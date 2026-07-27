/LPG ते रेल्वे तिकीट...; 1 ऑगस्टपासून 5 मोठ्या नियमांत बदल होणार, तुमच्या खिशावर थेट परिणाम होणार

जुलै महिना संपत आला आहे. 1 ऑगस्ट 2026पासून या नवीन महिन्यापासून अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीलाही बँकिग, गुंतवणुक, टॅक्स, रेल्वे तिकीट बुकिंग, एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती आणि अन्य गरजेच्या नियमांत बदल होण्याची शक्यता आहे. या बदलांचा परिणाम थेट तुमच्या महिन्याच्या आर्थिक स्थितीवर होणार आहे.
महिन्याच्या सुरुवातीला होणाऱ्या या बदलांबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात. अनेकदा लहान-सहान बदल झाल्यानंतर त्याची माहिती नसल्यास अतिरिक्त शुल्क भरावे लागते. किंवा महत्त्वाच्या कामात अडचणी येतात. त्यामुळं ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या नव्या नियमांची माहिती घेणे महत्त्वाचं आहे. 1 ऑगस्ट 2026 पासून कोणत्या नियमांत बदल होणार आणि त्याचा परिणाम तुमच्या खिशावर कसा होऊ शकतो, हे जाणून घेऊयात.
1 ऑगस्ट 2026पासून रेल्वेने तात्काळ तिकीट बुकिंगच्या प्रोसेसमध्ये बदल केले आहेत. नव्या नियमांअंतर्गंत आता टोकन देण्याची वेळ तात्काळ तिकीट बुकिंग सुरू होण्याच्या वेळेतच ठेवला आहे. याचा उद्देश म्हणजे, तिकीट काउंटरवरील गर्दी कमी व्हावी आणि प्रवाशांना तिकीट बुकिंग करणे सोप्पे जावे. याआधी लोकांना टोकन घेण्यासाठी आणि पुन्हा तिकीट बुक करण्यासाठी वेगवेगळ्या काउंटरवर जावे लागायचे. मात्र यामुळं नागरिकांना त्रास अधिक होत होता. या नव्या बदलामुळं तिकीट बुकिंग प्रोसेस आधीपेक्षा सोपं होणार आहे.
आर्थिक वर्ष 2026-27साठी आयटीआर 1 आणि आयटीआर 2 फॉर्म भरण्याची डेडलाइन 31 जुलै 2026पर्यंत आहे. ज्या लोकांनी आत्तापर्यंत आयटीआर फाइल केलं नसेल त्यांना दंड भरावा लागू शकतो. त्याचबरोबर रिटर्न भरण्यास उशीर झाल्यास काही विशिष्ट कर प्रणाली निवडण्यावर बंदी येऊ शकते. तथापि, व्यवसायांसाठी आणि ज्यांचे ऑडिट झालेले नाही त्यांच्यासाठी आयटीआर-3 आणि आयटीआर-4 दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट, 2026 आहे. (ऑडिट झालेल्या प्रकरणांसाठी) आयटीआर-3 आणि आयटीआर-4 दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर, 2026 आहे. विलंबित रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर आहे, आणि सुधारित रिटर्नसाठी 31 मार्च, 2027 आहे. अद्ययावत रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च, 2031 आहे.
1 ऑगस्टपासून अनेक बँक त्यांच्या क्रेडिट कार्डच्या नियमांत बदल करु शकतात. यात रिवॉर्ड पाँईट्स, चार्ज, फी किंवा अन्य सर्व्हिसमध्ये बदल होऊ शकतात. इतकं नव्हे तर फिक्स्ड डिपॉजिटच्या व्याज दरातही बदल होऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, जर आरबीआयच्या एमपीसीने (मौद्रिक धोरण समितीने) या कालावधीत रेपो रेटबाबत निर्णय घेतला, तर त्याचा परिणाम कर्जाचे ईएमआय आणि मुदत ठेवींवरील व्याज या दोन्हींवर होऊ शकतो. त्यामुळे, नवीन महिन्याच्या सुरुवातीला तुमच्या बँकेचे अपडेट्स नक्की तपासा.
ईराण आणि अमेरिकेच्या युद्धामुळं तेल आणि गॅस पुरवठ्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर पाहायला मिळतोय. मार्चमध्ये एलपीजीच्या किंमतीत 60 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. यानंतर जूनमध्ये व्यावसायिक गॅसच्या किंमतीदेखील वाढल्या आहेत. आता दिल्लीत गॅसचा दर 942 रुपये झाला आहे. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेप्रमाणे, १ तारखेला एलपीजी सिलेंडरच्या दरात बदल होऊ शकतो. तेल विपणन कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही गॅस सिलेंडरसाठी नवीन दर जाहीर करू शकतात. दरवाढीचा तुमच्या खर्चावर परिणाम होऊ शकतो, तर दरकपातीमुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल.
1 ऑगस्टपासून आधार कार्डचे नियम बदलणार आहेत. भारतीय बँका आणि विमा कंपन्या ऑगस्ट 2026 पर्यंत एक समान कस्टमर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लागू करतील. यामध्ये मालमत्ता व्यवस्थापकांचाही समावेश असेल. या नवीन प्रणालीला सेंट्रल नो युवर कस्टमर २.० (CKYC) म्हटले जाईल. अकाउंट ओपन करताना आणि माहिती अद्ययावत करताना, संस्थांना केंद्रीय नोंदणीमध्ये संग्रहित डेटा मिळवण्यासाठी फक्त ग्राहकांच्या संमतीची आवश्यकता असेल. यामुळे फसवणूक रोखण्यास मदत होईल.