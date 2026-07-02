/17 शाखा, 1.5 लाख ग्राहक, 16000 कोटींची FD सगळं एका झटक्यात मिळालं; भारतातील चौथ्या क्रमांकाच्या बँकेने विकत घेतली जर्मनीतील सर्वात मोठी बँक

Kotak Mahindra And Deutsche Bank News: भारतातील चौथ्या क्रमांकाच्या बँकेने जर्मनीतील सर्वात मोठी बँक विकत घेतली आहे. खासगी क्षेत्रातील दिग्गज कोटक महिंद्रा बँकेने भारतातील ड्यूश बँकेचे रिटेल बँकिंग, प्रायव्हेट बँकिंग आणि वेल्थ मॅनेजमेंट व्यवसाय विकत घेतले आहेत. कोटक बँक आणि ड्यूश बँकेत मोठी डील झाली आहे. कोटक बँकेला 16000 कोटींची FD, 17 शाखा, 1.5 लाख ग्राहक एका डीलमध्ये मिळाले आहेत.
मागील अनेक दिवसांपासून कोटक महिंद्रा बँक आणि ड्यूश बँकेच्या डीलची जोरदार चर्चा होती. ड्यूश बँकेचे 29,000 कोटी रुपयांचे कर्ज, 16,000 कोटी रुपयांच्या ठेवी आणि 10,500 कोटी रुपयांची व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (AUM) असलेला व्यवसाय तसेच अंदाजे 1,50,00 ग्राहक कोटक बँकेला मिळाले आहेत. यासोबतच, सध्या या व्यवसायात कार्यरत असलेले अंदाजे 1,000 कर्मचारीदेखील बँकेत सामील होतील. ड्यूश बँकेच्या ग्राहकांपासून ते तिच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वजण कोटक महिंद्रा बँकेच्या अखत्यारीत आले आहेत.
कोटक महिंद्रा बँक आणि ड्यूश बँक यांच्यात या व्यवहारासाठी 4,500 कोटींची डील जाली आहे. नियामक आणि इतर मंजुऱ्यांच्या अधीन राहून, हा सौदा सप्टेंबर 2027 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. हा करार पूर्ण झाल्यावर, कोटक महिंद्रा बँकेचा रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) आणि ड्यूश बँकेचा कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) वाढण्याची अपेक्षा आहे.
ड्यूश बँकेसोबत केलेल्या या करारामुळे कोटक महिंद्रा बँकेचे रिटेल बँकिंग व्यवसायातील स्थान लक्षणीयरीत्या मजबूत होणार आहे. यामुळे गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, एमएसएमई कर्ज, ठेवी आणि संपत्ती व्यवस्थापन या क्षेत्रांमधील बँकेचा विस्तार होणार आहे. ड्यूश बँकेचा भारतातील रिटेल व्यवसाय सुमारे 17 शाखांमार्फत चालतो. ड्यूश बँकेचे सर्वाधिक ग्राहक उच्च उत्पन्न गटातील हायप्रोफाईल ग्राहक आहेत. या अधिग्रहणामुळे कोटकला प्रीमियम बँकिंग क्षेत्रात मोठी संधी मिळणार आहे.
डयूश बँकेसोबतच्या करारानंतर कोटक महिंद्रा बँकेने नवीन व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्या शोध सुरु केला आहे. सध्याचे एमडी आणि सीईओ अशोक वासवानी यांचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2026 रोजी संपणार आहे. पुन्हा या पदाचा पदभार स्विकरण्याची इच्छा नसल्याचे त्यांनी बँकेच्या संचालक मंडळाला कळवले आहे. 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या तिमाहीत बँकेचा महसूल 14,174.77 कोटी रुपये आणि निव्वळ नफा 4,026.55 कोटी रुपये होता.