English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • आग्रा किल्ल्यावर शिवजयंतीचा रंजक इतिहास, 3 वर्षांपूर्वीपर्यंत जयंती साजरी करण्यावर होती बंद

आग्रा किल्ल्यावर शिवजयंतीचा रंजक इतिहास, 3 वर्षांपूर्वीपर्यंत जयंती साजरी करण्यावर होती बंद

Shivjayanti In Agra: पूर्वी आग्रा किल्ला परिसरात इतर कार्यक्रम साजरे करण्यास परवानगी होती मात्र, शिवजयंती साजरी करण्यास नकार दिला जायचा. पण आज आग्र्यासारख्या शहरातही शिवजयंती मोठ्या उत्सहात साजरी केली जाते. ही परवानगी मिळवण्यामागे तेथील शिप्रेमींचे अथक प्रयत्न आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील एक ऐतिहासिक घटना जोडलेली आहे.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 19, 2026, 06:16 PM IST
आग्रा किल्ल्यावर शिवजयंतीचा रंजक इतिहास, 3 वर्षांपूर्वीपर्यंत जयंती साजरी करण्यावर होती बंद
Photo Source: Justdial

Interesting History Of Shiv Jayanti At Agra Fort: महाराष्ट्रात दरवर्षी 19 फेब्रुवारी रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. शिवप्रेमींसाठी हा दिवस एका सणाप्रमाणेच आहे. पुणे, कोल्हापूर, सांगली, मुंबई-दादर अशा अनेक ठिकाणी शिवजयंती धामधुमीत साजरी केली जाते. दरम्यान 2023 पासून आग्र्यामध्येही शिवजयंती साजरी केली जाते. आग्र्यासारख्या शहरातही शिवजयंती साजरी केली जाते हे आश्चर्यकारकच आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, आग्र्यामध्ये शिवजयंती का साजरी केली जाते? चला तर मग जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

परवानगीसाठी शिवप्रेमींचे अथक प्रयत्न 

पूर्वी आग्रा किल्ला परिसरात शिवजयंती साजरी करण्यास नकार दिला जात असे. यावेळी इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांना परवानगी आहे मग, शिवजयंतीबाबत हा भेदभाव का? असा प्रश्न तेथील संतप्त शिवप्रेमींकडून उपस्थित केला जात होता. याबात पुरातन खात्याकडून परवानगी मिळावी यासाठी तेथील अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठानतर्फे 11 नोव्हेंबर 2022 पासूनच प्रयत्न सुरू होते. अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांचा प्रमुख पुढाकार होता. 

मराठ्यांच्या इतिहासीतील एक अनन्यसाधारण घटना 

वेळोवेळी प्रयत्न करूनही पुरातत्व खात्याकडून आग्रा किल्ला परिसरात शिवजयंती साजरी करण्यास परवानगी दिली जात नव्हती. पर्यायी संतप्त शिप्रेमींनी दिल्ली उच्च न्यालयात धाव घेतली. त्यानंतर अखेर पुरातत्व खात्याकडून ही परवानगी मिळाली. 
सुमारे साडेतीन वर्षांपूर्वी औरंगजेबाने याच आग्रा किल्ल्यात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि युवराज संभाजी यांना नजरकैदेत ठेवले होते. त्यावेळी त्याने महाराज आणि युवराज या दोघांनाही मारण्याचा कट रचला होता. पण औरंग्याचा हा डाव मोडून मोठ्या हुशारीने शिवाजी महाराजांनी आग्र्यातून सुखरूप सुटका करून घेतली. 

आग्रा किल्ल्यावर 'शिवप्रताप दिन' म्हणून साजरी केली जाते शिवजयंती  

मराठ्यांच्या इतिहासातील या घटनेला एक अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळेच या किल्ल्यामध्ये 'शिवप्रताप दिन' म्हणून शिवजयंती साजरी केली जावी अशी अनेक शिवप्रेमींची इच्छा होती. त्यांची ही इच्छा अखेर पूर्ण झाली आणि 2023 साली पहिल्यांदाच आग्रा किल्ल्यावर शिवजयंती साजरी केली गेली. गेल्या 3 वर्षांपासून आग्रा किल्ल्यावर शिवजयंती मोठ्या धामधुमीत साजरी केली जाते. याहीवर्षी किल्ल्यावर सकाळी 6 वाजल्यापासूनटच उत्सवाला सुरूवात झाली. ज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावरील अभिमानाची गाणी आणि नाटके सादर केली गेली. या भव्य सोहळ्याला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सीआर पाटील यांच्यासह राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, केंद्रीय राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंह बघेल, महाराष्ट्र सरकारचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्यासह इतरही मान्यवर उपस्थित होते.

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
19 februaryChhatrapati Shivaji Maharaj jayantiagra fort

इतर बातम्या

इंग्लंडचा राजकुमार अँड्र्यू यांना अटक! एपस्टीन फाइल्स प्रकर...

विश्व