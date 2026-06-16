/विम्याच्या पैशांसाठी प्रियकरासोबत रुग्णालयात असलेल्या नवऱ्याला...., सिनेमालाही लाजवेल अशी क्रूरता; माजी सैनिकाच्या मृत्यूप्रकरणी धक्कादायक खुलासा

Ex Army Man Murder : कर्नाटकातील बेळगावी जिल्ह्यातील माजी सैनिक संदीप मांजरगी यांचा 15 मार्चला मृत्यू झाला होता. या मृत्यूप्रकरणात पोलिसांनी धक्कादायक खुलासा केला आहे. 13 मार्च रोजी त्यांची बाईक घसरल्याने किरकोळ अपघात झाला होता. त्यामुळे त्यांना उपचारासाठी हुक्केरी सरकारी रुग्णालयात दाखल केलं गेलं होतं. पण त्यानंतर त्यांची पत्नी सुमा मांजरगी यांनी संदीप यांना घाटप्रभाच्या जेजी रुग्णालयात दाखल केलं. अपघातात गंभीर दुखापत नसतानाही 15 मार्च रोजी संदीप यांचा मृत्यू झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात. मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यात आलं. त्यानंतर आलेल्या फॉरेन्सिक अहवालातही संदीप यांच्या शरीरात कोणतंही विष आढळलं नसल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. त्यामुळे रुग्णालयाने संदीप यांच्या मृत्यू हार्ट अटॅकने झाल्याचे नमूद करण्यात आलं.
पण आता माजी सैनिक संदीप मांजरगी मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक खुलासा समोर आलंय. एखाद्या क्राईम थ्रिलर सिनेमाच्या स्टोरीलाही बेळगावातील या घटनेने मागे टाकलं आहे. पोलिसंच्या तपासात अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. माजी सैनिक संदीप यांच्या मृत्यू हार्ट अटॅकने नाही तर त्यांची हत्या करण्यात आली. धक्कादायक म्हणजे ही हत्या त्यांची पत्नीने प्रियकरांसोबत केली. या दोघांनी हा कट तब्बल 2 कोटी रुपयांच्या इन्शुरन्स रकमेसाठी रचलाचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
या प्रकरणात पोलिसांनी मृत व्यक्तीची पत्नी तिचा कथित प्रियकर, रुग्णालयातील कर्मचारी, प्रयोगशाळेतील कर्मचारी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसह एकूण नऊ जणांना अटक केलीय. सोशल मीडिया स्टेटसमुळे पोलिसांचा संशय अधिक वाढला. सुरुवातीला हे प्रकरण नैसर्गिक मृत्यू म्हणून नोंदवण्यात आलं होतं. मात्र संदीप यांना गंभीर दुखापत नव्हती. शिवाय त्यांची प्रकृती एकदम फीट होती. त्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांना संशय आला. याच दरम्यान एक सोशल मीडिया पोस्ट पोलिसांच्या नजरेत आली. संदीप यांच्या पत्नीचा कथित प्रियकर पुंडलिक डोंबार याने सोशल मीडियावर एक स्टेटस ठेवलं होतं. पोलिसांनी पुंडलिकला चौकशीसाठी बोलावलं.
चौकशीदरम्यान असं समोर आलं की, पुंडलिक डोंबार आणि संदीप मांजरगी यांची एकदा ओळख झाल्यानंतर दोघांनी मिळून हॉटेल व्यवसायही सुरू केला. याच काळात संदीप यांची पत्नी सुमा आणि पुंडलिक यांच्यात विवाहबाह्य संबंध झाले. या तपासादरम्यान संदीप यांच्या नावावर तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून जवळपास 2 कोटी रुपयांचे इन्शुरन्स होतं, हे समोर आले. विम्याची रक्कम मिळवण्यासाठीच हा खून करण्यात आल्याचा संशय पोलिसांना आला. त्या दिशेने पोलिसांनी तपास सुरु केला.
पोलिसांनी सांगितलं की हा हत्येचा कट कसा रचण्यात आला. ते म्हणाले की, संदीप जेजी रुग्णालयात उपचार घेत असताना काही रुग्णालय कर्मचाऱ्यांनाही या हत्येच्या कटात सहभागी करुन घेण्यात आलं. तपासात असं समोर आलंय की, सुमा आणि पुंडलिक यांनी सलाईनच्या बाटलीतून विष संदीप यांना देण्यात आलं. तपासात असंही समोर आलं की, त्यांना झोपेच्या गोळ्याही देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचा पोलीस तपासात उघड झालं.
खून केल्यानंतर संपूर्ण प्रकरण नैसर्गिक मृत्यूसारखं दिसावं यासाठी मोठ्या प्रमाणात पुरावे लपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मोडिकल रिपोर्ट आणि फॉरेन्सिक नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आली. रुग्णालय कर्मचारी, प्रयोगशाळेतील कर्मचारी तसंच काही सरकारी अधिकाऱ्यांनीही या प्रक्रियेत मदत केल्याच तपासात समोर आलंय. धक्कादायक म्हणजे फॉरेन्सिक रिपोर्टत बदलण्यासाठी 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आल्याचा संशय पोलिसांना आहे.
या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी संशयित विषाच्या बाटल्या, सिरिंज, मोबाईल फोन आणि इतर अनेक महत्त्वाचे पुरावे जप्त केले आहेत. त्याचप्रमाणे या प्रकरणात सुमा मांजरगी, पुंडलिक डोंबार, आरएमपी डॉक्टर बसवराज भासमे, एफडीए अधिकारी अशोक गुजनाळ, एफएसएल लिपिक अप्पासाहेब नाईक, प्रयोगशाळा सहाय्यक चन्नय्या अडिविस्वामीमठ, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पी.एन. नागराज तसेच पुंडलिकचे सहकारी सचिन सेलार आणि राहुल जोगी यांना अटक करण्यात आली आहे.