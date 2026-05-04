CM Salary: मुख्यमंत्र्यांना किती पगार मिळतो? पगारासोबत आणखी कोणत्या सुविधा मिळतात? कोणत्या राज्याच्या CM ना मिळते सर्वाधिक Salary?

Chief Minister Salary: कोणत्याही राज्यातील प्रशासनात मुख्यमंत्री हे सर्वात महत्त्वाचं आणि मोठं पद असतं. दरम्यान प्रत्येक राज्यात हे पद असलं, तरी त्यांना मिळणारा पगार मात्र वेगळा आहे. प्रत्येक राज्याची विधानसभा आपल्या मुख्यमंत्र्यांचा मासिक पगार निश्चित करते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 164 (5) अन्वये ही प्रक्रिया पार पाडली जाते. मुख्यमंत्र्यांच्या वेतनामध्ये मूळ वेतन आणि विविध भत्ते यांसारख्या प्रमुख घटकांचा समावेश असतो. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांना नेमका किती पगार मिळतो हे जाणून घ्या.
मुख्यमंत्र्यांच्या पगारासंदर्भात रचना राज्यानुसार बदलते. यामध्ये प्रामुख्याने मूळ वेतनासह विविध भत्त्यांचा समावेश असतो. हे भत्ते मूळ वेतनात जोडले जातात. हे सर्व एकत्रित जोडून मासिक पगार होते. भारतात हा पगार किंवा मानधन 1 लाख 5 हजारांपासून ते 4 लाख 10 हजारांपर्यंत आहे. यामध्ये हातात किती पगार येतो म्हणजे In Hand पगार हा राज्यानुसार असतो. यात पीएफ, कर यांचीही कपात होते.
वेतनाव्यतिरिक्त, मुख्यमंत्र्यांना अनेक भत्ते आणि सुविधा मिळतात, जे त्यांच्या एकूण वेतन आणि सुविधांचा भाग असतात.
1) अधिकृत निवासस्थान
मुख्यमंत्र्यांना पूर्णपणे सुसज्ज असा सरकारी बंगला पुरवला जातो. यामध्ये बंगल्याची देखभाल आणि त्यासाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश असतो.
2) प्रवास भत्ता
त्यांना त्यांच्या राज्यांतर्गत तसंच संपूर्ण देशभरात मोफत प्रवासाची सुविधा मिळते. यामध्ये त्यांच्या अधिकृत प्रवासाचा खर्च समाविष्ट असतो.
3) वैद्यकीय सुविधा
मुख्यमंत्र्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला संपूर्ण वैद्यकीय संरक्षण मिळते. यामध्ये सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमधील उपचारांचा समावेश असतो.
4) सुरक्षा व्यवस्था
मुख्यमंत्र्यांना उच्च-स्तरीय सुरक्षा पुरवली जाते. संभाव्य धोक्याच्या स्वरूपानुसार, ही सुरक्षा 'Z' श्रेणीपासून ते 'Z+' श्रेणीपर्यंतची असू शकते.
5) अधिकृत वाहन
मुख्यमंत्री चालक आणि सुरक्षा रक्षकांसह सरकारी वाहनांचा वापर करतात. ही वाहने सहसा उच्च दर्जाची (लक्झरी) असतात.
6) कार्यालयीन कर्मचारी
त्यांच्या कामात मदत करण्यासाठी वैयक्तिक कर्मचारी उपलब्ध असतात. यामध्ये सचिव, सहाय्यक आणि इतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश असतो.
7) फोन, इंटरनेट
पोन आणि इंटरनेटचे बिल सरकारद्वारे भरले जाते
8) निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीकालीन लाभ
अनेक राज्ये माजी मुख्यमंत्र्यांना पेन्शन देतात. तसेच, निवृत्तीनंतरही त्यांना काही विशिष्ट विशेषाधिकार प्राप्त होतात.
सुरक्षा आणि गोपनीयतेमुळे मुख्यमंत्र्यांची सॅलरी स्लिल सार्वजनिक केली जात नाही.
विविध राज्यांतील कायदे आणि खर्चाशी संबंधित बाबींमुळे राज्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या वेतनात मोठी तफावत दिसून येते.
भारतात सर्वाधिक वेतन घेणारे मुख्यमंत्री: तेलंगणा (सुमारे 4 लाख 10 हजार प्रति महिना)
भारतात सर्वात कमी वेतन घेणारे मुख्यमंत्री: त्रिपुरा (सुमारे 1 लाख 5 हजार प्रति महिना)
मुख्यमंत्री हे राज्य सरकारचे नेतृत्व करतात. या भूमिकेत महत्त्वपूर्ण अधिकार आणि जबाबदाऱ्या असतात.
1) कार्यकारी प्रमुख:
राज्य सरकारच्या सर्व विभागांना निर्देश देतात. धोरणांची अंमलबजावणी आणि कार्यक्षम सार्वजनिक सेवा प्रशासनाची खात्री करतात.
2) विधिमंडळाचे नेते
राज्य विधानसभेत विधेयके आणि कायदे सादर करतात. कायद्यांची अंमलबजावणी आणि नियमनावर देखरेख ठेवतात.
3) अर्थसंकल्पीय प्राधिकार
राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करतात. तो मंजुरीसाठी सादर करतात आणि सरकारी कार्यक्रमांसाठी निधीचे वाटप करतात.
4) राज्याचे प्रतिनिधी
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मंचांवर राज्याचे प्रतिनिधित्व करतात. महत्त्वाच्या समित्या आणि आयोगांमध्ये सहभागी होतात.
5) कायदा व सुव्यवस्था
राज्यात शांतता आणि सुव्यवस्था राखतात. राज्य पोलीस दलाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवतात.
6) संकट व्यवस्थापन
आणीबाणीच्या प्रसंगी मदतकार्यात समन्वय साधतात. कठीण काळात जनतेची सुरक्षा आणि संरक्षणाची खात्री करतात.
7) विकास आणि कल्याण
राज्याच्या विकासाला चालना देतात. नागरिकांचा राहणीमान दर्जा उंचावण्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करतात.