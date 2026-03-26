English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • प्राध्यापकाने क्लासरुममध्ये विद्यार्थिनीला म्हटलं I Love You, धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल

प्राध्यापकाने क्लासरुममध्ये विद्यार्थिनीला म्हटलं I Love You, धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल

कर्नाटकच्या प्राध्यापकाने एक संतापजनक कृत्य केल्याचे समोर आले आहे. एका विद्यार्थिनीला थेट आय लव्ह यू म्हणत प्रपोज केले आहे. यावर संतापलेल्या विद्यार्थिनीने वर्गमित्रासह मिळून प्राध्यापकाला चांगलीच अद्दल घडवली आहे.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 26, 2026, 05:17 PM IST
प्राध्यापकाने क्लासरुममध्ये विद्यार्थिनीला म्हटलं I Love You, धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल

Karnataka Professor Propose A Girl Student Viral Video: कर्नाटकच्या तुमकुरमधून एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. एका प्राध्यापकाने एका विद्यार्थीनीला थेट वर्गासमोरच प्रपोज केल्याचा प्रकार घडला आहे. ही घटना श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेजमधील आहे. ज्यामुळे संताप व्यक्त करत त्या प्राध्यापकाला इतर विद्यार्थ्यांकडून मारहाण करण्यात आली. तसेच विद्यार्थिनीने देखील त्याला चपलीने चोप देत चांगलाच धडा शिकवला आहे. या घटनेनंतर संबंधित प्राध्यापकाला निलंबित करण्यात आले आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

प्राध्यापकाने वर्गासमोर केले विद्यार्थिनीला प्रपोज 

दरम्यान, वर्गाचे सेमिनार सुरू असताना एका विद्यार्थ्याच्या कॅमेऱ्यात या घटनेचे दृश्य कैद झाले. ज्यामध्ये प्राध्यापकाचे संभाषण स्पष्टपणे ऐकू येत आहे. स्टेजवर उभे असलेल्या प्राध्यापकाने 'बॅचने दिलेल्या प्रचंड प्रेमाला मी नकार देऊ शकलो नाही, आणि मला तुमच्या बॅचमधील सर्वात महत्त्वाच्या मुलींपैकी एकीला प्रपोज करायचे आहे. आणि मी संपूर्ण बॅचला चॉकलेट्स वाटणार आहे.' म्हणत संबंधित मुलीकडे पाहून तिला 'आय लव्ह यू' म्हटले. 

 

विद्यार्थिनीने जाब विचारताच तिला उलट उत्तर 

व्हिडिओमध्ये दाखविल्याप्रमाणे प्राध्यापक स्टेजवरून खाली उतरताच, विद्यार्थिनीने त्यांना थेट जाब विचारला आणि प्राचार्यांशी बोलण्यास सांगितले. यावेळी प्राध्यापकाने  'तू सुद्धा मला आय लव्ह यू म्हटलं होतं' असे उलट उत्तर दिले. याबाबतचा सीसीटिव्ही व्हिडिओचा पुरावा असल्याचेही सांगितले. यावर विद्यार्थिनीने पुरावा सादर करण्यास सांगितल्यानंतर पळकुट्या प्राध्यापकाने 'यावर आपण उद्या बोलू' अशी प्रतिक्रिया दिली. यानंतर अगदी निर्लज्जपणाने प्राध्यापकाने विद्यार्थ्यांना आणलेले चॉकलेट्स खाण्यास सांगितले आणि वर्गाच्या बाहेर गेले. 

 

संतप्त विद्यार्थ्यांकडून प्राध्यापकाला मारहाण

यानंतर काहीवेळीने संतापलेल्या इतर विद्यार्थ्यांचा प्राध्यापकाशी वाद झाला आणि त्यांना मारहाणही करण्यात आली. व्हिडिओमध्ये असेही दिसत आहे की, एक विद्यार्थिनी त्या प्राध्यापकाला चपलीने मारहाण करत आहे. माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांनी आधी त्यांचा पाठलाग केला आणि मग त्यांच्या गाडीजवळ गाठून त्यांना मारहाण करण्यास सुरूवात केली. पण तरीसुद्धा प्राध्यापक पळून जाण्यास समर्थ झाला. या प्राध्यापकाचे नाव अब्दुल असे आहे. घटनेनंतर प्राध्यापकाला निलंबितही करण्यात आले आणि त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला.

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
karnatakaprofessorPropose A Girl StudentViral Video

