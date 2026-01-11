राम मंदिरात नमाज पठणाचा प्रयत्न! अयोध्येत खळबळ; दर्शनानंतर बाहेर पडताना त्याने...

Namaz Inside Ayodhya Ram Mandir: शनिवारी संध्याकाळी काश्मीरमधील एका व्यक्तीने अयोध्येतील राम मंदिरात प्रवेश केला आणि प्रतिबंधित क्षेत्रात नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे संकुलातील सुरक्षा रक्षकांमध्ये खळबळ उडाली. अबू अहमद शेख (55) असे या व्यक्तीचे नाव असून तो सीता रसोईजवळील राम जन्मभूमी संकुलाच्या दक्षिण प्रदक्षिणा कॉरिडॉरजवळ नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न करत असताना त्याला ताब्यात घेण्यात आले.
शेख हा जम्मू-काश्मीरच्या शोपियान जिल्ह्यातील वोडापोरा गावचा रहिवासी आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की तो दर्शन पूर्ण करून परिसरातून बाहेर पडत असताना सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना त्याची कृती लक्षात आली आणि त्यांनी त्याला ताबडतोब रोखले.
सूत्रांनी सांगितले की, त्या व्यक्तीला थांबवल्यानंतर घोषणाबाजी करण्यात आली, त्यानंतर गुप्तचर संस्था आणि पोलिस यंत्रणा सक्रिय झाल्या. त्याला संकुलात असलेल्या राम जन्मभूमी पोलिस चौकीत नेण्यात आले आणि त्याची चौकशी सुरू आहे. अयोध्या एसएसपी गौरव ग्रोव्हर म्हणाले की, त्या व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीची पडताळणी केली जात आहे आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. त्याच्या ताब्यातून कोणतीही संशयास्पद वस्तू सापडली नाही, असे ग्रोव्हर म्हणाले.
उच्च सुरक्षा असलेल्या मंदिर संकुलातील घटनेमुळे अयोध्येच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर बारकाईने लक्ष केंद्रित झाले आहे. मंदिराचे संरक्षण अधिक भक्कम, तंत्रज्ञान-केंद्रित असले पाहिजे आणि त्याचे धार्मिक महत्त्व, जास्त गर्दी आणि वाढत्या धोक्याची शक्यता लक्षात घेता ते सतत विकसित होत राहिले पाहिजे. रामजन्मभूमीला वारंवार येणाऱ्या धमक्या आणि जास्त गर्दी लक्षात घेता, दहशतवादी धोके पाहता जलद प्रतिसाद देण्यासाठी राज्य सरकार अयोध्येत कायमस्वरूपी एनएसजी हबची योजना आखत आहे.
मंदिर परिसरात उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्युरिटी फोर्स (SSF) चे सुमारे 200 कर्मचारी 24 तास तैनात आहेत. आतील सुरक्षा कॉर्डन सीआरपीएफ (CRPF) च्या 6 कंपन्यांकडून हाताळले जाते, तर बाहेरील स्तरांवर SSF च्या 12 कंपन्या आहेत. या शिवाय पोलिसांचीही सुरक्षा असते. मंदिर परिसरात पोलिस, सीआरपीएफ, एसएसएफ आणि इंटेलिजन्स एजन्सींच्या समन्वयासाठी 11 कोटी रुपयांच्या युनिफाइड कंट्रोल सेंटरची स्थापना करण्यात आली आहे. सामान्य दर्शनासाठी गेट D1, सुगम दर्शन, व्हीलचेअर आणि VVIP साठी वेगळे मार्ग आहेत. संपूर्ण परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ड्रोनद्वारे कडक देखरेख केली जाते. वाहनांची तपासणी होते आणि काळ्या फिल्म्स काढल्या जातात. मंदिर परिसराभोवती सुमारे 4 किलोमीटर लांबीची भिंत सुरक्षेच्या कारणास्तव बांधली जात असून या कुंपणाच्या आतील बाजूलास अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली बसवल्या जात आहेत. गेट नंबर 11 (आदि शंकराचार्य द्वार) चे बांधकाम पूर्ण झाले असून, त्यात आधुनिक उपकरणे आहेत. चार वॉच टॉवर्स बांधले जाणार आहेत. यासंदर्भातील कामही सुरु आहे.