'केसांचा विग घातला, म्हणून ठार मारलं,' सुप्रीम कोर्टात केतन अग्रवाल प्रकरणाचा उल्लेख; नेमकं काय झालं?

पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणानंतर त्याची तुलना मेघालयातील सोनम रघुवंशी प्रकरणाशी होत आहे. सोनम रघुवंशीने लग्नानंतर हनिमूनला गेली असता पती राजा रघुवंशीची प्रियकराच्या मदतीने हत्या केली होती. दुसरीकडे सियाने लग्न ठरलं असता केतनला लोहगडावरुन खाली ढकलल्याचा आरोप आहे. हीच तुलना आणि उल्लेख सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशीला पुन्हा जेलमध्ये पाठवण्यास नकार देत जामिनाला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावली. सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर करण्याच्या मेघालय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत न्यायालयाने साशंकताही व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने, 29 जूनच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी मेघालय सरकारची याचिका दाखल करून घेतली. सोनमची सुटका झाल्याचं समजल्यानंतर, तिच्या जामिनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार देत न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली. "प्रथमदर्शनी पाहता, आम्ही जामिनाच्या आदेशाला स्थगिती दिली असती; परंतु तिची आधीच सुटका झाली असल्याने, आम्ही यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही," असं खंडपीठाने सांगितलं. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 जुलै रोजी होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती सुंदेश यांनी पुण्यातील केतन अग्रवाल प्रकरणाचा संदर्भ दिला. या प्रकरणी 20 वर्षीय सिया गोयलने तिचा होणारा पती केतन अग्रवाल याची हत्या केल्याचा आरोप आहे. तिने कथित प्रियकर चेतन चौधरीच्या मदतीने 18 जून रोजी ही हत्या केल्याचा संशय आहे.
पुण्यातील रिअल इस्टेट व्यावसायिक असलेल्या केतन अग्रवालला पतीला लोणावळ्याजवळील लोहगड किल्ल्यावर ट्रेकिंगसाठी नेले असता, तिने त्याला कड्यावरून खाली ढकलून दिल्याचा आरोप आहे. सुरुवातीला ही घटना अपघाती मृत्यू असल्याचे सांगण्यात आलं होतं. पण तपासादरम्यान हत्या अस्लयाचे अनेक पुरावे हाती लागले.
सोनम रघुवंशी हिच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान शुक्रवारी मेघालय पोलिसांची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अशा घटनांचं प्रमाण वाढलं असल्याचा युक्तिवाद केली. त्यावर न्यायमूर्ती सुंदेश यांनी कर्नाटकच्या बेंगळुरू येथील एका खळबळजनक प्रकरणाचा उल्लेख केला.
"आम्हाला यावर अधिक काहीही बोलायचं नाही. संबंधितांनी आत्मपरीक्षण करणं गरजेचं आहे," असं न्यायमूर्ती सुंदेश म्हणाले. यावर सॉलिसिटर जनरल (SG) मेहता यांनी 'केतन अग्रवाल' प्रकरणाचा संदर्भ देत सांगितलं की, "अलीकडेच एका तरुणीने आपल्या होणाऱ्या पतीची हत्या केली, कारण तो विग (कृत्रिम केस) लावत होता." यावर न्यायमूर्ती सुंदेश यांनी पुन्हा एकदा, "आम्हाला यावर काहीही बोलायचे नाही," असं म्हटलं.
या कथित गुन्ह्यामागील नेमक्या हेतूचा तपास अद्याप सुरू आहे. तपासादरम्यान अनेक शक्यता किंवा कारणं समोर आली आहेत ज्यामध्ये प्रामुख्याने सियाला हे लग्न मान्य नव्हतं हे कारण महत्त्वाचे मानले जात आहे; तर सर्वात अलीकडील माहितीनुसार, केतन विग लावत असल्यामुळे ती नाराज होती.