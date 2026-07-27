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LPG ते रेल्वे तिकीट...; 1 ऑगस्टपासून 5 मोठ्या नियमांत बदल होणार, तुमच्या खिशावर थेट परिणाम होणार

New Rules 1st August 2026: 1 ऑगस्ट 2026पासून तुमच्या खिशावर थेट परिणाम होणार आहे. नवीन महिन्यात अनेक नियम बदलू शकणार आहेत. जाणून घ्या हे नियम

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 27, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:52 PM IST
LPG ते रेल्वे तिकीट...; 1 ऑगस्टपासून 5 मोठ्या नियमांत बदल होणार, तुमच्या खिशावर थेट परिणाम होणार
Image Credit: Key financial changes from August 1 2026 include the ITR filing deadline banking rule updates

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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LPG ते रेल्वे तिकीट...; 1 ऑगस्टपासून 5 मोठ्या नियमांत बदल होणार, तुमच्या खिशावर थेट परिणाम होणार
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