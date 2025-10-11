English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Indian Army Recruitment: भारतीय सैन्यात सामिल होण्याचे स्वप्न होईल पुर्ण, पदवीधरांना थेट लेफ्टनंट बनण्याची संधी

Indian Army:आपल्या देशाच्या अभिमानाचा आणि वैभवाचा भाग होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी थेट लेफ्टनंट बनण्याची संधी. तर वाट कशाची पाहताय? शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा  सगळंच जाणून घ्या ऐका क्लिकवर.  

Updated: Oct 11, 2025, 05:08 PM IST
Indian Army Recruitment: कित्येक विद्यार्थी भारतीय सैन्यात सामिल होण्याचे स्वप्न उरी बळगून असतात. आपल्या देशाच्या अभिमानाचा आणि वैभवाचा भाग होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. भारतीय सैन्याने TGC-143 भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे, ज्याद्वारे पात्र अभियांत्रिकी पदवीधर थेट लेफ्टनंट बनू शकतात. भारतीय सैन्याने १४३ व्या तांत्रिक पदवीधर अभ्यासक्रम (TGC-143) भरतीसाठी अधिकृत अधिसूचना आली असुन या भरतीद्वारे, पात्र उमेदवारांना थेट लेफ्टनंट पदावर नियुक्ती मिळू शकते. ही भरती प्रामुख्याने अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी आहे जे सैन्यात अधिकारी बनून देशाच्या सेवेत योगदान देऊ इच्छितात.

टेक्निकल ग्रॅज्युएट कोर्स म्हणजे काय?
तांत्रिक पदवीधर अभ्यासक्रम ही एक विशेष भरती प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे अभियांत्रिकी पदवीधरांना भारतीय सैन्यात अधिकारी म्हणून निवडले जाते. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, उमेदवारांना लेफ्टनंट पदावर नियुक्त केले जाते. भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्यांना त्यांच्या प्रशिक्षणादरम्यान मासिक 56,400 रुपये वेतन मिळते. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, लेफ्टनंटचा वेतन लेव्हल 10 नुसार दरमहा 56,100 ते 177,500 रुपये आणि विविध भत्ते मिळतील.

शैक्षणिक पात्रता
उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून अभियांत्रिकी पदवी पूर्ण केलेली असावी. स्वीकार्य प्रवाहांमध्ये सिव्हिल, संगणक विज्ञान, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल आणि इतर अभियांत्रिकी प्रवाहांचा समावेश आहे. अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी देखील अर्ज करू शकतात, परंतु त्यांनी1 जुलै 2026 पर्यंत त्यांची पदवी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

वयोमर्यादा
उमेदवाराचे वय 1 जुलै 2026  रोजी 20  ते 27  वर्षे दरम्यान असावे. जन्मतारीख 1 जुलै 1999 ते 30 जून 2006 दरम्यान असावी.

फिजीकल टेस्ट 
निवडीसाठी, उमेदवारांना 2.4  किमी धावणे, 40 पुशअप्स, 6 पुलअप्स, 30  सिटअप्स, 30 स्क्वॅट्स, 10 लंग्ज आणि पोहण्याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.

अर्ज कसा करावा
अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांनी प्रथम भारतीय सैन्याच्या अधिकृत वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in ला भेट द्यावी. ऑफिसर एंट्री अप्लाय/लॉगिन वर क्लिक करा. जर तुम्ही आधी नोंदणी केली नसेल, तर कृपया आधी  नोंदणी करा. नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, डॅशबोर्डवरील ऑनलाइन अर्ज करा वर क्लिक करा. तांत्रिक पदवीधर अभ्यासक्रमाच्या शेजारी असलेल्या अर्ज करा लिंकवर क्लिक केल्याने अर्ज फॉर्म उघडेल. उमेदवारांना त्यांची वैयक्तिक माहिती, शिक्षण तपशील, संपर्क तपशील आणि इतर आवश्यक माहिती भरावी लागेल.

अर्ज प्रक्रिया 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी सुरू झाली आणि उमेदवार 6 नोव्हेंबर 2025  पर्यंत अर्ज करू शकतात. या कालावधीत उमेदवार कधीही त्यांचे अर्ज सादर करू शकतात. कोणतीही माहिती भरताना नीट वाचा, तपासा त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया करा.

FAQ

1. शैक्षणिक पात्रता काय?

मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून B.E./B.Tech पदवी पूर्ण केलेली असावी. अंतिम वर्षातील विद्यार्थीही अर्ज करू शकतात, परंतु १ जुलै २०२६ पर्यंत पदवी पूर्ण करावी लागेल.

2. वेतन किती मिळेल?

प्रशिक्षणादरम्यान ₹५६,४०० मासिक. प्रशिक्षणानंतर लेफ्टनंटसाठी लेव्हल १०: ₹५६,१०० ते ₹१,७७,५०० + भत्ते + MSP ₹१५,५००.

3. TGC-143 म्हणजे काय?

तांत्रिक पदवीधर अभ्यासक्रम (TGC-143) ही अभियांत्रिकी पदवीधरांसाठीची विशेष भरती प्रक्रिया आहे. प्रशिक्षणानंतर थेट लेफ्टनंट पदावर नियुक्ती मिळते, जुलै २०२६ पासून सुरू होईल.

