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कंडक्टरने परिवहन मंत्र्यांना बसमधून खाली उतरवले; फक्त एक वाक्य बोलला आणि जागच्या जागी नोकरी गेली

तोंडाला मास्क लावून परिवहन मंत्र्यांनी सर्वसामान्य प्रवासी म्हणून बसने प्रवास केला.  कंडक्टरने ओळखलेच नाही. मात्र, कंडक्टरचे वर्कन पाहून परिवहन मंत्र्यांनी त्याला जागच्या जागी निलंबीत केले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 12, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:35 PM IST
कंडक्टरने परिवहन मंत्र्यांना बसमधून खाली उतरवले; फक्त एक वाक्य बोलला आणि जागच्या जागी नोकरी गेली

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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कंडक्टरने परिवहन मंत्र्यांना बसमधून खाली उतरवले; फक्त एक वाक्य बोलला आणि जागच्या जागी नोकरी गेली
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