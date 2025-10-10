भारतातील श्रीमंत मंदिरात 42 किलो सोन्यातून चोरी, पुजाऱ्याने मुलीच्या लग्नात वापरलं सोनं, विजय मल्ल्या कनेक्शन; SIT करणार तपास

Sabarimala Temple Gold Theft Case: शबरीमला मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर ठेवलेल्या दोन मूर्तींमधून (द्वारपालकांमधून) सोनx चोरीला गेलं असल्याचं आतापर्यंतच्या तपासात निदर्शनास आलं असल्याचं केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितलं. न्यायालयाने फौजदारी खटला दाखल करण्याचे आणि विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती राजा विजयराघवन व्ही आणि केव्ही जयकुमार यांच्या खंडपीठाने एसआयटीला सहा आठवड्यांच्या आत त्यांचा तपास अहवाल सादर करण्याचे आणि दर दोन आठवड्यांनी स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. तपासाशी संबंधित कोणतीही माहिती लीक होऊ नये असंही कोर्टाने सांगितलं आहे.
खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की, आतापर्यंतच्या तपासात असे दिसून आले आहे की उन्नीकृष्णन पोटी (सोन्याचा मुलामा चढवण्याचा सल्ला देणारे प्रायोजक) यांना मोठ्या प्रमाणात सोने देण्यात आले होते. त्यांना अंदाजे 474.9 ग्रॅम सोनं देण्यात आलं होतं.
1998: उद्योगपती विजय मल्ल्याने शबरीमला मंदिराच्या छताला आणि द्वारपालाच्या मूर्तींना सोन्याचा मुलामा लावण्यासाठी 30.3 किलो सोनं दान केले.
2019: त्रावणकोर देवस्वम बोर्डाने (टीडीबी) द्वारपालाच्या मूर्तींमधील सोन्याचा मुलामा दिलेले तांब्याचे प्लेट आणि पेडम काढून नूतनीकरणासाठी चेन्नईस्थित कंपनी स्मार्ट क्रिएशन्सला दिले.
19 जुलै 2019 रोजी तयार केलेल्या अहवालानुसार, 12 तांब्याच्या प्लेटचे एकूण वजन 25 हजार 400 किलो होते आणि पेडमचे वजन 17,400 किलो होते. याचा अर्थ सर्वांचं एकूण वजन 42,800 किलो होते.
29 ऑगस्ट 2019: नूतनीकरणानंतर जेव्हा स्मार्ट क्रिएशन्सने वस्तू परत केल्या तेव्हा त्यांचं वजन फक्त 38,258 किलो होते. हे मागील वजनापेक्षा 4.541 किलो कमी होते.
सप्टेंबर 2019 मध्ये जेव्हा द्वारपालकाच्या मूर्तींवरील सोन्याचा मुलामा असलेल्या प्लेट्स आणि पीडम पुन्हा बसवण्यात आले तेव्हा टीडीबीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे वजन अधिकृतपणे नोंदवलं नाही. शिवाय, नूतनीकरणात वापरल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या प्रमाणाची नोंद करण्यासाठी कोणतंही रजिस्टर ठेवण्यात आले नव्हतं.
6 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीत, उच्च न्यायालयाने द्वारपालक मूर्तींमधून सोन्याच्या चोरीची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन केली. न्यायालयाने उन्नीकृष्णन पोटी यांच्या ईमेलचाही संदर्भ दिला, जो त्यांनी 9 डिसेंबर 2019 रोजी त्रावणकोर देवस्वोम बोर्डाच्या (टीडीबी) अध्यक्षांना पाठवला होता.
उन्नीकृष्णन यांनी ईमेलमध्ये लिहिले होते, "शबरीमला गर्भगृहाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आणि द्वारपालक मूर्तींवर प्लेटिंग केल्यानंतर, माझ्याकडे काही सोनं शिल्लक आहे. मी टीडीबीसोबत मिळून याचा वापर मदतीची गरज असलेल्या मुलीच्या लग्नासाठी करू इच्छितो. कृपया तुमचा अभिप्राय द्या."
