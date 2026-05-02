English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
कधी भारतातून रस्त्याने जायचे इराणला, कोणत्या मार्गे जायची बस? किती होतं भाडं? ऐकून विश्वास नाही बसणार!

Kolkata to Tehran Bus Journey:  कोलकाता ते तेहरान हा बस प्रवास केवळ एका मार्गाची गोष्ट नाही, तर ती त्या काळातील मुक्त संचाराची आणि शांततेची साक्ष देते.

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 2, 2026, 05:27 PM IST
भारत-इराण बससेवा फोटो सौजन्य-एआय

Kolkata to Tehran Bus Journey: आजच्या काळात परदेशात जाण्यासाठी आपण विमानाचा विचार करतो, पण एक काळ असा होता जेव्हा भारतातून चक्क इराणपर्यंत बसने प्रवास करता येत होता. कोलकाता ते लंडन या ऐतिहासिक बससेवेबद्दल अनेकांना माहिती आहे, मात्र 'कोलकाता ते तेहरान' (इराण) हा मार्गही तितकाच रोमांचक आणि लोकप्रिय होता. 70च्या दशकातील हा अविस्मरणीय प्रवास कसा होता? याबद्दल जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

'अल्बर्ट ट्रॅव्हल्स'ची ऐतिहासिक बस सेवा

1970 च्या दशकात 'अल्बर्ट ट्रॅव्हल्स' नावाच्या ब्रिटीश कंपनीने ही धाडसी बस सेवा सुरू केली होती. ही केवळ एक बस नव्हती, तर रस्तेमार्गे आशिया आणि युरोपला जोडणारा एक चालता-फिरता राजवाडा होता. विशेष म्हणजे, ही बस कलकत्ता म्हणजेच आताचे कोलकाता येथून निघून दिल्ली, काबूलमार्गे थेट इराणची राजधानी तेहरानपर्यंत जात असे. पुढे हा मार्ग लंडनपर्यंत विस्तारित होता, मात्र इराणपर्यंतचा प्रवास भारतीयांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय होता.

प्रमुख शहरे कोणती लागायची?

हा प्रवास जवळपास हजारो किलोमीटरचा होता. बसचा मार्ग भारताच्या पूर्वेकडून सुरू होऊन पश्चिमेकडे जात असे. कोलकाता येथून निघालेली बस वाराणसी, अलाहाबाद म्हणजे आताचे प्रयागराज, दिल्ली आणि अमृतसर या शहरांतून जात असे. त्यानंतर पाकिस्तानची सीमा ओलांडून लाहोर आणि रावळपिंडी पार करत ही बस अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये पोहोचत असे. काबूलनंतरचा प्रवास अत्यंत दुर्गम आणि डोंगराळ भागातून होत इराणच्या सीमेत प्रवेश करत असे आणि शेवटी तेहरानला विसावा घेत असे.

सोयीसुविधांनी सज्ज 'लक्झरी' प्रवास

त्या काळी ही बस अत्यंत अत्याधुनिक मानली जात असे. प्रवाशांच्या आरामासाठी बसमध्ये झोपण्याची व्यवस्था (स्लीपर बर्थ), पंखे आणि रेडिओ संगीताची सोय होती. प्रवासादरम्यान वाटेत प्रेक्षणीय स्थळे पाहण्यासाठी बस थांबवली जात असे. प्रवाशांना राहण्यासाठी हॉटेलची सोय आणि जेवणाची उत्तम व्यवस्था कंपनीमार्फत केली जात असे. हा प्रवास म्हणजे केवळ एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे नसून, तो एक मोठा पर्यटन अनुभव होता.

प्रवासाचा कालावधी 

कोलकाता ते तेहरान हा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी साधारणपणे 15 ते 20 दिवसांचा कालावधी लागत असे. त्याकाळी या प्रवासाचे तिकीट साधारणपणे काही हजार रुपयांच्या घरात होते. आजच्या तुलनेत ही रक्कम कमी वाटत असली तरी, 70 च्या दशकात हा प्रवास करणे म्हणजे श्रीमंतीचे लक्षण मानले जात असे. या तिकिटात प्रवाशांचा व्हिसा खर्च, राहणे आणि खाणे समाविष्ट असे.

अफगाणिस्तान आणि इराणमधील तो सुवर्णकाळ

आज ज्या अफगाणिस्तान आणि इराणमध्ये राजकीय अस्थिरता पाहायला मिळते, 70 च्या दशकात तिथे परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती. काबूल हे पर्यटकांचे नंदनवन मानले जाई, तर तेहरान हे आधुनिकतेचे केंद्र होते. भारतीय प्रवासी या शहरांमधील बाजारपेठा, तेथील संस्कृती आणि खाद्यपदार्थांचा मनसोक्त आनंद घेत असत. कोणत्याही मोठ्या सुरक्षा धोक्याशिवाय लोक निर्धास्तपणे या आंतरराष्ट्रीय मार्गावरून प्रवास करत असत.

जागतिक पर्यटनाचा प्रभाव

या बस सेवेच्या लोकप्रियतेमागे तत्कालीन 'हिप्पी संस्कृती'चा मोठा वाटा होता. युरोप आणि अमेरिकेतील पर्यटक 'सिल्क रूट'वरून प्रवासाचा आनंद घेण्यासाठी या बसचा वापर करत असत. भारताची अध्यात्मिक ओढ आणि इराण-अफगाणिस्तानमधील निसर्गसौंदर्य पाहण्यासाठी जगभरातील प्रवासी या मार्गावर गर्दी करत असत. यामुळे या बस प्रवासाला एक जागतिक सांस्कृतिक महत्त्व प्राप्त झाले होते.

पण मग ही सेवा बंद का झाली?

दुर्दैवाने, 1970 च्या दशकाच्या अखेरीस जागतिक राजकारण बदलले. 1979 मध्ये इराणमध्ये झालेली क्रांती आणि अफगाणिस्तानात रशियाने तत्कालीन सोव्हिएत युनियनने केलेले लष्करी हस्तक्षेप यामुळे हा मार्ग असुरक्षित झाला. वाढता दहशतवाद, सीमांवरील निर्बंध आणि युद्धाच्या परिस्थितीमुळे ही ऐतिहासिक बस सेवा कायमची बंद करण्यात आली. आज केवळ जुने फोटो आणि आठवणींच्या स्वरूपात हा इतिहास जिवंत आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे."

...Read More

