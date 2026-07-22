/Video : कराळे मास्तरांनी गाठलं थेट जंतर-मंतर, पोट्ट्यांना घेऊ गेले भली मोठी रसद

नवी दिल्ली : आपल्या बिनधास्त शैलीने विद्यार्थांना शिक्षणाचे बाळकडू देणारे अमरावतीचे कराळे मास्तर म्हणजे नितेश कराळे यांना विद्यार्थ्यांवर दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे झालेला लाठीचार्ज पाहवला नाही, त्यामुळे त्यांनी थेट दिल्ली गाठली आहे. त्यांनी नुसती दिल्ली गाठली नाही, पण जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या खानपानाची व्यवस्था व्हावी यासाठी मोठी रसदही सोबत नेली आहे.
काही दिवसांपूर्वी कराळे मास्तरांना एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यात ते काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांना जाब विचारत होते. विद्यार्थी आंदोलनाला बसले असताना काँग्रेसचा एकही खासदार त्या ठिकाणी गेला नाही. तसेच राहुल गांधीही त्या ठिकाणी पाठिंबा देण्यासाठी गेले नाही. त्यानंतर माणिकराव ठाकरे त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यास हतबल दिसले.
नितेश कराळे यांनी माणिकरावांना जाब विचारल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी दिल्ली गाठले. दिल्लीत गेल्यावर त्यांनी जंतरमंतरला जाताना रिकाम्या हाती न जाता, विद्यार्थ्यांसाठी दोन क्रेट केळी आणि १० क्रेट पाण्याच्या बाटल्या नेल्या. यासाठी त्यांनी २ रिक्षा भाड्याने केल्या होत्या. जंतर मंतरला पोहचण्यापूर्वी त्यांनी एक व्हिडिओ पोस्ट केला. त्यात त्यांनी ही माहिती दिली.
कराळे मास्तर या ठिकाणी फक्त मदत करून थांबले नाही. तर त्यांनी आपल्या वैदर्भीय स्टाइलमध्ये व्हिडिओ केले. त्या ठिकाणची परिस्थिती जनतेला सांगितली. यावेळी त्यांनी एका ७५ वर्षांच्या आजींची मुलाखत घेतली. त्या थेट तामिळनाडूतून मुलांना पाठिंबा देण्यासाठी आल्या होत्या.
यावेळी स्वतःच्या हाताने मुलांसाठी मदत आणणाऱ्या कराळे मास्तरांचे यावेळी उपस्थित असलेल्या व्यक्तीने कौतुक केले. त्याने सांगितले हे अमरावतीचे कराळे मास्तर ते मुलांना फुकटात शिकवतात. यावेळी कराळे मास्तर हाताने केळीचे क्रेट आणि पाण्याच्या बाटल्या रिक्षातून उतवताना दिसत होते.