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, टीडीबीचा एक अधिकारीही या घोटाळ्यात सामील होता. 2019 मध्ये उन्नीकृष्णन यांना सोन्याचा मुलामा देण्यासाठी सोपवण्यात आलेल्या मूर्तींवर फक्त तांब्याच्या प्लेट नव्हत्या तर 1999 मध्ये त्यांच्यावर सोन्याचा मुलामा देण्यात आला होता, असं न्यायालयाने नमूद केले. या खुलाशामुळे चोरीचा गुन्हा उघडकीस आला आहे.
न्यायालयाने म्हटलं आहे की, "हा खुलासा अस्वस्थ करणारा आहे. यावरून टीडीबीचे अधिकारी देखील उन्नीकृष्णन यांच्यासोबत सहभागी आहेत असं दिसत आहे. केवळ उन्नीकृष्णन आणि स्मार्ट क्रिएशन्सच नाही तर टीडीबीचे अधिकारी देखील या संपूर्ण प्रकरणासाठी जबाबदार आहेत. टीडीबीच्या अधिकाऱ्यांना सोन्याच्या व्यवहारांची आणि बेकायदेशीर हस्तांतरणाची माहिती होती हे नोंदी स्पष्टपणे दर्शवतात."
शबरीमाला मंदिर मंडळाने मंगळवारी हरिपद येथील उपदेवस्वम आयुक्त बी. मुरारी बाबू यांना चौकशी सुरू असताना निलंबित केलं. मंडळाच्या म्हणण्यानुसार, बाबू यांनी 17 जुलै 2019 रोजी शबरीमाला कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एक अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये त्यांनी मंदिराच्या प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूंच्या सोन्याच्या मूर्ती तांब्याच्या असल्याचे चुकीचे वर्णन केले होते. मंडळाने ही एक गंभीर चूक मानली.
दरम्यान, बाबू यांनी आरोप फेटाळून लावले. त्यांनी दावा केला की 2019 मध्ये त्यांनी मंदिराच्या तंत्रज्ञांच्या मतावर आधारित प्राथमिक अहवाल सादर केला. अहवालात तांब्याचा मुलामा देण्यात आल्याचे म्हटले होते कारण तांब्याचा थर स्पष्ट दिसत होता. म्हणून त्यांनी सोन्याचा मुलामा देण्याचे निर्देश दिले.
29 सप्टेंबर रोजी, न्यायमूर्ती राजा विजयराघवन व्ही आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. जयकुमार यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान टीडीबीला फटकारलं. त्यांनी म्हटले की मंडळ मंदिराच्या मौल्यवान वस्तूंची योग्य नोंदणी ठेवण्यात अपयशी ठरलं, ज्यामुळे अनियमितता लपण्यास मदत झाली.
न्यायालयाने नमूद केलं की भक्तांनी अर्पण केलेले दागिने आणि नाणी एका रजिस्टरमध्ये नोंदवली जातात, ज्यामध्ये वर्णन, तारीख, पावती आणि दर्जा असतो, परंतु कोडीमारम, द्वारपालक मूर्ती आणि पीडम यासारख्या इतर वस्तूंची नोंद नाही. न्यायालयाने असंही नमूद केलं की या वस्तू कोणालाही दिल्या जात असल्याची कोणतीही नोंद नाही. द्वारपालक मूर्ती पुन्हा स्थापित करताना त्याचे वजन देखील नोंदवले गेले नाही. हे 4 किलो सोन्याची कमतरता लपवण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे.
