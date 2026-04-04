शालेय गणवेश की, लुटमारीचे माध्यम; खासगी शाळांमधील गणवेशात का केले जातात दरवर्षी किरकोळ बदल?

Rising Cost Of School Uniforms: तुम्हा पालकांना विश्वास बसणार नाही, पण तुमच्या मुलांच्या शाळांमध्ये गणवशाच्या नावाखाली एक मोठा लुटीचा व्यवसाय सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून झी न्यूज याबाबत लुटीविरोधात सातत्याने मोहीम चालवत आहे. शिक्षण ही सर्वात मोठी शक्ती आहे, जी माणसाला प्रत्येक अडचणीवर मात करण्यास सक्षम करते. प्रत्येक पालकांना हेच वाटत असतं की, त्यांच्या मुलांनी एका चांगल्या सोई-सुविधा उपलब्ध असलेल्या शाळेत शिक्षण घ्यावे. पण आजकालच्या खासगी शाळांचा खर्च इतका आहे की, आई-वडील दोघेही कमावत असताना त्यांना तो परवडत नाही. अनेक पालक असेही म्हणतात की, शिक्षणाच्या नावाखाली हे फक्त लुटमारीचे काम करत आहेत. यावर लक्ष केद्रिंत करणारा एक रिपोर्ट झी न्यूजकडून समोर आणला गेला आहे.
तुम्ही निरिक्षण केले असेल की, दरवर्षी तुमच्या मुलांच्या गणवेशात नवे बदल होत असतात. जुने गणवेश चांगल्या अवस्थेत असूनही पालकांना दरवर्षी मुलांसाठी नवे गणवेश खरेदी करावे लागतात. पण दरवर्षी आवश्यकता नसतानाही हे बदल का केले जातात? असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडलाय का. जर हो तर यामागचे कारण जाणून थक्क व्हाल. खासगी शाळा केवळ गणवेश विकून मोठा नफा मिळवतात.
शाळेचा लोगो बदलणे, गणवेशाचा रंग बदलणे, त्यात नवीन पॅटर्नची टाय किंवा बेल्ट अॅड करणे शाळेकडून असे किरकोळ बदल केले जातात. आणि पालकांना एका विशिष्ट दुकानातून गणवेश खरेदी करण्यासाठी दबाव आणला जातो. ज्यामुळे शाळेला उत्तम प्रमाणात नफा मिळवता येईल. याला बऱ्याचदा पालक बळी पडतात. रिपोर्टमधून असे समोर आले आहे की, भारतातील शालेय गणवेशाची बाजारपेठ तब्बल 72 हजार कोटी रुपयांची आहे.
तसेच नवीन वर्षानुसार किंवा इयत्तेनुसार गणवेशाच्या किंमतींमध्ये बदलही केले जातात. यामुळे पालकांच्या खिशावर मोठा ताण पडतो. त्यात महागाईमुळे हा खर्च निभावणे कठीण होऊन जाते. शाळांच्या गणवेशाबाबत काही नियम ठरवले गेले आहेत. 2023 च्या नियमानुसार, शाळांना 3 वर्षांसाठी गणवेशाचे डिझाइन किंवा रंग बदलता येत नाही. मात्र, हे नियमांचे पालन या खासगी शाळांकडून केले जात नाही.
तसेच बऱ्याच शाळांमध्ये कमी किंमतीचा गणवेश मोठ्य किंमतीत विकला जातो. उदाहरणतः 300 रुपयांचा एक गणवेश 900 रुपयांना किंवा कधी कधी 2 हजार रुपयांनाही विकला जातो. खासगी शाळा त्यांची मनमानी चालवतात आणि पालकांना शाळेचे सक्तीचे नियम म्हणून ते आहे त्या किंमतीत विकत घ्यावे लागतात. पण पालकांनी याला न घाबरता पुढाकार घेऊन या विरुद्ध तक्रार केली पाहिजे. यासाठी पालक जिल्हा शिक्षण प्राधिकरण, सीबीएसई आणि न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकता. पालकांनी यात विशेष लक्ष घालून कारवाई करण्याचे ठरवले तर, खासगी शाळांकडून होणारी लूट रोखण्यास नक्कीच मदत होऊ शकते.