Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
  • 10 महिन्यांच्या चिमुकलीने 5 जणांना दिलं जीवनदान, पालकांच्या निर्णयाचं कौतुक तर तिच्या कहाणीने हृदयाला फुटेल पाझर

10 महिन्यांच्या चिमुकलीने 5 जणांना दिलं जीवनदान, पालकांच्या निर्णयाचं कौतुक तर तिच्या कहाणीने हृदयाला फुटेल पाझर

आता कुठे तिचं आयुष्य सुरु झालं होतं, पण त्या रस्ते अपघातात त्या 10 महिन्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी तिचं मेंदू मृत झाल्याची घोषणा केली अन् पालकांवर दु:खाचं डोंगर कोसळलं. पण त्यांच्या त्या एका निर्णयामुळे त्या चिमुकलीने मरणानंतरही जगासमोर प्रेरणादायी उदाहरण दिलं. 

नेहा चौधरी | Updated: Feb 16, 2026, 05:23 PM IST

झालं असं की केरळीमधील पठाणमथिट्टा जिल्ह्यातील मल्लापल्लीमधील एलिन शेरीन अब्राहम या 10 महिन्यांच्या चिमुकलीचा 5 फेब्रुवारीला अपघात झाला. दुपारी 2:30 वाजताची घटना आहे, ती चिमुकली आई आणि आजी - आजोबांसोबत कोट्टायमहून तिरूवल्लाला कारमधून जात होती. पण नियतीला काहीतरी औरच हवं होतं. एमसी रोडवर या कारला भीषण अपघात झाला. एका दुसऱ्या कारने तिला समोरासमोर धडक दिली. त्यात आई, आजी आणि आजोबांबरोबर तिही गंभीर जखमी झाली. 

या दुर्घटनेनंतर, एलिनला चांगनासेरी आणि तिरुवल्ला येथील रुग्णालयात तातडीने दाखल करण्यात आलं. पण पुढील उपचारासाठी तिथल्या डॉक्टरांनी तिला 7  फेब्रुवारीला कोची येथील अमृता रुग्णालयात हलपवलं. इथे उपचारादरम्यान 13 फेब्रुवारीला डॉक्टरांनी तिचं मेंदू मृत घोषित केलं आणि कुटुंबावर दु:खाचं डोंगर कोसळलं. 

10 महिन्यांची चिमुकली आता कुठे तिचं आयुष्य सुरु झालं होतं. आई वडिलांसाठी यापेक्षा मोठं दु:ख नाही. पालकांना खूप मोठा धक्का बसला होता. पण या अशा क्षणीदेखील या पालकांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे सर्वत्र त्यांचं कौतुक होतं आहे. वडील अरुण अब्राहम आणि आई शेरीन एन. जॉन आपल्या मुलीला इतरांना जीवनदान देऊन जिवंत ठेवण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा डॉक्टरांनी त्यांना विचारलं की, तुमच्या मुलीचं अवयव दान करायचे का? तर या पालकांनी मुलीचे अवयव दाना करण्याचा निर्णय घेतला. 

मिळालेल्या माहितीनुसार त्या मुलीचे एक यकृत, दोन मूत्रपिंड, एक हृदय आणि दोन डोळे दान करण्यात आले. ज्यामुळे 5 जणांना जीवनदान मिळाले आहेत.  तिरुवनंतपुरम येथील केआयएमएस रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या 6 महिन्यांच्या बाळामध्ये यकृत प्रत्यारोपित करण्यात आलं. तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज रुग्णालयाच्या बालरोग नेफ्रोलॉजी वॉर्डमध्ये उपचार घेत असलेल्या बाळामध्ये दोन्ही मूत्रपिंड प्रत्यारोपित करण्यात आलं. तर तिरुवनंतपुरम येथील श्री चित्रा रुग्णालयात एका मुलामध्ये हृदय प्रत्यारोपित करण्यात आले. या अवयवदानाद्वारे, अलिन शेरिन अब्राहम हा मुलगी केरळमधील सर्वात तरुण अवयवदाता बनली आहे. विशेष म्हणजे रविवारी केरळ पोलिसांनी अलिनला तिच्या असाधारण योगदानाबद्दल आदर म्हणून गार्ड ऑफ ऑनर दिला.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Kerala youngest organ donororgan donor keralaWhat happened to Alin SherinAlin Sherin deathKerala news