न्यायालयाने नमूद केलं की 1999 मध्ये श्रीकोविलच्या छतावरील सोन्याचा मुलामा चढवण्याचे रजिस्टर देखील गहाळ आहे. कारागिरांच्या मते, त्यावेळी 30 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त सोने वापरले गेले होते, परंतु त्याचे कोणतेही अधिकृत रेकॉर्ड नाहीत. न्यायालयाने निर्देश दिले की तज्ञांच्या मदतीने मंदिरातील सर्व मौल्यवान वस्तूंची संपूर्ण यादी आणि मूल्यांकन केले जावे. देवस्वोम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाची देखील चौकशी करावी. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ऑक्टोबरच्या अखेरीस होईल.
FAQ
1) सबरीमाला मंदिरातील सोन्याच्या चोरी प्रकरण म्हणजे काय?
सबरीमाला श्री धरमशास्ता मंदिरातील सोन्याच्या चोरी प्रकरण हे केरळमधील त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड (TDB) द्वारे व्यवस्थापित केलेल्या मंदिरातील सोन्याच्या कवच (गोल्ड क्लॅडिंग) आणि भेटीच्या सोन्याच्या गुप्तपणे हाताळणीशी संबंधित आहे. यात द्वारपालक मूर्ती, पेदम (पीठ) आणि स्रीकोविलच्या बाजूच्या फ्रेम्सवरील सोन्याचे गुप्तपणे काढणे, चुकीची नोंदणी (तांब्याच्या प्लेट्स म्हणून) आणि पुनर्वापरादरम्यान होणारे नुकसान यांचा समावेश आहे. हे प्रकरण भ्रष्टाचार, विश्वासघात आणि चोरीच्या आरोपांसह जोडलेले आहे.
2) हा प्रकार कधी घडला?
प्रकरणाची सुरुवात १९९८-१९९९ मध्ये झाली, जेव्हा व्यवसायी विजय मल्ल्या यांनी मंदिराच्या सन्निधानमसाठी ३० किलो सोने दान केले. मुख्य घटना २०१९ मध्ये घडली: १९ जुलै २०१९ रोजी ४२.८ किलो वजनाच्या पॅनल्स काढून स्पॉन्सर उनिकृष्णन पॉटी यांना सोपवले गेले. हे पॅनल्स ३९ दिवसांच्या प्रवासानंतर (२० ऑगस्ट २०१९ रोजी चेन्नईला पोहोचले) ३८.२५८ किलो वजनाने परत आले, ज्यामुळे ४.५४१ किलो सोन्याचे नुकसान झाले. २०२५ मध्ये, ७ सप्टेंबर २०२५ रोजी पुन्हा पॅनल्स काढले गेले, जे कोर्टाच्या परवानगीशिवाय होते. दोन पेदम्स २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी पॉटी यांच्या बहिणीच्या घरातून सापडले.
3) कोण कोण व्यक्ती किंवा संस्था या प्रकरणात संलग्न आहे?
विजय मल्ल्या: १९९८-१९९९ मध्ये सोन्याचे दान करणारे प्रमुख दानकर्ता.
उनिकृष्णन पॉटी: पुजारी असलेला व्यवसायी आणि स्पॉन्सर; पॅनल्सच्या हाताळणीसाठी जबाबदार, ज्याच्या कस्टडीत नुकसान झाले. त्याने उरलेल्या सोन्याचा वैयक्तिक वापर करण्याची विनंती केली होती.
त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड (TDB): मंदिर व्यवस्थापन संस्था; चुकीची नोंदणी आणि प्रोटोकॉल उल्लंघनासाठी आरोपी.
अभिनेता जयराम: २०१९ मध्ये पॉटी यांच्या चंदे गोळा करण्याच्या कार्यक्रमात सहभागी आणि त्याच्या घरी पूजा.
मंत्री व्ही.एन. वासवान: देवास्वोम मंत्री; विरोधकांकडून राजीनाम्याची मागणी.
विशेष तपास पथक (SIT): एडीजीपी एच. वेंकटेश यांच्या नेतृत्वात; चोरीची तपासणी करत आहे.
इतर: TDB अधिकारी, चेन्नईतील स्मार्ट क्रिएशन्स फर्म.