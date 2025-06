Kolkata Rape: 'मी आधी भारतीय, नंतर बाप,' आरोपीच्या वडिलांनी स्पष्टच सांगितलं, 'जर माझा मुलगा दोषी आढळला तर...'

Kolkata Rape: कोलकाता पोलिसांनी दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेजच्या सुरक्षारक्षकाला बलात्कार प्रकरणी अटक केली आहे. या प्रकरणातील ही चौथी अटक आहे. याआधी तृणमूल काँग्रेसच्या एका नेत्यासह तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेजच्या पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थिनीवर 25 जूनला बलात्कार झाला होता. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक तपासात सुरक्षारक्षक पिनाकी बॅनर्जी कॅम्पसमध्ये उपस्थित होता अशी माहिती समोर आली आहे. आरोपींच्या सांगण्यावरुन तो विद्यार्थिनीला गार्ड रुममध्ये एकटीला सोडून निघून गेला होता.

पोलिसांनी सांगितलं आहे की, मुलीने वारंवार विनंती करुनही सुरक्षारक्षकाने तिची मदत केली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुरक्षारक्षकाने कॉलेज प्रशासन किंवा पोलिसांना याची माहिती देणं अपेक्षित होतं, पण त्याने तसं केलं नाही. चौकशीदरम्यान त्याचा हलगर्जीपणा उघड झाला आणि नंतर बेड्या ठोकण्यात आल्या.

मुख्य आरोपी मोनोजित मिश्रावर 24 वर्षीय विद्यार्थिनीला 25 जूनच्या रात्री गार्डच्या रुममध्ये कित्येक तास मारहाण केल्याचा आरोप आहे. मोनोजित हा कॉलेजच्या तृणमूल काँग्रेस विद्यार्थी परिषदेच्या युनिटचा माजी अध्यक्ष आहे आणि तो तृणमूल काँग्रेसच्या विद्यार्थी शाखेच्या दक्षिण कोलकाता शाखेचा संघटनात्मक सचिव असल्याचे वृत्त आहे. इतर दोन विद्यार्थी खोलीत उभे होते आणि गुन्हा घडताना पाहत होते.

दरम्यान तीन आरोपींपैकी एकाच्या वडिलांनी एएनआयशी संवाद साधताना म्हटलं आहे की, "आधी मी भारताचा नागरिक आहे, यानंतर बाप आहे. सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, पोलीस तपास करत आहेत. आम्हाला न्यायालयावर विश्वास आहे. जर माझा मुलगा यात सहभागी असेल तर त्याला कठोर शिक्षा व्हावी. आमचा कोलकाता पोलिसांवर पूर्ण विश्वास आहे. निर्दोष असेल तर सुटका होईल".

#WATCH | Kolkata, West Bengal | Father of one of the accused in the Kolkata alleged gangrape case, says, "First I am a citizen of India, then a father. The matter is sub-judice and the police are carrying out the investigation. We have trust in the court...Strict punishment… pic.twitter.com/IIbRzphofj

— ANI (@ANI) June 28, 2025