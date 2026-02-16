10 महिन्यांच्या चिमुकलीने 5 जणांना दिलं जीवनदान, पालकांच्या निर्णयाचं कौतुक तर तिच्या कहाणीने हृदयाला फुटेल पाझर

झालं असं की केरळीमधील पठाणमथिट्टा जिल्ह्यातील मल्लापल्लीमधील एलिन शेरीन अब्राहम या 10 महिन्यांच्या चिमुकलीचा 5 फेब्रुवारीला अपघात झाला. दुपारी 2:30 वाजताची घटना आहे, ती चिमुकली आई आणि आजी - आजोबांसोबत कोट्टायमहून तिरूवल्लाला कारमधून जात होती. पण नियतीला काहीतरी औरच हवं होतं. एमसी रोडवर या कारला भीषण अपघात झाला. एका दुसऱ्या कारने तिला समोरासमोर धडक दिली. त्यात आई, आजी आणि आजोबांबरोबर तिही गंभीर जखमी झाली.
या दुर्घटनेनंतर, एलिनला चांगनासेरी आणि तिरुवल्ला येथील रुग्णालयात तातडीने दाखल करण्यात आलं. पण पुढील उपचारासाठी तिथल्या डॉक्टरांनी तिला 7 फेब्रुवारीला कोची येथील अमृता रुग्णालयात हलपवलं. इथे उपचारादरम्यान 13 फेब्रुवारीला डॉक्टरांनी तिचं मेंदू मृत घोषित केलं आणि कुटुंबावर दु:खाचं डोंगर कोसळलं.
10 महिन्यांची चिमुकली आता कुठे तिचं आयुष्य सुरु झालं होतं. आई वडिलांसाठी यापेक्षा मोठं दु:ख नाही. पालकांना खूप मोठा धक्का बसला होता. पण या अशा क्षणीदेखील या पालकांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे सर्वत्र त्यांचं कौतुक होतं आहे. वडील अरुण अब्राहम आणि आई शेरीन एन. जॉन आपल्या मुलीला इतरांना जीवनदान देऊन जिवंत ठेवण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा डॉक्टरांनी त्यांना विचारलं की, तुमच्या मुलीचं अवयव दान करायचे का? तर या पालकांनी मुलीचे अवयव दाना करण्याचा निर्णय घेतला.
मिळालेल्या माहितीनुसार त्या मुलीचे एक यकृत, दोन मूत्रपिंड, एक हृदय आणि दोन डोळे दान करण्यात आले. ज्यामुळे 5 जणांना जीवनदान मिळाले आहेत. तिरुवनंतपुरम येथील केआयएमएस रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या 6 महिन्यांच्या बाळामध्ये यकृत प्रत्यारोपित करण्यात आलं. तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज रुग्णालयाच्या बालरोग नेफ्रोलॉजी वॉर्डमध्ये उपचार घेत असलेल्या बाळामध्ये दोन्ही मूत्रपिंड प्रत्यारोपित करण्यात आलं. तर तिरुवनंतपुरम येथील श्री चित्रा रुग्णालयात एका मुलामध्ये हृदय प्रत्यारोपित करण्यात आले. या अवयवदानाद्वारे, अलिन शेरिन अब्राहम हा मुलगी केरळमधील सर्वात तरुण अवयवदाता बनली आहे. विशेष म्हणजे रविवारी केरळ पोलिसांनी अलिनला तिच्या असाधारण योगदानाबद्दल आदर म्हणून गार्ड ऑफ ऑनर दिला.