरणात पोलिसांना सापडला महत्त्वाचा पुरावा
Image Credit: Kanpur Millionaire Sasur Murder

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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करोडपती सासऱ्याचा जीव जात असताना सुनेचा 'तुम तो धोखेबाज हो'वर डान्स; कानपूर हत्याकांड प्रकरणात पोलिसांना सापडला महत्त्वाचा पुरावा
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