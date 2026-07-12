/कंडक्टरने परिवहन मंत्र्यांना बसमधून खाली उतरवले; फक्त एक वाक्य बोलला आणि जागच्या जागी नोकरी गेली

Karnataka Transport Minister Byrathi Suresh Surprise Inspection : सार्वजनिक बसचे कंडक्टर प्रवाशांसह अरेरावीची भाषा करतात. सुटट्या पैशांवरुन वाद घालतात. हा प्रकार संपूर्ण भारतात पहायला मिळतो. प्रवाशांच्या अनेक तक्रारी येतात. कर्नाटकचे परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश यांनी शनिवारी रात्री सर्वसाधारण प्रवाशाचा वेष धारण करून बंगळूरुमधील बीएमटीसी बसेसची अचानक पाहणी केली. या सरप्राईज भेटीत त्यांना धक्कादायक अनुभव आला बसमध्ये प्रवासी म्हणून चढलेल्या परिवहन मंत्र्यांना कंडक्टरने ओखळेच नाही. या कंडक्टरचे प्रवाशांसोबतचे वर्तन पाहून परिवहन मंत्र्यांनी त्याला तडकाफडकी निलंबीत केले. कंडक्टरचे एक वाक्य ऐकून परिवहन मंत्री संतापले.
प्रवाशांना मिळणाऱ्या सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश यांनी एक सामान्य प्रवासी असल्याचे भासवून सुमारे दोन तास 10 हून अधिक बसेसमधून प्रवास केला. या अचानक तपासणीदरम्यान, मंत्र्यांनी निष्काळजीपणा आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याचे कारण देत, बीएमटीसी बस क्रमांक केए-57 एफ-3372 चे चालक आणि वाहक यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्याचा कडक आदेश जारी केला. परिवहन कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त लागू करण्यासाठी आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी बायराथी सुरेश यांनी ही कारवाई केली.
तपासणीदरम्यान, अनेक धक्कादायक बाबी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आल्या. एका प्रवाशाने उतरण्याचा स्पष्ट इशारा देऊनही, बस क्रमांक KA-57 F-3372 चे चालक आणि वाहक 'फन वर्ल्ड' बस थांब्यावर थांबले नाहीत. प्रवाशांप्रति असलेले हे बेजबाबदार वर्तन आणि निष्काळजीपणा गंभीर मानून, परिवहन मंत्र्यांनी दोन्ही कर्मचाऱ्यांना जागेवरच निलंबित करण्याचे आदेश दिले.
या दौऱ्यादरम्यान खुद्द मंत्र्यांना एक अत्यंत त्रासदायक अनुभव आला. हेब्बल ते नागशेट्टीहल्ली मार्गावर प्रवास करत असताना, जेव्हा त्यांनी भाड्यासाठी 100 रुपयांची नोट दाखवली, तेव्हा सुट्टे पैसे नसल्याचे कारण देत बस कंडक्टरने त्यांना बसमधून उतरण्यास सांगितले.
Conducted a surprise field inspection by travelling on BMTC buses across Bengaluru to assess commuter experience firsthand. Ensuring safe, reliable and accountable public transport remains our highest priority.@BMTC_BENGALURU#BMTC #Bengaluru #PublicTransport #Karnataka pic.twitter.com/uyFOqsuwmd— Byrathi Suresh (@byrathi_suresh) July 12, 2026
नागशेट्टीहल्ली येथील एका ऑटो-रिक्षा चालकाच्या प्रकरणातही मंत्र्यांनी हस्तक्षेप केला, जो भाडे मीटरमध्ये 30 रुपये दिसत असूनही कथितरित्या 36 रुपये मागत होता. आपली ओळख न सांगता मंत्री बसमधून खाली उतरले. मंत्री बायराथी सुरेश यांनी इन्स्टाग्रामवर काही छोटे व्हिडिओ शेअर केले आहेत. प्रवाशांचा अनुभव प्रत्यक्ष समजून घेण्यासाठी बंगळूरुमध्ये बीएमटीसी बसमधून प्रवास करून अचानक पाहणी केल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार सार्वजनिक वाहतूक सुनिश्चित करणे हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. मंत्र्यांनी मास्क घातला होता, त्यामुळे बस चालक आणि वाहकाने त्यांना ओळखले नाही. नंतर, जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की ते मंत्री आहेत, तेव्हा बीएमटीसीचे कर्मचारी चकित झाले.