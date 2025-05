Kedarnath Dham Yatra 2025 : भाविकांसाठी आजपासून उघडली केदारनाथची कवाडं; पाहा तो भारावणारा क्षण

Kedarnath Dham Yatra 2025 : (Uttarakhand Char Dham Yatra) उत्तराखंडमधील चारधाम यात्रेतील अतिशय महत्त्वाचं धाम असणाऱ्या श्री केदारनाथ धाम येथील मंदिराची कवाडं शुक्रवारी अतिशय पवित्र मुहूर्तावर भाविकांसाठी उघडण्यात आली आहेत.

बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असणाऱ्या केदारनाथ धाम येधील मंदिराची कवाडं शीतकाळात अर्थात या भागात हिमवृष्टी सुरु झाल्यानंतर बंद केली जातात आणि पुन्हा ठराविक अवधीनंतर श्री केदार भाविकांच्या भेटीसाठी सज्ज होतात. यंदाच्या वर्षी केदारनाथ धाम येथील कवाडं 2 मे 2025 च्या सकाळी 7 वाजण्याच्या शुभमुहूर्तावर उघडण्यात आली. यावेळी मंदिर परिसरात भाविकांचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता. तर, पुरोहिचतांच्या मंत्रपठणानं हा संपूर्ण परिसर निनादून गेला. मंगलध्वनींनी केदारनाथ धाम परिसरात सकारात्मक लहरींचा वावर उपस्थितांना जाणवला.

#WATCH | Uttarakhand: Flower petals being showered on the devotees as portals of Shri Kedarnath Dham opened for the devotees today

CM Pushkar Singh Dhami is also present here on the occasion. pic.twitter.com/9Z4qpnLcqq

— ANI (@ANI) May 2, 2025