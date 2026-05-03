H5N1 संसर्गानं चिंता वाढली! मांसाहार करणाऱ्यांना प्रशासनाच्या स्पष्ट सूचना, व्यवस्थित वाचा

H5N1 Avian Influenza Outbreak : पर्यटन किंवा आणखी कोणत्याही कारणानं प्रवास करत असाल आणि त्यातही मांसाहार करण्याचा बेत असेल तर विशेष काळजी घ्या, असा सल्ला यंत्रणांद्वारे देण्यात येत आहे. देशाच्या दक्षिणेकडील एका राज्यामध्ये नुकताच एका विषाणूजन्य आजाराचा संसर्ग फोफावत असल्यानं नागरिकांसाठीसुद्धा मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. कर्नाटकातील तुमकुर जिल्ह्यात H5N1 विषाणूच्या संसर्गानं हातपाय पसरवले आहेत.
H5N1 च्या संसर्गामुळं कर्नाटकात 40 मोरांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी सुभा कल्याण यांनी दिली. जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार या संसर्गाची व्याप्ती 10 किमीपर्यंतच्या परिसरात असून, या परिसरांना कटेंन्मेंट झोन अर्थात प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलं असून, संसर्ग रोखण्यासाठी प्रशासनानं प्रयत्न सुरू केले आहेत.
उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार सध्या नागरिकांना योग्य आणि पूर्ण पद्धतीनं शिजवलेलं मांस खाण्याचं आवाहन करण्याच आलं आहे. तुमकुर जिल्ह्यातील वन्य पक्षी आणि मोरांच्या एकाच वेळी झालेल्या मृत्यूची माहिती मिळाल्यानंतर काही नमुने चाचणीसाठी पाठवण्यात आले, ज्यामध्ये त्यांना H5N1 चा संसर्ग झाल्याची बाब लक्षात आली. ज्यानंतर तातडीनं यंत्रणांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात केली.
कर्नाटकातील या जिल्ह्यामध्ये ओढावलेलं संकट पाहता येथील 31 पोल्ट्री दुकानं आणि 10 कुक्कुटपालन केंद्र निरीक्षणाखाली ठेवली असून, तेथे मृतावस्थेत आढळलेल्या पक्ष्यांचे नमुनेही चाचणीसाठी पाठवले आहेत. दरम्यान नागरिकांना घाबरुन न जाता सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
याआधी मार्च महिन्यात बिलासपूर इथं बर्ड फ्लूच्या संसर्गामुळं भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं होतं. जेव्हा एका पोल्ट्री फार्ममध्ये 5500 कोंबड्यांचा मृत्यू झाल्याची बाब समोर आली होती. राहिला मुद्दा H5N1 नेमका किती घातक आहे याबाबतचा, तर हा एक असा विषाणूजन्य आजार आहे, ज्याचा संसर्ग पक्ष्यांमध्ये आढळतो. अतिशय क्वचितप्रसंगी हा संसर्ग मानवामध्ये संक्रमित होतो. 1996 मध्ये या संसर्गाची पहिलीच माहिती समोर आली होती. यानंतर 2020 मध्ये त्याचा एक उपप्रकार आशिया, युरोप आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये आढळला, जिथं बऱ्याच पक्ष्यांचा मृत्यू झाल्याची वृत्त समोर आली. मानवामध्ये या संसर्गाचा प्रादुर्भाव आढळल्यास मात्र तो गंभीर ठरू शकतो, ज्याचा मृत्यूदरही अधिक असू शकतो, असं जागतिक आरोग्य़ संघटनेनं सूचित केल्यानं सतर्कता बाळगण्याचाच इशारा आहे.