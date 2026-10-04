/मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना 24 तासात 2 मोठे झटके!

ज्ञानेश कुमार : केंद्रीय निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि त्यांचे सहकारी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्यातील अंतर्गत मतभेदांमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. आपला विरोध डावलून किंवा मत विचारात न घेता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी निर्णय घेतल्याची तक्रारच तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगातील सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांकडे केली. गेल्या दहा महिन्यांत किमान 14 वेळा या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत वेळोवेळी आक्षेप नोंदवल्याचं तक्रारीत म्हटलंय. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. विरोधकांनी तर थेट ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याचीच मागणी केली आहे. अशातच आता ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहे. सुप्रीम कोर्टात उद्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. तर, दुसरीकडे केरळ सरकारने त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
केपीसीसी नेते मलयिनकीझु वेणुगोपाल यांनी शनिवारी (3 ऑक्टोबर) ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात रीतसर तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी कारवाईचे निर्देश दिले.
तक्रारीची प्राथमिक तपासणी केली असता आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी सखोल विजिलन्स चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे गृहमंत्री चेन्निथला यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी विजिलन्स अँड अँटी-करप्शन ब्युरोचे संचालक मनोज अब्राहम यांना कायद्यानुसार सखोल तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सदर प्रकरण 2006 मधील असून, त्यावेळी ज्ञानेश कुमार हे केरळ सरकारच्या पीडब्ल्यूडी विभागात सचिव म्हणून कार्यरत होते. 2006 मध्ये जागतिक बँकेच्य निधीतून 'केएसटीपी'अंतर्गत अंगामाली ते तिरुवनंतपुरमदरम्यान एमसी रोडच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले होते. हे काम 'पती-बेल' या मलेशियन कंपनी आणि भागीरथ इंजिनिअरिंगच्या संयुक्त उपक्रमाला देण्यात आले होते. या प्रकल्पातील कामादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. या प्रकल्पाशी संबंधित असलेले मलेशियन सिव्हिल इंजिनिअर लीसी बीन यांनी मलेशियात परतल्यानंतर आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी 2006 मध्ये करण्यात आलेल्या सुरुवातीच्या दक्षता चौकशीच्या फायली केरळच्या गृह विभागाने पुन्हा मागवल्या आहेत.
सुप्रीम कोर्टात 5 ऑक्टोबर रोज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील याचिकांवर सुनावणी पार पडणार आहे.एसआयआर संदर्भातील 14 निर्णय इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेतल्याचा याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला.
एसआयआर अंतर्गत घेतलेले 14 निर्णय रद्द करण्याची याचिकेत मागणी करण्यात आली. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर खटला चालवावा आणि मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेची एसआयटी चौकशी करावी अशीही मागणी याचिकेतून करण्यात आली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.