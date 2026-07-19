/भररस्त्यात तरुणाने प्रायव्हेट पार्ट दाखवला अन्...; ज्या महिलेची छेड काढली ती निघाली...Video Viral

महाराष्ट्र असो देशात महिलांच्या छेड काढण्याच्या घटना दररोज समोर येत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी महिलेचा सुरक्षिततेचा प्रश्न कायम गंभीर राहिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर अनेक धक्कादायक व्हिडीओ समोर आले आहेत. सार्वजनिक वाहतूक बसमध्ये महिलेसोबत अश्लील चाळे करतानाचे दोन व्हिडीओ समोर आले आहेत. असाच अजून एक धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. अतिशय संताजनक घटनेचा व्हिडीओमध्ये एका महिलेला भरदिवसा प्रायव्हेट पार्ट दाखवत छेड काढण्यात आली.
ही धक्कादायक घटना सोमवारी दुपारी पश्चिम बंगालमधील खरदाहमधील बीटी रोडवर घडली. एका बस स्टॉपवर एक तरुण बसची वाट पाहत उभी होती. पण काही वेळानंतर त्या बस स्टॉपवर एक महिला दुचाकी घेऊन आली. त्या बस स्टॉपवर थांबून कोणाची तरी वाट पाहू लागली. पण काही वेळात त्या तरुणाने तरुणीसोबत अश्लील हावभाव केले. पहिले त्या तरुणीने दुर्लक्ष केलं. पण त्याची मजल वाढली आणि त्याने महिला प्रायव्हेट पार्ट दाखवला. त्यानंतर जे झालं तर एखाद्या सिनेमातील दृश्य आहे असंच वाटलं.
तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल त्या तरुणाला ती तरुणी सर्वसामान्य वाटली. पण ती महिला दुसरी तिसरी कोणी नसून एक महिला पोलीस कॉन्स्टेबल होती. तरुणाच्या या अश्लील कृत्याने महिलेचा पारा सुटला त्यानंतर तिने तरुणाची कॉलर पकडून थेट तब्बल 400 किमीपर्यंत खेतच पोलीस स्टेशनला घेऊन गेली.
झालेली घटना पाहून स्थानिकही आश्चर्यचकित झाले. स्थानिकांना वाटलं काही किरकोळ भांडण असेल. पण महिलेचा चढलेला आवाज ऐकून स्थानिकांनी गर्दी केली. नेमकं काय झालं हे कळल्यावर स्थानिकांनी तरुणाला चांगलाच चोप दिला.
Urban company delivery agent harassed a woman in Khardah, West Bengal. He made obscene gestures and allegedly flashed himself.— Naam Mein Kya Hai (@MithilaWaaaaala) July 15, 2026
The woman was an off-duty woman police constable.
She caught him red-handed, grabbed him by the collar and took him straight to the police station. pic.twitter.com/3TOpjvRm7a
पोलीस ठाण्यात गेल्यावर संबंधित महिला कोण आहे, याचा खुलासा झाल्यानंतर तरुणाच्या पायाखालची जमीनच सरकली. त्या तरुणाचे नाव आकाश घोष असून तो एका कंपनीत डिलीव्हरी एजंट आहे, असं तपासात समोर आलं. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं असून पुढील कारवाई करण्यात येत आहे.