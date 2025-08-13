व्होट चोरी वादात के. के. मेननची उडी? काँग्रेसच्या 'त्या' Video ने खळबळ; अभिनेता म्हणाला, 'मी या...'

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
काँग्रेसचा मतचोरीचा वाद सध्या तापला असताना आता बॉलिवूड अभिनेता के. के. मेननशी जोडला गेला आहे. खरंतर या मतचोरीच्या मोहिमेत के. के. मेननचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओबद्दल अभिनेत्याने खुलासा केला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 13, 2025, 10:40 AM IST
काँग्रेसने सत्ताधाऱ्यांविरोधात व्होट चोरी मोहीम हाती घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत वोट चोरी झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यासोबत निवडणूक आयोगाच्या कामाकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत केलं आहे. त्यांनतर काँग्रेसने व्होट चोरी बद्दल निवडणूक आयोगाकडून जबाबदारी घेण्याची आणि डिजिटल मतदार यादीला पाठिंबा देण्याची मागणी करण्यासाठी एक वेबपेज सुरु केलं आहे. या वेब पेजवर बॉलिवूड अभिनेता के. के. मेननचा एक व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडीओसंदर्भात मेनन यांनी खुलासा केला आहे. 

के. के. मेनन काय म्हणाला?

काँग्रेस पक्षाने शेअर केलेल्या या व्हिडीओमध्ये केके मेनन यांचे पात्र 'हिम्मत सिंग' असं म्हणत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. 'हिम्मत सिंग काहीतरी बोलत आहेत, ते लवकर करा! ते थांबवा.' या क्लिपचे वर्णन काँग्रेसच्या 'मत चोरी' मोहिमेचा एक भाग म्हणून करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये कथित निवडणूक हेराफेरीविरुद्ध आवाज उठवला जात आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर के. के. मेनन यांनी सोशल मीडियावर याचा निषेध केला. त्यांनी या व्हायरल व्हिडीओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये लिहिलंय - 'कृपया लक्षात घ्या की मी या जाहिरातीसाठी मी काम केलेलं नाही. ही क्लिप माझ्या स्पेशल ऑप्स प्रमोशनमधून घेतली आहे आणि माझ्या परवानगीशिवाय वापरली गेली आहे.'

प्रत्यक्षात, काँग्रेस पक्ष आजकाल निवडणूक आयोगावर मतदार यादीत फेरफार केल्याचा आरोप करत एक मोठी मोहीम राबवत आहे. राहुल गांधी यांच्या निवडणूक हेराफेरीच्या सततच्या दाव्यांमध्ये, पक्षाने votechori.in/ecdemand हे पोर्टल सुरू केले आहे, जिथे लोक नोंदणी करू शकतात आणि निवडणूक आयोगाला डिजिटल मतदार यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी करू शकतात.

राहुल गांधींची पोस्ट 

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर हिंदीमध्ये पोस्ट केली आहे की, ज्यात ते म्हणाले की, 'मत चोरी हा 'एक व्यक्ती, एक मत' या लोकशाही तत्त्वावर हल्ला आहे. आमची मागणी स्पष्ट आहे. निवडणूक आयोगाने डिजिटल मतदार यादी सार्वजनिक करावी, जेणेकरून जनता आणि राजकीय पक्ष स्वतः त्याचे ऑडिट करू शकतील.' या पोर्टलवरून, कोणीही 'मत चोरीचा पुरावा' डाउनलोड करू शकतो, निवडणूक आयोगाकडून जबाबदारीची मागणी करू शकतो आणि कथित मतदार फसवणुकीच्या घटनांची तक्रार करू शकतो.

FAQ

1. काँग्रेसची 'मत चोरी' मोहीम म्हणजे काय?

काँग्रेस पक्षाने महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदार यादीत फेरफार आणि व्होट चोरी झाल्याचा आरोप केला आहे. या विरोधात जनजागृती करण्यासाठी आणि निवडणूक आयोगाला डिजिटल मतदार यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यासाठी त्यांनी 'मत चोरी' मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून votechori.in/ecdemand हे वेबपेज सुरू करण्यात आले आहे.

2. राहुल गांधी यांनी काय आरोप केले आहेत?

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर मतदार यादीत हेराफेरी केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी 'एक व्यक्ती, एक मत' या लोकशाही तत्त्वावर हल्ला होत असल्याचे म्हटले आहे आणि डिजिटल मतदार यादी सार्वजनिक करून जनता आणि राजकीय पक्षांना त्याचे ऑडिट करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

3. votechori.in/ecdemand या वेबपेजचा उद्देश काय आहे?

या वेबपेजच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्ष निवडणूक आयोगाला डिजिटल मतदार यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी करत आहे. यावर लोक नोंदणी करू शकतात, 'मत चोरीचा पुरावा' डाउनलोड करू शकतात आणि कथित मतदार फसवणुकीच्या घटनांची तक्रार नोंदवू शकतात.

4. के. के. मेनन यांचा या मोहिमेशी काय संबंध आहे?

काँग्रेसने त्यांच्या 'मत चोरी' मोहिमेच्या व्हिडीओमध्ये बॉलिवूड अभिनेता के. के. मेनन यांच्या 'स्पेशल ऑप्स' मालिकेतील 'हिम्मत सिंग' या पात्राची क्लिप वापरली आहे. या क्लिपमध्ये हिम्मत सिंग म्हणतात, 'हिम्मत सिंग काहीतरी बोलत आहेत, ते लवकर करा! ते थांबवा.' ही क्लिप मोहिमेचा भाग म्हणून शेअर करण्यात आली आहे.

5. के. के. मेनन यांनी या व्हिडीओबाबत काय प्रतिक्रिया दिली?

के. के. मेनन यांनी सोशल मीडियावर स्पष्ट केले की, हा व्हिडीओ त्यांच्या 'स्पेशल ऑप्स' प्रमोशनमधील क्लिप आहे आणि त्यांच्या परवानगीशिवाय याचा वापर करण्यात आला आहे. त्यांनी या जाहिरातीसाठी कोणतेही काम न केल्याचे सांगितले आणि याचा निषेध केला.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीपमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

