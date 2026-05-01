Husband Swapping : कोर्टात हत्या, चोरी, जमीन - मालमत्तेचा वाद आणि संपत्तीवरुन अनेक प्रकरण येत असतात. या वादात अनेक वेळा कुटुंबातील सख्खे वैरी होतात. पण एक विचित्र प्रकरण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात आलं. जे ऐकून वकिलांसह न्यायाधीक्षशी अवाक् झालेत. तुम्हाला अक्षय कुमार आणि बॉबी देओलचा अजनबी चित्रपट आठवतो. त्यात अक्षय कुमार चित्रपटात बॉबी देओलला पत्नी अदलाबदल करण्याची मागणी करतो. पण आता असं प्रकरण रियल आयुष्यात समोर आलं आहे. इथे दोन मित्रांनी नाही तर सख्या बहिणींनी आपल्या पतीची अदलाबदल करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
झालं असं की, दोन जोडप्यातील एक पतीने आपल्या पत्नीच्या अपहरणाची पोलिसांमध्ये तक्रार केली. पण जेव्हा हे प्रकरण कोर्टात आलं तेव्हा यात धक्कादायक खुलासा झाला. हे विचित्र प्रकरण गिरजा शंकर नावाच्या व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेतून समोर आलं आहे. या व्यक्तीने आरोप केला की, माया राम याने त्याची पत्नी आणि लहान मुलीला ओलीस ठेवलंय.
तेव्हा त्याची पत्नी कोर्टात आली आणि तिने जे सांगितलं त्यानंतर सर्वांच आश्चर्याचा धक्का बसला. त्या दोघी सख्या बहिणी आहेत आणि त्या दोघांनी सध्याच्या पतींसोबत राहायचं नाही. तर या दोघींना नवऱ्यांची अदलाबदल करायची आहे. मोठ्या बहिणीने सांगितलं तिला तिच्या छोट्या बहिणीचा नवरा आवडतो. तर लहान बहिणीनेही म्हटलं की, मला मोठ्या बहिणीचा नवऱ्यावर प्रेम आहे. हे ऐकून न्यायालयात सगळेच गोंधळात पडला आहे. विशेष बाब या दोन्ही बहिणीला मुलेही आहेत. समाजाच्या बंधनाला झुगाडून या दोघींना एकमेकींच्या पतींसोबत संसार थाटून नवीन संसार सुरू करायचा आहे. एवढंच नाहीतर बहिणींनी असा युक्तिवाद केला की, त्या त्यांच्या वैवाहिक जीवनात नाखूश असून परस्पर संमतीने पतींची अदलाबदल करू इच्छित आहेत.
ग्वाल्हेर उच्च न्यायालयाने, दोन्ही महिला सज्ञान असून स्वतःचे निर्णय घेत आहेत, या मुद्दावरून या प्रकरणाला अपहरणाचे प्रकरण मानण्यास न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिलाय. गिरजा शंकर यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.