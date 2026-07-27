'त्यांना गोळ्या घातल्या असत्या', CJP आंदोलकांबद्दल RSS नेत्याच्या विधानावरून वाद

नीट (NEET) परीक्षा आणि त्याविरोधातील देशभर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केरळमधील भाजप विचारवंत व नेते टी. जी. मोहनदास यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन (AISF) ने त्यांच्या वक्तव्याला विद्यार्थ्यांविरोधातील आक्षेपार्ह आणि चिथावणीखोर भाष्य असल्याचा आरोप करत केरळ पोलिसांकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जबाबदार सार्वजनिक वक्तव्य यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
टी. जी. मोहनदास यांनी सोशल मीडियावर नीट आंदोलनासंदर्भात केलेल्या टिप्पणीवरून वाद निर्माण झाला. त्यांच्या पोस्टमधील शब्दप्रयोग विद्यार्थी आंदोलनाला बदनाम करणारे आणि समाजात तेढ निर्माण करणारे असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या वक्तव्यानंतर विद्यार्थी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत कारवाईची मागणी केली.
ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन (AISF) ने केरळ पोलिसांकडे तक्रार दाखल करत मोहनदास यांच्यावर संबंधित कायदेशीर कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेच्या मते, सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींनी अशा प्रकारची वक्तव्ये केल्यास विद्यार्थ्यांविरोधात द्वेष आणि तणाव वाढू शकतो. त्यामुळे पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
नीट परीक्षेतील कथित अनियमिततेविरोधात केरळमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थी संघटनांचे आंदोलन सुरू आहे. विविध शहरांमध्ये मोर्चे, निदर्शने आणि केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. काही ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या असून आंदोलनाचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणातही महत्त्वाचा ठरला आहे.
या प्रकरणानंतर भाजप आणि डाव्या पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. विद्यार्थी संघटनांनी मोहनदास यांच्या वक्तव्याचा निषेध करत ते मागे घेण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, या संपूर्ण वादावर विविध राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्याने प्रकरण अधिकच चर्चेत आले आहे.
तक्रार दाखल झाल्यानंतर केरळ पोलिस या प्रकरणात प्राथमिक तपास करून पुढील कायदेशीर पावले उचलतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सोशल मीडिया पोस्ट, तिचा संदर्भ आणि त्यातून कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे का, याची तपासणी करून पुढील निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. अद्याप या प्रकरणात अंतिम निर्णय झालेला नाही.
या घटनेमुळे सार्वजनिक व्यक्तींनी सोशल मीडियावर व्यक्त होतानाची जबाबदारी, राजकीय भाष्याची मर्यादा आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांबाबत वापरल्या जाणाऱ्या भाषेवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. नीट परीक्षेभोवती निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अशा वक्तव्यांमुळे सामाजिक आणि राजकीय तणाव वाढण्याची शक्यता असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.