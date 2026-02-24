English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • केरळ राज्याचे नाव बदलणार; केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी

केरळ राज्याचे नाव बदलणार; केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी

केरळ राज्याचे नाव बदलणार आहे.  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केरळ राज्याच्या नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 24, 2026, 04:16 PM IST
केरळ राज्याचे नाव बदलणार; केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी

Kerala State Rename : भारतात अनेक लहान मोठ्या शहरांची नावे बदलण्याचे प्रस्ताव मांडले जात आहेत. अशातच आता नामांतराचे लोण दक्षिण भारतात पोहचले आहे. दक्षिण भारतातील केरळ राज्याचे नाव बदलणार आहे.  केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून केरळ राज्याचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय असेल केरळ राज्याचे नवीन नाव

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, आज ‘केरळ’ या राज्याच्या नावात बदल करून ते ‘केरलम ’ असे करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या मंजुरीनंतर भारताचे राष्ट्रपती ‘केरळ (आल्टेरेशन ऑफ नेम ) बिल , 2026’ हे विधेयक भारतीय संविधानाच्या कलम 3 अंतर्गत राज्य विधानसभेचे मत जाणून घेण्यासाठी केरळ राज्य विधानसभेकडे पाठवतील.

‘केरळ’ या राज्याचे नाव ‘केरलम’ असे ठेण्याचा प्रस्ताव

राज्य विधानसभेकडून मत प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र सरकार पुढील कार्यवाही करेल आणि राष्ट्रपतींची शिफारस घेऊन ‘केरळ’ या राज्याचे नाव ‘केरलम’ असे बदलण्यासाठी ‘केरळ (आल्टेरेशन ऑफ नेम) बिल , 2026’ हे विधेयक संसदेत सादर केले जाईल. दरम्यान, केरळ अधिवेशन  ने 24 जून 2024 रोजी ‘केरळ’ या राज्याचे नाव ‘केरलम’ असे करण्याचा ठराव मंजूर केला होता.

केरळ राज्याचे नाव बदलण्याच्या ठरावातील मुद्दे कोणते?

केरळ अधिवेशन  ने 24 जून 2024 रोजी ‘केरळ’ या राज्याचे नाव ‘केरलम’ असे करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. या ठरावात म्हटले आहे की आपल्या राज्याचे नाव मल्यालम भाषेत ‘केरलम’ असे आहे. 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी भाषावार प्रांतरचनेनुसार राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. ‘केरळ पीरवी डे’ देखील 1 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीपासूनच मल्याळम भाषिकांसाठी ‘युनाइटेड केरळ’ राज्याची मागणी होती. मात्र भारतीय संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये राज्याचे नाव ‘केरळ ’ असे नोंदवले गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य विधानसभेने केंद्र सरकारला संविधानाच्या कलम 3 अंतर्गत तातडीने पावले उचलून राज्याचे नाव ‘केरलम ’ असे करण्याची एकमताने विनंती केली होती. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Kerala State RenameKerala state will be renamedUnion Cabinet approves name change proposalChange Of Name Of Kerala To Keralamकेरळ

इतर बातम्या

पुण्यात स्पा सेंटरवर पोलिसांचा छापा; घाबरलेल्या महिलेने इमा...

पुणे