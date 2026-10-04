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मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना 24 तासात 2 मोठे झटके!

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.  20 वर्षे जुन्या प्रकरणात  केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला चौकशीचे आदेश यांनी दिले आहेत. तर, सुप्रीम कोर्टात त्यांच्याविरोधात सुनावणी होणार आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 04, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 07:54 PM IST
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना 24 तासात 2 मोठे झटके!

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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