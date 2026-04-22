Kedarnath Temple: मंदिर बंद असतानाही जाळणारा दिवा ते पाण्यात बुडबुडे, केदारनाथ मंदिराबद्दलची 'ही' रहस्य तुम्हाला माहित आहेत का?

Kedarnath Mandir History And Secrets: हिमालयाच्या कुशीत वसलेले केदारनाथ मंदिर (Kedarnath Temple) हे केवळ एक धार्मिक स्थळ नाही, तर श्रद्धा, अध्यात्म आणि अनेक गूढ कथांनी वेढलेले एक पवित्र स्थान मानले जाते. दरवर्षी उघडणारे आणि सहा महिने बंद राहणारे हे मंदिर अनेक अनुत्तरित प्रश्न निर्माण करते. विशेषतः कपाट बंद असतानाही मंदिरात दिवा कसा तेवत राहतो, या गोष्टीबद्दल भक्तांमध्ये प्रचंड कुतूहल आहे. यंदा, 22 एप्रिल रोजी मंदिराचे कपाट उघडले आहेत. आता सहा महिन्यांसाठी हे मंदिर भाविकांसाठी दर्शनासाठी उघडले झाले आहे. केदारनाथचे दर्शन करणे सोप्पी गोष्ट नाही. कठीण रस्ता पार करून तुम्ही बाबा केदारनाथांचे दर्शन घेऊ शकता. या मंदिराबद्दल अनेक रहस्य, प्रश्न आहेत. चला यावर एक नजर टाकुयात...
#WATCH | Kedarnath: The doors of Kedarnath Dham have been officially opened for devotees, accompanied by the chanting of Vedic hymns and traditional rituals.
Thousands of pilgrims from across India and around the globe have gathered at the shrine. pic.twitter.com/sXSnnjK94g
— ANI (@ANI) April 22, 2026
उत्तराखंडमधील रुद्रप्रयाग जिल्ह्यात वसलेले केदारनाथ हे भगवान शिवाला अर्पण केलेले मंदिर आहे. हे 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असून पंचकेदारांमध्येही त्याचा समावेश होतो. पुराणांनुसार येथे असलेले शिवलिंग स्वयंभू आहे. मंदिराची प्राचीन रचना आणि नंतर झालेले जीर्णोद्धार यामध्ये आदि शंकराचार्य यांचेही महत्त्वाचे योगदान मानले जाते.
Heaven on earth awakens
Kedarnath Temple opens its doors today at 8:00 AM.
A new journey of devotion begins. pic.twitter.com/SnEkNAsn2S
— Akanksha Parmar (@iAkankshaP) April 21, 2026
दरवर्षी हिवाळ्यात सुमारे सहा महिन्यांसाठी मंदिराचे दरवाजे बंद केले जातात. या काळात कोणालाही मंदिरात प्रवेश नसतो. तरीही अशी श्रद्धा आहे की मंदिराच्या गर्भगृहातील दिवा अखंड पेटत राहतो. स्थानिक लोकांच्या मते, बंद कपाटांमागून कधी कधी घंटानाद ऐकू येतो. पुराणांमध्ये याचा उल्लेख असा आहे की या काळात देवताच स्वतः येथे पूजाअर्चा करतात.
मंदिरात नियमित पूजा करणारे पुजारी 'रावल' म्हणून ओळखले जातात. ते मूळ कर्नाटकातील वीरशैव परंपरेशी संबंधित असतात. जरी मुख्य पुजारी उपस्थित असला तरी प्रत्यक्ष विधी इतर पुजाऱ्यांकडून त्याच्या मार्गदर्शनाखाली केले जातात. या परंपरेचा उगम प्राचीन काळापर्यंत जातो, असे मानले जाते.
Shree Kedarnath Jyoti ling darshan from inside temple...First Darshan Of Kedarnath, Har Har Mahadev.. pic.twitter.com/S2AcwhG1hn
— Umakant Mishra (वंदेमातरम) (@misraumakant) June 24, 2015
केदारनाथ मंदिर तीन मुख्य भागांमध्ये विभागलेले आहे. गर्भगृह, मध्य भाग आणि सभामंडप. गर्भगृहात असलेले ज्योतिर्लिंग अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्यावर नैसर्गिक स्वरूपात जणू यज्ञोपवीत आणि स्फटिकमाळ दिसते, अशी श्रद्धा आहे. मंदिरातील चार मोठे स्तंभ चार वेदांचे प्रतीक मानले जातात.
This is a rare photo taken inside the #Kedarnath Temple. You can have a glimpse of the shivling which is unusually cone shaped. pic.twitter.com/DdX0BRaGtI
— Harsh Goenka (@hvgoenka) May 21, 2019
शिव पुराणानुसार, भगवान विष्णूचे अवतार नर-नारायण यांनी येथे कठोर तपस्या करून भगवान शिवांना प्रसन्न केले. त्यांच्या विनंतीनुसार शिवांनी ज्योतिर्लिंगाच्या रूपात येथे कायम वास करण्याचा वर दिला.
The Kedarnath temple, dedicated to Lord Shiva, is a part of Char Dham pilgrimage circuit, and is one of the 12 Jyotirlingas of Lord Shiva in India.
Behind the Kedarnath temple, stand the Kedarnath peak, Kedar Dome and other Himalayan peaks. A conical rock formation inside the… pic.twitter.com/cDKUUWGM2M
— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) July 9, 2023
महाभारत युद्धानंतर पांडवांना आपल्या पापांची प्रायश्चित्त करायची होती. त्यांनी शंकराचा शोध घेतला. शिव त्यांना दर्शन देण्यास टाळत होते आणि त्यांनी बैलाचे रूप घेतले. भीमाने त्यांना ओळखून पकडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा शिव अदृश्य झाले. त्यांच्या शरीराचे वेगवेगळे भाग हिमालयातील विविध ठिकाणी प्रकट झालेआणि हीच पंचकेदार म्हणून ओळखली जातात.
मंदिराजवळील “रेतस कुंड” बद्दल अशी मान्यता आहे की “ॐ नमः शिवाय” उच्चारल्यावर पाण्यात बुडबुडे निर्माण होतात. गौरीकुंड येथे गरम पाण्याचे कुंड आहे, जिथे स्नान करूनच यात्रा सुरू केली जाते. असे मानले जाते की येथे देवी पार्वतीने तपस्या केली होती. काही कथांनुसार, देव-दानवांच्या युद्धात शिवांनी बैलाच्या रूपात प्रकट होऊन दानवांचा संहार केला आणि त्याच घटनेवरून “केदार” हे नाव पडले.
केदारनाथाशी संबंधित या कथा आणि समजुती या श्रद्धेचा भाग आहेत. वैज्ञानिक दृष्टिकोन वेगळा असू शकतो, पण भक्तांसाठी हे स्थान अध्यात्मिक अनुभवाचे केंद्र आहे. येथे येणाऱ्या प्रत्येकाला मनःशांती, विश्वास आणि काहीतरी अद्भुत अनुभवल्याची जाणीव होते.