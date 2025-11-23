English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ना मंडप, ना भटजी....; तरुणी रुग्णालयात स्ट्रेचरवर असताना तरुणाने गळ्यात बांधले मंगळसूत्र, Video Viral

Kerala Couple Marriage in Hospital: शाहीद कपूरच्या विवाह सिनेमाप्रमाणे एका जोडप्याने थेट रुग्णालयातच विवाह केला आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 23, 2025, 08:04 AM IST
kerala couple marry in hospital emergency ward after wife met an accident on wedding day

Kerala Couple Marriage in Hospital: केरळमधील एका जोडप्याने थेट रुग्णालयातच साता जन्माची गाठ बांधली. सध्या या जोडप्याचा एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होत आहे. तर अनेकांनी हा भावूक करणारा व्हिडिओवर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. लग्नाचा खरा अर्थ या दाम्पत्यांनी दाखवून दिला आहे. 

नेमकं घडलं काय? 

नववधुच्या कारचा अपघात झाला होता. त्यानंतर तिला कोच्ची येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. रुग्णालयाचा आपत्कालीन विभागच लग्नाचा मंडप बनला. ना कोणतीही सजावट ना बँड बाजा. या लग्नाचे साक्षीदार बनले ते डॉक्टर आणि नर्स. अलप्पुझा येथील 25 वर्षीय स्कुल टीचर अवनी आणि इंजिनियरिंगचे प्रोफेशन शेरोन वीएम यांनी रुग्णालयातच लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. 

रुग्णालयात लग्नाला परवानगी का?

रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या जोडप्याला रुग्णालयात लग्न करायला परवानगी यासाठी दिली की ज्या दिवशी घटना घडली तो दिवस अवनीसाठी खूप महत्त्वाचा होता. दोन्ही कुटुंबाची इच्छा होती की ठरलेल्या तारखेलाच लग्न व्हावे. म्हणून रुग्णालय प्रशासनाने लग्नासाठी परवानगी दिली. शुक्रवारी या जोडप्याचे लग्न लागणार होते आणि अपघात त्यादिवशी पहाटे सकाळी 3 वाजता झाला. 

अपघाताच्या दिवशी अवनी तिच्या काही नातेवाईंकासोबत मेकअप करण्यासाठी कुमारकोम येथे जात होती. त्यावेळी अचानक चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटले आणि कार झाडाला आदळली. तिथून जाणाऱ्या नागरिकांनी जखमींना लगेचच कोट्टायम मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र नवरीच्या पाठीच्या कणाला जबर दुखापत झाली होती. त्यामुळं तिला 70 किमी लांब असलेल्या एर्नाकुलमच्या लेकशोर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. 

नवरदेव शेरोन आणि त्याचे कुटुंब लगेचच रुग्णालयात पोहोचले आणि त्यांनी रुग्णालय प्रशासनाला ठरलेल्या वेळेत लग्न करण्याची इच्छा बोलून दाखवली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी आपत्कालीन विभागात लग्नाची सुविधा निर्माण केली. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, अवनीला ऑपरेशनची गरज आहे. पण सध्या तिची प्रकृती स्थिर आहे. 

