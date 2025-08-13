व्होट चोरी वादात के. के. मेननची उडी? काँग्रेसच्या 'त्या' Video ने खळबळ; अभिनेता म्हणाला, 'मी या...'

काँग्रेसने सत्ताधाऱ्यांविरोधात व्होट चोरी मोहीम हाती घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत वोट चोरी झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यासोबत निवडणूक आयोगाच्या कामाकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत केलं आहे. त्यांनतर काँग्रेसने व्होट चोरी बद्दल निवडणूक आयोगाकडून जबाबदारी घेण्याची आणि डिजिटल मतदार यादीला पाठिंबा देण्याची मागणी करण्यासाठी एक वेबपेज सुरु केलं आहे. या वेब पेजवर बॉलिवूड अभिनेता के. के. मेननचा एक व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडीओसंदर्भात मेनन यांनी खुलासा केला आहे.
काँग्रेस पक्षाने शेअर केलेल्या या व्हिडीओमध्ये केके मेनन यांचे पात्र 'हिम्मत सिंग' असं म्हणत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. 'हिम्मत सिंग काहीतरी बोलत आहेत, ते लवकर करा! ते थांबवा.' या क्लिपचे वर्णन काँग्रेसच्या 'मत चोरी' मोहिमेचा एक भाग म्हणून करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये कथित निवडणूक हेराफेरीविरुद्ध आवाज उठवला जात आहे.
हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर के. के. मेनन यांनी सोशल मीडियावर याचा निषेध केला. त्यांनी या व्हायरल व्हिडीओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये लिहिलंय - 'कृपया लक्षात घ्या की मी या जाहिरातीसाठी मी काम केलेलं नाही. ही क्लिप माझ्या स्पेशल ऑप्स प्रमोशनमधून घेतली आहे आणि माझ्या परवानगीशिवाय वापरली गेली आहे.'
प्रत्यक्षात, काँग्रेस पक्ष आजकाल निवडणूक आयोगावर मतदार यादीत फेरफार केल्याचा आरोप करत एक मोठी मोहीम राबवत आहे. राहुल गांधी यांच्या निवडणूक हेराफेरीच्या सततच्या दाव्यांमध्ये, पक्षाने votechori.in/ecdemand हे पोर्टल सुरू केले आहे, जिथे लोक नोंदणी करू शकतात आणि निवडणूक आयोगाला डिजिटल मतदार यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी करू शकतात.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर हिंदीमध्ये पोस्ट केली आहे की, ज्यात ते म्हणाले की, 'मत चोरी हा 'एक व्यक्ती, एक मत' या लोकशाही तत्त्वावर हल्ला आहे. आमची मागणी स्पष्ट आहे. निवडणूक आयोगाने डिजिटल मतदार यादी सार्वजनिक करावी, जेणेकरून जनता आणि राजकीय पक्ष स्वतः त्याचे ऑडिट करू शकतील.' या पोर्टलवरून, कोणीही 'मत चोरीचा पुरावा' डाउनलोड करू शकतो, निवडणूक आयोगाकडून जबाबदारीची मागणी करू शकतो आणि कथित मतदार फसवणुकीच्या घटनांची तक्रार करू शकतो.
1. काँग्रेसची 'मत चोरी' मोहीम म्हणजे काय?
काँग्रेस पक्षाने महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदार यादीत फेरफार आणि व्होट चोरी झाल्याचा आरोप केला आहे. या विरोधात जनजागृती करण्यासाठी आणि निवडणूक आयोगाला डिजिटल मतदार यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यासाठी त्यांनी 'मत चोरी' मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून votechori.in/ecdemand हे वेबपेज सुरू करण्यात आले आहे.
2. राहुल गांधी यांनी काय आरोप केले आहेत?
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर मतदार यादीत हेराफेरी केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी 'एक व्यक्ती, एक मत' या लोकशाही तत्त्वावर हल्ला होत असल्याचे म्हटले आहे आणि डिजिटल मतदार यादी सार्वजनिक करून जनता आणि राजकीय पक्षांना त्याचे ऑडिट करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
3. votechori.in/ecdemand या वेबपेजचा उद्देश काय आहे?
या वेबपेजच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्ष निवडणूक आयोगाला डिजिटल मतदार यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी करत आहे. यावर लोक नोंदणी करू शकतात, 'मत चोरीचा पुरावा' डाउनलोड करू शकतात आणि कथित मतदार फसवणुकीच्या घटनांची तक्रार नोंदवू शकतात.
4. के. के. मेनन यांचा या मोहिमेशी काय संबंध आहे?
काँग्रेसने त्यांच्या 'मत चोरी' मोहिमेच्या व्हिडीओमध्ये बॉलिवूड अभिनेता के. के. मेनन यांच्या 'स्पेशल ऑप्स' मालिकेतील 'हिम्मत सिंग' या पात्राची क्लिप वापरली आहे. या क्लिपमध्ये हिम्मत सिंग म्हणतात, 'हिम्मत सिंग काहीतरी बोलत आहेत, ते लवकर करा! ते थांबवा.' ही क्लिप मोहिमेचा भाग म्हणून शेअर करण्यात आली आहे.
5. के. के. मेनन यांनी या व्हिडीओबाबत काय प्रतिक्रिया दिली?
के. के. मेनन यांनी सोशल मीडियावर स्पष्ट केले की, हा व्हिडीओ त्यांच्या 'स्पेशल ऑप्स' प्रमोशनमधील क्लिप आहे आणि त्यांच्या परवानगीशिवाय याचा वापर करण्यात आला आहे. त्यांनी या जाहिरातीसाठी कोणतेही काम न केल्याचे सांगितले आणि याचा निषेध केला.