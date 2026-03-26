प्राध्यापकाने क्लासरुममध्ये विद्यार्थिनीला म्हटलं I Love You, धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल

Karnataka Professor Propose A Girl Student Viral Video: कर्नाटकच्या तुमकुरमधून एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. एका प्राध्यापकाने एका विद्यार्थीनीला थेट वर्गासमोरच प्रपोज केल्याचा प्रकार घडला आहे. ही घटना श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेजमधील आहे. ज्यामुळे संताप व्यक्त करत त्या प्राध्यापकाला इतर विद्यार्थ्यांकडून मारहाण करण्यात आली. तसेच विद्यार्थिनीने देखील त्याला चपलीने चोप देत चांगलाच धडा शिकवला आहे. या घटनेनंतर संबंधित प्राध्यापकाला निलंबित करण्यात आले आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
दरम्यान, वर्गाचे सेमिनार सुरू असताना एका विद्यार्थ्याच्या कॅमेऱ्यात या घटनेचे दृश्य कैद झाले. ज्यामध्ये प्राध्यापकाचे संभाषण स्पष्टपणे ऐकू येत आहे. स्टेजवर उभे असलेल्या प्राध्यापकाने 'बॅचने दिलेल्या प्रचंड प्रेमाला मी नकार देऊ शकलो नाही, आणि मला तुमच्या बॅचमधील सर्वात महत्त्वाच्या मुलींपैकी एकीला प्रपोज करायचे आहे. आणि मी संपूर्ण बॅचला चॉकलेट्स वाटणार आहे.' म्हणत संबंधित मुलीकडे पाहून तिला 'आय लव्ह यू' म्हटले.
व्हिडिओमध्ये दाखविल्याप्रमाणे प्राध्यापक स्टेजवरून खाली उतरताच, विद्यार्थिनीने त्यांना थेट जाब विचारला आणि प्राचार्यांशी बोलण्यास सांगितले. यावेळी प्राध्यापकाने 'तू सुद्धा मला आय लव्ह यू म्हटलं होतं' असे उलट उत्तर दिले. याबाबतचा सीसीटिव्ही व्हिडिओचा पुरावा असल्याचेही सांगितले. यावर विद्यार्थिनीने पुरावा सादर करण्यास सांगितल्यानंतर पळकुट्या प्राध्यापकाने 'यावर आपण उद्या बोलू' अशी प्रतिक्रिया दिली. यानंतर अगदी निर्लज्जपणाने प्राध्यापकाने विद्यार्थ्यांना आणलेले चॉकलेट्स खाण्यास सांगितले आणि वर्गाच्या बाहेर गेले.
#BreakingNews: Professor allegedly proposes to student in Bengaluru college classroom; student objects and confrontation follows. Details still limited, official response awaited.#Bengaluru #Karnataka #IndiaNews #College #Incident #Education #LatestNews #JaagIndia pic.twitter.com/HOTs0qIjA1
— Jaag India (@thejaagindia) March 26, 2026
यानंतर काहीवेळीने संतापलेल्या इतर विद्यार्थ्यांचा प्राध्यापकाशी वाद झाला आणि त्यांना मारहाणही करण्यात आली. व्हिडिओमध्ये असेही दिसत आहे की, एक विद्यार्थिनी त्या प्राध्यापकाला चपलीने मारहाण करत आहे. माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांनी आधी त्यांचा पाठलाग केला आणि मग त्यांच्या गाडीजवळ गाठून त्यांना मारहाण करण्यास सुरूवात केली. पण तरीसुद्धा प्राध्यापक पळून जाण्यास समर्थ झाला. या प्राध्यापकाचे नाव अब्दुल असे आहे. घटनेनंतर प्राध्यापकाला निलंबितही करण्यात आले आणि त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला.