तब्बल 912 दिवसांनंतर बंद झालं 10 वर्षांच्या मुलीचं तोंड, डॉक्टरांचा अनोखा चमत्कार

कोलकाता येथील सरकारी दंत रुग्णालयातील डॉक्टरांनी एक चमत्कार केला आहे. 900 दिवसांहून अधिक काळ तोंड बंद करू न शकलेली मुलगी अखेर बरी झाली आहे. तिचे तोंड आता बंद करता येते. दंत रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी तिच्यावर यशस्वी उपचार केले. गुरुवारी रुग्णालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मुलीला एका दुर्मिळ ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डरने ग्रासले होते.
अंदाजे 10 वर्षांच्या मुलीला तिच्या जबड्याच्या आणि चेहऱ्याच्या स्नायूंना नियंत्रित करणाऱ्या नसांना नुकसान पोहोचले होते. परिणामी, ती सुमारे 912 दिवसांपासून तिचे तोंड बंद करू शकली नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, राज्यातील आणि बाहेरील अनेक रुग्णालयांमध्ये उपचार करूनही तिच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली नाही. त्यानंतर मुलीला आर. अहमद डेंटल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आले, जिथे उपचारानंतर ती अखेर तोंड बंद करू शकली.
मुलगी एका दुर्मिळ आजाराने ग्रस्त होती. रुग्णालयातील एका वरिष्ठ डॉक्टरने पीटीआयला सांगितले की, "ती अॅक्यूट डिसेमिनेटेड एन्सेफॅलोमायलिटिस (एडीईएम) पासून ग्रस्त होती, हा एक दुर्मिळ ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आहे ज्यामध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती मेंदू आणि पाठीच्या कण्यावर हल्ला करते." त्यांनी सांगितले की तोंड बंद करण्यास दीर्घकाळ असमर्थतेमुळे जबड्याचे असंतुलन आणि दातांचे असामान्य वरच्या दिशेने विस्थापन (ज्याला सुप्रा-एरप्शन म्हणतात) यासह अनेक गुंतागुंत निर्माण झाल्या.
उपचारांचे नियोजन करण्यासाठी रुग्णालयात एक विशेष वैद्यकीय समिती स्थापन करण्यात आली. सविस्तर मूल्यांकनानंतर, डॉक्टरांनी असा निष्कर्ष काढला की तोंड बंद करणे वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक आहे. उपचारात सहभागी असलेल्या एका डॉक्टरने सांगितले की, "या प्रकरणात, जबडा बंद करण्यासाठी आणि पुढील गुंतागुंत टाळण्यासाठी मागचे दात काढून टाकणे हा एकमेव व्यावहारिक पर्याय होता." त्यांनी पुढे सांगितले की प्रक्रियेनंतर, मुलगी आता तिचे तोंड बंद करू शकते.