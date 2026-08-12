'या' राज्यात 13 ऑगस्टला बंदची हाक; शाळा, कार्यालये, बँका, दुकाने, कॅब… काय सुरु राहणार आणि काय बंद राहील? जाणून घ्या

कर्नाटकमध्ये 13 ऑगस्ट 2026 ला गुरुवारी राज्यव्यापी बंदची घोषणा करण्यात आली आहे. हा बंद सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत असणार आहे. राज्याच्या अनेक भागांमध्ये या बंदचा परिणाम पाहिला मिळणार आहे. शाळा, कार्यालये, बँका, बस, कॅब काय काय बंद राहणार आणि काय सुरु राहणार जाणून घ्या.
कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने तामिळनाडूला पाणी सोडण्याच्या दिलेल्या निर्देशाचा कन्नड समर्थक संघटना निषेध केला आहे. त्यासोबत मेकेदातू, महादयी आणि कळसा-बांदुरी प्रकल्पांच्या कामात प्रगतीची मागणी देखील करण्यात आली आहे. त्यामुळे कन्नड कार्यकर्ते वटल नागराज यांनी बंदची घोषणा केली आहे. नागराज यांनी बंगळूरु आणि म्हैसूरमधील हॉटेल मालकांसह विविध क्षेत्रांना बंदला पाठिंबा देण्याचे आवाहन करण्यात आलंय.
मिळालेल्या माहितीनुसार कर्नाटक बंदच्या घोषणेनंतर बंगळुरूमधील अनेक खाजगी कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करायला सांगितलं आहे. तर शाळा या नेहमी प्रमाणे सुरु राहणार आहेत. तर ज्या शाळेतील कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्याचा आहे त्यांनी काळी पट्टी घालण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यातील सरकारी कार्य बंद राहण्याचे कोणतेही आदेश नाहीत. पण सार्वजनिक वाहतूक मात्र विस्कळीत होण्याची दाट शक्यता आहे. काही दुकाने, बाजारपेठा आणि व्यवसाय बंद राहण्याची शक्यता आहे.
बस, टॅक्सी आणि इतर वाहतूक सेवा कमी प्रमाणात उपलब्ध राहण्याची शक्यता आहे. निदर्शने आणि रस्ते अडवल्यामुळे विलंब आणि मार्गात बदल होऊ शकतात असं सांगण्यात आलंय. कर्नाटक आणि शेजारील राज्यांमधील आंतरराज्यीय प्रवासावरही परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. प्रवाशांना प्रवासाला निघण्यापूर्वी स्थानिक परिस्थिती तपासून घेण्याचा आणि प्रवासासाठी अतिरिक्त वेळ देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
रुग्णालये आणि वैद्यकीय दुकाने उघडी राहतील का? टाळेबंदीच्या काळात अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतात. रुग्णालये, वैद्यकीय दुकाने आणि आपत्कालीन सेवा सुरू राहणार आहे. ज्या लोकांना तातडीच्या वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता असेल, त्यांना या अत्यावश्यक आरोग्यसेवा उपलब्ध होतील, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.