Kolkata Rape: 'आता जर मित्रानेच मैत्रिणीवर बलात्कार केला तर...', तृणमूलच्या खासदाराचं विधान, 'पोलीस काय शाळेत...'

Kolkata Rape: कोलकातामधील 24 वर्षीय तरुणीवर बलात्कारावर तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण मुखर्जी यांनी केलेल्या विधानामुळे भाजपा संतापली असून, त्यांच्यावर टीका करत आहे. कल्याण मुखर्जी यांनी बलात्कारावर बोलताना केलेलं विधान लज्जास्पद असल्याचं भाजपाने म्हटलं आहे. "जर मित्रच मैत्रिणीवर बलात्कार करत असेल तर काय करु शकतो? शाळंमध्ये पोलीस असणार का? हे एका विद्यार्थ्याने दुसऱ्या विद्यार्थिनीसोबत केलं आहे. तिची कोण सुरक्षा करणार?," असं कल्याण मुखर्जीने म्हटलं आहे. "हे सर्व गुन्हेगारी आणि छेडछाड कोण करतं? काही पुरुष ते करतात. तर, महिलांनी कोणाविरुद्ध लढावे? महिलांनी या विकृत पुरुषांविरुद्ध लढावे," असंही ते म्हणाले आहेत.

कल्याण मुखर्जी यांच्या विधानावर टीका केली जात आहे. कायदा आणि सुरक्षाव्यस्थेकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. मुख्य आरोपी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेतील संबंधांवर चर्चा करण्यास बॅनर्जी यांनी नकार दिला. गुन्हा हा कोणत्याही पक्ष किंवा संघटनेपुरता मर्यादित नाही असं ते म्हणाले.

"मी पुन्हा पुन्हा तेच सांगत आहे. ज्याने हे केले आहे त्याला ताबडतोब अटक केली पाहिजे. पण जर एखाद्या मित्राने मैत्रिणीवर बलात्कार केला तर तो भ्रष्टाचार कसा असू शकतो?", असं ते म्हणाले आहेत. "सुरक्षेची स्थिती सर्वत्र सारखीच आहे. जोपर्यंत पुरुषांची मानसिकता अशीच राहील, तोपर्यंत या घटना घडत राहतील. तुमचा (पत्रकाराचा) राजकीय अजेंडा आहे, म्हणूनच तुम्ही तुमचा प्रश्न विचारण्यासाठी हा माईक आणला आहे," असाही आरोप त्यांनी केला.

TMC MP comes out in support of rapists!

In Kasba, a college student has been gang-raped by a TMCP leader and his gang. But TMC MP Kalyan Banerjee calls women’s safety concerns a mere “political agenda.”

In the RG Kar rape case, as Bengal rose in protest through “Raat Jago,”… pic.twitter.com/GL0r9TM0ee

— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) June 27, 2025