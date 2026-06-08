/तीन मुलीच्या वडिलांनी सासूसोबत केलं कोर्टात लग्न, मग सोशल मीडियावर व्हिडीओ टाकत म्हटलं...

Kanpur Saas Damad Love Story : युद्धात आणि प्रेमात सगळंच माफ असतं, असं म्हटलं जातं. पण सध्या महाराष्ट्रासह देशात दोन प्रेम कहाणी सोशल मीडियावर सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे. महाराष्ट्रातील जळगावात लेकीचा पाच दिवसांवर साखरपुडा असताना, आई प्रियकरासोबत पळून गेली. एवढंच नाहीतर तिने प्रियकरासोबत लग्न केलं. आता उत्तर प्रदेशातील अलीगढमधील सासू - जावयाची प्रेम कहाणी गाजली असताना. आता कानपूरमध्ये अशीच एक सासू - जावयाची प्रेम कहाणी सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनवली आहे. गेल्या महिन्यात उत्तर प्रदेशातील अछनेरामध्येही अशी एक प्रेम कहाणीमुळे गावात खळबळ माजली होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार कानपूर देहात जिल्ह्यातील अकबरपूरमध्ये सासूने तिच्या जावयासोबत कोर्टात जाऊन लग्न केलं आहे. या लग्नानंतर दोघांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडीओदेखील शेअर केला आहे. ज्यात त्यांनी लोकांना आपल्या निर्णयाचे समर्थन करा आणि त्यांच्या नात्याचा स्वीकार करून आशीर्वाद द्या अशी मागणी केली आहे. यानंतर सोशल मीडियावर या लग्नाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार स्थानिकांनी असा दावा केला आहे की, त्या महिलेचे आणि तिच्या जावयाचे बऱ्याच काळापासून प्रेम संबंध होते. याचा अधिकृत काही दुजोरा मिळाला नसला तरी, त्यांच्या या लग्नामुळे सोशल मीडियावर अनेक चर्चा होत आहेत. बदलेल्या या नात्याची व्याख्या आणि हे प्रेमसंबंध समाजातील बंधन झुगारून एका नवीन वादाला तोंड फोडलंय.
सदर व्हिडीओमध्ये जावय आणि सासूने कोर्टात मॅरेज केल्याच दिसतंय. या व्हिडीओमध्ये ते एकमेकांना हार घालताना आणि त्यांचं विवाह प्रमाणपत्र दाखवताना दिसत आहेत. दरम्यान या व्हिडीओनंतर संबंधित जावई आणि सासू या दोघांच्या कुटुंबातील लोकांकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही. एवढंच नाही तर आम्ही देखील या व्हिडीओचा दुजोरा देत नाही. या व्हिडीओवर त्यांनी शेअर करताना लिहिलयं की, जावयाचे सासूशी लग्न, कानपूर देहात अकबरपूर.
Man marries his mother-in-law in a court marriage in Kanpur— Baba lucky (@Babalucky254) June 8, 2026
His wife passed away leaving him with 3 young daughters.
He didn’t trust any outsider as stepmother, so he took a bold decision & married his widowed mother-in-law. pic.twitter.com/loFMpgndRg
सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडीओ शेअर करत असा दावा करण्यात आला की, कानपूरमध्ये एका व्यक्तीने कोर्ट मॅरेज करून आपल्या सासूशी लग्न केलं. त्याच्या पत्नीचे निधन झालं होतं आणि त्याच्यामागे तीन लहान मुली होत्या. सावत्र आई म्हणून त्याचा कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास नव्हता, म्हणून त्याने एक धाडसी निर्णय घेतला आणि आपल्या विधवा सासूशी लग्न केले.